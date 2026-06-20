Alerta máxima en Francia por la ola de calor: los termómetros pueden superar los 40 grados en un tercio del país

Un turista con un paraguas para protegerse del sol junto a la Torre Eiffel. (REUTERS/Tom Nicholson)

Los termómetros se disparan en Francia, que entra este fin de semana en una de las olas de calor más intensas de los últimos años, con alerta máxima en más de un tercio del país y temperaturas que podrían superar los 40 grados en varias regiones. La agencia meteorológica Météo-France ha activado la alerta roja en 35 departamentos, mientras otros 45 departamentos permanecerán en alerta naranja.

Las autoridades advierten de que el episodio será persistente, con temperaturas anormalmente elevadas tanto de día como de noche, lo que impide el enfriamiento habitual y agrava el riesgo para la salud, especialmente entre personas mayores y población vulnerable.

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