Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Una mujer realiza una obra en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derribar un tabique en casa sin el permiso del ayuntamiento puede derivar en multas de entre 300 y 300.000 euros (o incluso 600.000 en casos muy excepcionales) la paralización inmediata de la obra y, en los casos más graves, la obligación de restituir el inmueble a su estado original. La legislación urbanística española no deja margen: ningún derribo interior, sea o no estructural, puede ejecutarse sin al menos una licencia de obra menor.

Según recoge Idealista News, el trámite mínimo exigible es una comunicación previa o declaración responsable ante el organismo de urbanismo del ayuntamiento correspondiente. La distinción entre obra menor y obra mayor determina la complejidad del proceso: tirar un tabique no portante suele encuadrarse como obra menor, mientras que la demolición de un muro de carga exige licencia de obra mayor con proyecto técnico firmado por un arquitecto, cuyo coste ronda entre los 3.500 y los 8.000 euros según datos de plataformas del sector.

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Un joven reforma un piso antiguo (Canva)

La cuantía de las multas varía según la gravedad de la infracción y la normativa de cada ayuntamiento. A efectos orientativos, una infracción leve, como una obra menor sin comunicación, puede sancionarse con entre 300 y 3.000 euros. Las infracciones graves, como ejecutar una obra mayor sin licencia, se mueven en una horquilla de 3.001 a 30.000 euros. Las muy graves, que afectan a suelo protegido o al patrimonio, pueden alcanzar los 600.000 euros, y en algunos supuestos de especial protección, hasta los 3.000.000 euros, según la legislación estatal y autonómica aplicable.

La reforma puede paralizarse

Cuando el ayuntamiento detecta una obra ilegal por inspección propia o denuncia de un vecino, las consecuencias no se limitan a la sanción económica. La administración puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos y exigir la legalización de la intervención. Si la obra no es legalizable por incumplir la normativa urbanística, la orden puede ir más lejos: la demolición corre a cargo del propietario infractor. Esta obligación, además, se transmite con la propiedad: quien adquiera un inmueble con obras ilegales hereda el problema.

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Dos obreros trabajan en una reforma de un hogar. (Visuales IA)

Otro riesgo que pasa desapercibido es el de la cobertura del seguro del hogar. Las pólizas excluyen de forma expresa los daños producidos durante obras que requieren licencia administrativa. Un siniestro ocurrido en el transcurso de una reforma sin permiso puede dar lugar a la denegación de la cobertura por parte de la aseguradora.

Prescripción de la sanción

Los plazos de prescripción de las infracciones urbanísticas varían de forma considerable según la comunidad autónoma. El plazo general estatal se sitúa en cuatro años desde la finalización de la obra, pero varias autonomías lo han ampliado. En Madrid, una modificación legal en vigor desde diciembre de 2024 extendió el plazo a seis años. Baleares fija ocho años para infracciones graves y muy graves. Aragón, Navarra y Castilla y León llegan a los diez años, y Galicia establece quince para las infracciones muy graves. En suelo protegido, zonas verdes y espacios libres, las infracciones no prescriben nunca.

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Un matiz que la normativa deja claro es el hecho de que que prescriba la sanción económica no equivale a que la obra quede legalizada. La construcción sigue en situación de “fuera de ordenación”, lo que puede generar problemas al vender el inmueble o al solicitar la cédula de habitabilidad. Pedir una licencia incorrecta, como solicitar una de obra menor cuando correspondía una de obra mayor, también puede acarrear sanción. Idealista advierte de que los ayuntamientos pueden imponer multas en estos casos, con independencia de que el propietario haya intentado regularizar la situación.