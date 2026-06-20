Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

Justin Gaethje da las calves de su victoria frente a Ilia Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

Ha pasado casi una semana del UFC Casa Blanca y Justin Gaetheje sigue alardeando de su victoria. El estadounidense hizo historia al derrotar por primera a Ilia Topuria por KO técnico, una gesta que lo convierte en el nuevo campeón de peso ligero.

Pero, ¿cómo lo hizo? Después de los rumores de los golpes ilegales que hubo en el octógono Gaethje ha ofrecido su propia explicación en una entrevista en The Pat McAfee Show. Para ‘The Highlight’, todo empezó por un concepto tan simple como decisivo. “Todo se resume en una sola palabra: timing. Hablan de crear ángulos y todo eso, pero el verdadero asunto es enviar los golpes en líneas rectas hacia su cuerpo y su cara”, ha asegurado.

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Gaethje ha explicado que gran parte de su trabajo consistió en neutralizar la ofensiva de Topuria antes de que pudiera desarrollarse plenamente, desviando o esquivando los golpes en el último instante. Por eso, dijo, su rostro apenas mostraba heridas. “Cuando no ves mi cara tan destrozada piensas: ‘Eh, este tipo tiene una piel resistente, aguanta’. En realidad, no es exactamente así. Mientras él intenta golpear, yo estoy todo el rato desviando sus golpes rectos. Todo me roza el cuerpo y pasa de refilón, rozándome”, ha declarado.

Justin Gaethje levanta el cinturón de peso ligero. (Amber Searls/Imagn Images)

Un estilo basado en la reacción

El estadounidense también reivindicó una de las cualidades que considera más importantes de su carrera: su velocidad de reacción. “Tengo esa habilidad. Lo he dicho en entrevistas anteriores, mi velocidad de reacción de un punto A a un punto B es única”, ha subrayado.

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Según Gaethje, cuando alcanza su mejor nivel de concentración es capaz de interpretar el combate de forma distinta a la mayoría de los peleadores: “Cuando me concentro y estoy mentalmente completamente presente, soy un luchado único. Además, cuando estoy en peligro, mi cuerpo hace cosas locas. Puedo ser extremadamente técnico, intuitivo e inteligente en mis movimientos y acciones”.

Imagen del combate entre Justin Gaethje y Ilia Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

La estrategia para romper el ritmo de Topuria

Más allá de los intercambios de golpes, Gaethje considera que la batalla táctica fue determinante. Uno de sus principales objetivos era impedir que Topuria encontrara continuidad en sus desplazamientos y combinaciones, algo que el propio peleador comparó con un proceso informático: “Todo sucede tan rápido como si los ordenadores procesaran códigos. Estás haciendo ajusten constantes, y lo que realmente pasó es que logré resetear sus pasos cada uno o dos segundos”.

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Esa insistencia terminó descolocando a un Topuria acostumbrado a imponer el ritmo de los combates desde que suena la campana. “Fui muy meticuloso con eso y saqué una pelea impecable. Lo pillé completamente desprevenido, no se lo esperaba en absoluto”, ha sentenciado el nuevo campeón.

La cara de Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

Sin expectativas, sin miedo al resultado

Gaethje también destacó el aspecto mental como una de las claves de su actuación. El nuevo campeón aseguró que afrontó la pelea sin obsesionarse con el resultado, una filosofía que, según él, le permitió competir con libertad: “No entro en las peleas con grandes expectativas, así que nunca me sorprendo”.

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En contraste, cree que Topuria llegó al combate con una visión completamente distinta, y recordó una advertencia que le había lanzado antes de subir al octágono: “Le dije: ‘cuando pasemos al segundo asalto, al tercer asalto, vas a vivir el infierno, Ilia’. Y eso es exactamente lo que vivió”.