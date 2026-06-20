España

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Desde 300 hasta 30.000 euros en multas, paralización de las obras y hasta una orden de demolición son algunas de las consecuencias de reformar sin permiso del ayuntamiento en España

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer realiza una obra en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derribar un tabique en casa sin el permiso del ayuntamiento puede derivar en multas de entre 300 y 300.000 euros (o incluso 600.000 en casos muy excepcionales) la paralización inmediata de la obra y, en los casos más graves, la obligación de restituir el inmueble a su estado original. La legislación urbanística española no deja margen: ningún derribo interior, sea o no estructural, puede ejecutarse sin al menos una licencia de obra menor.

Según recoge Idealista News, el trámite mínimo exigible es una comunicación previa o declaración responsable ante el organismo de urbanismo del ayuntamiento correspondiente. La distinción entre obra menor y obra mayor determina la complejidad del proceso: tirar un tabique no portante suele encuadrarse como obra menor, mientras que la demolición de un muro de carga exige licencia de obra mayor con proyecto técnico firmado por un arquitecto, cuyo coste ronda entre los 3.500 y los 8.000 euros según datos de plataformas del sector.

PUBLICIDAD

Un hombre arregla la pared de una vivienda.
Un joven reforma un piso antiguo (Canva)

La cuantía de las multas varía según la gravedad de la infracción y la normativa de cada ayuntamiento. A efectos orientativos, una infracción leve, como una obra menor sin comunicación, puede sancionarse con entre 300 y 3.000 euros. Las infracciones graves, como ejecutar una obra mayor sin licencia, se mueven en una horquilla de 3.001 a 30.000 euros. Las muy graves, que afectan a suelo protegido o al patrimonio, pueden alcanzar los 600.000 euros, y en algunos supuestos de especial protección, hasta los 3.000.000 euros, según la legislación estatal y autonómica aplicable.

La reforma puede paralizarse

Cuando el ayuntamiento detecta una obra ilegal por inspección propia o denuncia de un vecino, las consecuencias no se limitan a la sanción económica. La administración puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos y exigir la legalización de la intervención. Si la obra no es legalizable por incumplir la normativa urbanística, la orden puede ir más lejos: la demolición corre a cargo del propietario infractor. Esta obligación, además, se transmite con la propiedad: quien adquiera un inmueble con obras ilegales hereda el problema.

PUBLICIDAD

Dos obreros trabajan en una reforma de un hogar. (Visuales IA)
Dos obreros trabajan en una reforma de un hogar. (Visuales IA)

Otro riesgo que pasa desapercibido es el de la cobertura del seguro del hogar. Las pólizas excluyen de forma expresa los daños producidos durante obras que requieren licencia administrativa. Un siniestro ocurrido en el transcurso de una reforma sin permiso puede dar lugar a la denegación de la cobertura por parte de la aseguradora.

Prescripción de la sanción

Los plazos de prescripción de las infracciones urbanísticas varían de forma considerable según la comunidad autónoma. El plazo general estatal se sitúa en cuatro años desde la finalización de la obra, pero varias autonomías lo han ampliado. En Madrid, una modificación legal en vigor desde diciembre de 2024 extendió el plazo a seis años. Baleares fija ocho años para infracciones graves y muy graves. Aragón, Navarra y Castilla y León llegan a los diez años, y Galicia establece quince para las infracciones muy graves. En suelo protegido, zonas verdes y espacios libres, las infracciones no prescriben nunca.

Un matiz que la normativa deja claro es el hecho de que que prescriba la sanción económica no equivale a que la obra quede legalizada. La construcción sigue en situación de “fuera de ordenación”, lo que puede generar problemas al vender el inmueble o al solicitar la cédula de habitabilidad. Pedir una licencia incorrecta, como solicitar una de obra menor cuando correspondía una de obra mayor, también puede acarrear sanción. Idealista advierte de que los ayuntamientos pueden imponer multas en estos casos, con independencia de que el propietario haya intentado regularizar la situación.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fran Sánchez, psicólogo: “Mucho cuidado con comparar la relación con lo que teníais al principio porque no es la realidad”

Durante los primeros meses, la convivencia está marcada por la ilusión, la novedad y un estado de ánimo elevado

Fran Sánchez, psicólogo: “Mucho cuidado con comparar la relación con lo que teníais al principio porque no es la realidad”

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

El juez Peinado, que investiga la gestión de una cátedra universitaria y la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, ha impuesto medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno, citada a juicio tras dos años de instrucción

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

Dua Lipa muestra el vestido de Chanel con el que se casó con Callum Turner: compuesto por 480.000 abalorios y 25.000 plumas tras 1.155 horas de costura

La cantante británica ha revelado la incógnita de su atuendo nupcial con un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram

Dua Lipa muestra el vestido de Chanel con el que se casó con Callum Turner: compuesto por 480.000 abalorios y 25.000 plumas tras 1.155 horas de costura

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

El magistrado le impone además la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

Las claves del auto con el que el juez Peinado lleva a juicio a Begoña Gómez: los cuatro delitos, medidas cautelares y el “cambio radical” en su carrera

El magistrado ha decidido la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos

Las claves del auto con el que el juez Peinado lleva a juicio a Begoña Gómez: los cuatro delitos, medidas cautelares y el “cambio radical” en su carrera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: la escolta podría colaborar en una eventual fuga

Las claves del auto con el que el juez Peinado lleva a juicio a Begoña Gómez: los cuatro delitos, medidas cautelares y el “cambio radical” en su carrera

Las reacciones al juicio de Begoña Gómez: el PP llama “guarida de delincuentes” a Moncloa mientras el PSOE alega una persecución judicial

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”