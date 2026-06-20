La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La aplicación de Booking en la pantalla de un teléfono. (REUTERS/Dado Ruvic)

El sector hotelero español prepara dos demandas colectivas contra Booking.com por las llamadas cláusulas de paridad, unas condiciones contractuales que durante dos décadas impidieron a los establecimientos ofrecer precios más bajos en sus propias páginas web o en plataformas competidoras. Las acciones, lideradas por dos despachos distintos, agrupan ya a miles de empresas y gestionan reclamaciones de millones de euros.

El punto de partida legal es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de septiembre de 2024, que confirmó que las cláusulas de paridad, tanto las amplias como las estrechas, infringen el derecho de competencia de la Unión Europea. Esas cláusulas, vigentes desde 2004, obligaban a los hoteles a no ofrecer sus habitaciones a un precio inferior al publicado en Booking.com en ningún otro canal, lo que, según los demandantes, eliminó la competencia entre plataformas e infló artificialmente las comisiones, que rondaban el 20%. La compañía puso fin a esa práctica el 30 de junio de 2024, fecha límite impuesta por Bruselas tras designarla gatekeeper bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA).

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El frente principal en España lo encabeza CCS Abogados, el despacho elegido por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Según la web oficial de la acción, sobrecostebooking.com, pueden adherirse hoteles, casas rurales y alojamientos turísticos con licencia que hayan operado con Booking, pero las viviendas de uso turístico quedan excluidas. El proceso funciona con honorarios a éxito (es decir, solo se cobra si hay indemnización) y, en caso de que la demanda no prospere, CCS asume todos los costes, incluida una eventual condena en costas.

Jaime Concheiro, socio director del despacho, precisó a Cinco Días que el proceso ya agrupa a unas 1.400 empresas, entre ellas algunas de las grandes cadenas del país: una sola tiene 10.000 habitaciones. La presentación formal de la demanda no se producirá antes de 2027, ya que la ley exige un intento de resolución extrajudicial previo. CCS trabaja en alianza con el bufete alemán SGP Schneider Geiwitz, que litiga contra Booking desde 2013 y que obtuvo la sentencia del TJUE de 2024.

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Las hoteleras españolas se rebelan contra Booking

En paralelo, el despacho Eskariam, junto a Regula, impulsa su propia acción colectiva. Según el comunicado que la firma publicó en abril de 2026, la financiación de 50 millones de euros obtenida de Victory Park Capital le permite sostener litigios de larga duración frente a grandes multinacionales. La iniciativa agrupa ya a más de 750 establecimientos con reclamaciones superiores a los 200 millones de euros, cifra que podría alcanzar los 400 millones si se incorporan los 580 hoteles en fase de adhesión. El inicio de la litigación está previsto para septiembre u octubre de 2026, una vez concluida la temporada alta.

Imagen de archivo del exterior de la sede de Booking.com en Ámsterdam, Países Bajos; Holanda). (EFE/EPA/KOEN VAN WEEL)

Sin embargo, las iniciativas no se limitan a España. La Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA), una fundación neerlandesa que canaliza la macrodemanda europea de más de 15.000 hoteles, denunció que Booking había bloqueado el acceso de los establecimientos a sus facturas históricas sin previo aviso. El 1 de mayo de 2026, el Tribunal de Distrito de Ámsterdam autorizó a la SHCA a preservar esas pruebas, y el 4 de mayo un oficial judicial ejecutó la medida en la sede de la compañía. HOTREC, la asociación europea del sector, calificó el bloqueo de intento de obstaculizar las reclamaciones y anunció que también solicitó la declaración de ejecutivos de Booking ante el tribunal para aclarar qué ocurrió con esa documentación.

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Las demandas avanzan en los tribunales

Ese procedimiento europeo, que arrancó formalmente el 31 de enero de 2026 y fue registrado ante el tribunal el 6 de mayo, sirve de referencia para los abogados españoles: su evolución puede condicionar tanto la estrategia pericial en España como la posibilidad de ampliar las demandas para incluir el abuso de posición dominante, lo que elevaría el importe de las reclamaciones. La estimación preliminar de la SHCA sitúa la recuperación potencial en hasta el 30% o más de las comisiones totales pagadas a Booking desde 2004, más intereses.

Por su parte, Booking.com rechaza las demandas. La compañía sostiene que el TJUE “en ningún caso declaró ilegales dichas cláusulas” y que lo que el tribunal confirmó es que deben evaluarse “de manera individualizada, caso por caso”. “Consideramos que estas demandas carecen de fundamento y que hablar de hipotéticos daños futuros, cuando no existe ninguna resolución judicial firme que los avale, carece de sentido”, señala la empresa en declaraciones recogidas por Cinco Días. Además, la compañía ya ha apelado la condena dictada en diciembre de 2025 por el Tribunal Regional de Berlín, que ordenó indemnizar a 1.099 hoteles alemanes por la aplicación de las mismas cláusulas desde 2013.

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