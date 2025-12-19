Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ a ‘El extranjero’

Avatar: Fuego y Cenizas (Captura de tráiler oficial)

Tan solo queda una semana para Navidad, pero los mejores estrenos ya están aquí, tengan o no toque navideño. Un regalo adelantado a la llegada de Papá Noel o los Reyes Magos y que se suma a los grandes títulos ya presentes en cartelera, desde Valor sentimental a Roofman: Un ladrón en el tejado. Eso sí, lo que viene esta semana no tiene nada que envidiar a lo anterior.

El regreso a la tribu azul de los Na’vi, la adaptación de El extranjero de Albert Camus o una película de animación sobre animales de lo más navideña son algunos de los protagonistas destacados de esta semana en taquilla. El año se acaba y lo cierra con grandes historias y personajes para celebrar por todo lo alto lo que ha sido este 2025 de estrenos.

Avatar: Fuego y ceniza

James Cameron está preparado para acabar con 'Avatar' si la saga se vuelve un fracaso: "Si aquí termina, genial"

Jake Sully y el resto de los Na’vi regresan, y esta vez han tardado mucho menos de lo que tardaron en regresar de la primera aventura. Vuelve el fascinante mundo de Avatar y lo hace descubriendo nuevas y peligrosas tierras. Si en la anterior película la tribu se embarcaba en un universo acuático, en esta ocasión Sully, Neytiri y el resto de su familia viajan a las tierras del fuego y la ceniza, donde aguarda la maquiavélica Varang y donde les continuará buscando el incansable Miles Quaritch. James Cameron continúa con la épica saga de ciencia ficción con un nuevo capítulo que no será ni mucho menos el último, ya que hay Pandora para rato.

Keeper

Imagen de 'Keeper'

El nombre de Osgood Perkins está desde hace nada estrechamente ligado al del cine de terror. Ha sido el director del gran fenómeno del año pasado, Longlegs, y arrancó este mismo año con The Monkey, adaptación de Stephen King nada menos. Ahora vuelve a las andadas con Keeper, protagonizada de nuevo por Tatiana Maslany y en la cual narra la historia de una pareja, Liz y Malcolm, quienes durante una escapada por su aniversario empiezan a sufrir sucesos de lo más horrorosos. Mientras él decide regresar a la ciudad, ella comienza a notar la presencia de una maligna criatura en la casa.

Vida privada

Imagen de 'Vida privada'

Una psicóloga, un asesinato y muchas preguntas. Jodie Foster cruza el charco para protagonizar esta película francesa a cargo de Rebecca Zlotowski, autora de películas como Los hijos de otros. En ella, una psicóloga recibe la noticia de que una de sus pacientes ha fallecido, pero pronto se da cuenta de que algo no cuadra con la historia y decide investigar por su cuenta. Mientras busca reconciliarse con su exmarido y volver a formar una familia, descubrirá que su paciente también tenía sus propios problemas, y que ni el marido ni la hija de esta dicen del todo la verdad.

La gran navidad de los animales

Imagen de 'La gran Navidad de los animales'

El pequeño lince, el erizo, el zorro...animales de todas partes esperan la Navidad y con ella a Papá Noel en La gran navidad de los animales, la película de animación en la que, a través de cinco cuentos, se ilustra el verdadero significado de estas fiestas. Presentada en el pasado Festival de Gijón, donde se llevó el Premio Enfants Terribles, se trata de la película perfecta para encarar la Nochebuena y para pasar un gran rato junto a los más pequeños.

El extranjero

Imagen de 'El extranjero'

Adaptación de la novela homónima de Albert Camus, el director François Ozon lleva a la gran pantalla la mítica historia del señor Meursault, ese hombre que acaba de perder a su madre y que, hastiado de la vida y de su absurdo, decide tomarse la justicia por su mano y asesinar a un hombre. Ante el sinsentido de la vida, Mersault comienza a enfrentarse a una serie de juicios en los que no sabe qué responder, a vagar por una ciudad en la que se siente extranjero y a aislarse de un mundo al que siente que ya no pertenece.