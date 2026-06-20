España Deportes

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

El estadounidense ganó el cinturón de peso ligero y derrotó por primera vez a ‘El Matador’

Guardar
Google icon
Justin Gaethje da las calves de su victoria frente a Ilia Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)
Justin Gaethje da las calves de su victoria frente a Ilia Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

Ha pasado casi una semana del UFC Casa Blanca y Justin Gaetheje sigue alardeando de su victoria. El estadounidense hizo historia al derrotar por primera a Ilia Topuria por KO técnico, una gesta que lo convierte en el nuevo campeón de peso ligero.

Pero, ¿cómo lo hizo? Después de los rumores de los golpes ilegales que hubo en el octógono Gaethje ha ofrecido su propia explicación en una entrevista en The Pat McAfee Show. Para ‘The Highlight’, todo empezó por un concepto tan simple como decisivo. “Todo se resume en una sola palabra: timing. Hablan de crear ángulos y todo eso, pero el verdadero asunto es enviar los golpes en líneas rectas hacia su cuerpo y su cara”, ha asegurado.

PUBLICIDAD

Gaethje ha explicado que gran parte de su trabajo consistió en neutralizar la ofensiva de Topuria antes de que pudiera desarrollarse plenamente, desviando o esquivando los golpes en el último instante. Por eso, dijo, su rostro apenas mostraba heridas. “Cuando no ves mi cara tan destrozada piensas: ‘Eh, este tipo tiene una piel resistente, aguanta’. En realidad, no es exactamente así. Mientras él intenta golpear, yo estoy todo el rato desviando sus golpes rectos. Todo me roza el cuerpo y pasa de refilón, rozándome”, ha declarado.

Justin Gaethje levanta el cinturón de peso ligero. (Amber Searls/Imagn Images)
Justin Gaethje levanta el cinturón de peso ligero. (Amber Searls/Imagn Images)

Un estilo basado en la reacción

El estadounidense también reivindicó una de las cualidades que considera más importantes de su carrera: su velocidad de reacción. “Tengo esa habilidad. Lo he dicho en entrevistas anteriores, mi velocidad de reacción de un punto A a un punto B es única”, ha subrayado.

PUBLICIDAD

Según Gaethje, cuando alcanza su mejor nivel de concentración es capaz de interpretar el combate de forma distinta a la mayoría de los peleadores: “Cuando me concentro y estoy mentalmente completamente presente, soy un luchado único. Además, cuando estoy en peligro, mi cuerpo hace cosas locas. Puedo ser extremadamente técnico, intuitivo e inteligente en mis movimientos y acciones”.

Imagen del combate entre Justin Gaethje y Ilia Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)
Imagen del combate entre Justin Gaethje y Ilia Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

La estrategia para romper el ritmo de Topuria

Más allá de los intercambios de golpes, Gaethje considera que la batalla táctica fue determinante. Uno de sus principales objetivos era impedir que Topuria encontrara continuidad en sus desplazamientos y combinaciones, algo que el propio peleador comparó con un proceso informático: “Todo sucede tan rápido como si los ordenadores procesaran códigos. Estás haciendo ajusten constantes, y lo que realmente pasó es que logré resetear sus pasos cada uno o dos segundos”.

Esa insistencia terminó descolocando a un Topuria acostumbrado a imponer el ritmo de los combates desde que suena la campana. “Fui muy meticuloso con eso y saqué una pelea impecable. Lo pillé completamente desprevenido, no se lo esperaba en absoluto”, ha sentenciado el nuevo campeón.

La cara de Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)
La cara de Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

Sin expectativas, sin miedo al resultado

Gaethje también destacó el aspecto mental como una de las claves de su actuación. El nuevo campeón aseguró que afrontó la pelea sin obsesionarse con el resultado, una filosofía que, según él, le permitió competir con libertad: “No entro en las peleas con grandes expectativas, así que nunca me sorprendo”.

En contraste, cree que Topuria llegó al combate con una visión completamente distinta, y recordó una advertencia que le había lanzado antes de subir al octágono: “Le dije: ‘cuando pasemos al segundo asalto, al tercer asalto, vas a vivir el infierno, Ilia’. Y eso es exactamente lo que vivió”.

Temas Relacionados

UfcIlia TopuriaLesiones DeportivasLesionesEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El empate sin goles en La Rosaleda deja todo por resolver en el UD Almería Stadium

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

La Selección se enfrenta a Arabia Saudí en su segundo partido del Mundial 2026

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El francés, que se despidió del Atlético entre lágrimas y ya prepara su salto a la MLS, anuncia la apertura de Grizi Cards en la calle Alcalá

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

El jugador supo del juicio pasadas las tres de la madrugada en Boston y a escasas horas de su partido frente a Escocia

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

El primer equipo del jugador de la selección española fue Las Rozas CF. ‘Infobae’ habla con Julio Rodríguez, su director deportivo, para recordar sus primeros pasos en este deporte

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”