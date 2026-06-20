El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

La pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo. (Europa Press)

El partido de la selección española de fútbol del Mundial de la FIFA, previsto para este domingo a las 18:00 de la tarde, finalmente no podrá seguirse desde la pantalla gigante instalada en la plaza de Colón, en Madrid. La medida ha sido acordada este sábado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Ayuntamiento de Madrid ante el episodio de calor intenso que afectará a la capital durante la celebración del encuentro.

La Roja no empezó de la mejor manera su andadura en el Mundial 2026. Un empate sin goles frente a Cabo Verde hacía dudar del favoritismo de los de Luis de la Fuente. La RFEF ha transformado la Plaza de Colón para que los madrileños pudieran seguir juntos a España. No obstante, la entrada de una nueva ola de calor este fin de semana y, el horario del partido, ponen en peligro la salud de los aficionados que se acerquen a disfrutar del partido.

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No obstante, la ilusión por ver a la Selección no ha cambiado y el partido frente a Arabia Saudí se recibe con la misma expectación que el primero, en busca de la primera victoria en el Mundial.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Alerta por altas temperaturas

Apenas unos días antes de que arranque oficialmente el verano, la Aemet ha activado un aviso especial que prácticamente inaugura la nueva estación con la primera ola de calor del año. El episodio afectará a gran parte de la Península Ibérica y Baleares entre el domingo 21 y, previsiblemente, el miércoles 24 de junio, con temperaturas que en algunos puntos podrían superar con facilidad los 40 grados e incluso acercarse a los 42 ºC en los escenarios más extremos.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas. Según las previsiones, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el horario del partido. Además, el Ayuntamiento ha informado de que ha elevado el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas (Calormad) a la Fase de Emergencia y Situación Operativa 1, después de que Salud Pública de la Comunidad de Madrid aumentara el nivel de riesgo.

El tiempo este fin de semana será muy caluroso con un ascenso térmico "notable" en la península y Baleares. (EFE/ J.J. Guillén)

Recomendación a los aficionados

Por motivos de seguridad, el Consistorio recomienda seguir el encuentro en espacios acondicionados y evitar permanecer al aire libre durante las horas de más calor. También pide atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil. “La decisión se adopta con el objetivo de proteger la salud de los asistentes, del personal de organización y de los servicios de apoyo que participan en el evento”, ha señalado la RFEF, que también ha lamentado “las molestias que esta medida pueda ocasionar”.

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La afición española siguiendo el partido de España contra Cabo Verde. (REUTERS/Mohammed Salem)

Consejos frente al calor

Ante las altas temperaturas, las autoridades recuerdan algunas recomendaciones básicas: beber agua con frecuencia, mantenerse en lugares frescos y limitar las actividades físicas o laborales al aire libre durante las horas centrales del día.

También aconsejan salir preferentemente por la mañana o al atardecer, caminar por zonas de sombra, utilizar protección solar, gafas de sol, gorras o sombreros y vestir ropa ligera y de colores claros. Asimismo, insisten en extremar las precauciones con las personas más vulnerables al calor.

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