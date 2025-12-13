Llega a cines la película basada en la vida del hombre que atracó 60 McDonald’s, se fugó de la cárcel y pasó meses viviendo escondido en un Toys ‘R’ Us

El cine se ha encargado de darnos historias reales de lo más peculiares en los últimos años, pero quizás pocas tan insólitas como esta. Un hombre que asaltó más de 60 McDonald’s antes de ser detenido, se fugó de la cárcel y acabó escondiéndose en un Toys ‘R’ Us... durante más de seis meses. Aunque parezca mentira, se trata de una historia real, la misma que acaba de aterrizar ahora en cines con Roofman: Un ladrón en el tejado, que adapta en gran medida esta peculiar historia.

La película está basada en la historia real de Jeffrey Manchester, un exmilitar que, tras pasar por una dificultad económica y no poder mantener a su familia, decidió dedicarse a asaltar McDonald’s —conocía de sobra los turnos y recovecos del establecimiento al haber trabajado allí— hasta que fue detenido. Una vez en la cárcel, Manchester se las ingenió para fugarse y esconderse de las autoridades, hasta el punto de pasar más de seis meses escondido dentro de una tienda de la famosa cadena de juguetes Toys ‘R’ Us. Desde allí desarrolló una nueva identidad con la que se hizo pasar durante un tiempo, John Zorn, hasta que finalmente fue detenido de nuevo y llevado a la cárcel, en la que aún cumple condena.

En la película, Channing Tatum interpreta a Manchester, quien, tras tener que abandonar a su familia y darse a la fuga, se enamora de Leigh, una de las dependientas del Toys ‘R’ Us. Tal y como sucedió en la vida real, Manchester hizo creer a Leigh que era otro hombre, e incluso cuidó de las hijas de ella durante un tiempo. Esto es importante para entender el tono en el que se mueve la película, que transita entre el thriller, la comedia absurda y el drama más familiar. ¿Cómo se logra equilibrar todo ello? Bien, ahí está el gran reto y la gran virtud de Roofman: Un ladrón en el tejado.

Channing Tatum en un fotograma de 'Roofman. Un ladrón en el tejado'

Los pecados de los padres

El director y coguionista de esta extraña película es Derek Cianfrance, autor de obras como Blue Valentine o Cruce de caminos. Es uno de los directores estadounidenses independientes más infravalorados de los últimos 15 años. No solo por su capacidad para contar historias que se sienten de lo más personales, sino también por haber conseguido algunas de las interpretaciones más sentidas y especiales de actores como Michelle Williams, Eva Mendes, Ryan Gosling, Bradley Cooper o Mark Ruffalo. Junto a este último había realizado precisamente su última obra, una miniserie para HBO Max titulada La innegable verdad, en la que el actor de Marvel interpretaba a la vez a dos gemelos marcados por un trauma familiar.

Por primera vez, Cianfrance abandona en gran medida el drama más intenso, aunque en Roofman: Un ladrón en el tejado no dejan de aparecer temas recurrentes en su obra: la pulsión del hombre por el robo como necesidad, la tragedia inherente al hecho de vivir y, sobre todo, la herencia de los hijos de los pecados de los padres. Este es un tema que ha explorado principalmente en Cruce de caminos, La luz entre los océanos —con Alicia Vikander y Michael Fassbender— y especialmente en La innegable verdad, a través de la maldición familiar de los Birdsey, pero que aquí se manifiesta con el frustrado intento de Manchester por hacer prosperar a su familia a pesar de sus errores.

“Estaba hablando con Ryan Coogler —director de Sinners— después de que hiciera Fruitvale Station [en 2013], y recuerdo que me dijo: ‘Oye, Derek, ¿por qué todos los padres de tus películas crían a hijos que no son suyos?’. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo reflexivo que es Coogler. Le respondí: ‘Ni siquiera me había dado cuenta’. Era algo subconsciente que se reflejaba en mis películas. Hay algunas razones personales que lo explican, y sigue siendo algo que me atrae en mis películas. Pero me resisto a dar la razón específica”, contaba Cianfrance en una reciente entrevista, dando la clave de todo el asunto.

Channing Tatum y Kirsten Dunst en 'Roofman. Un ladrón en el tejado'

Una (extraña) figura paterna

Otro de los elementos que sin duda ayudan a equilibrar la película y a que encuentre ese tono tan concreto es sin duda el hecho de que Jeffrey Manchester no fuera un atracador corriente, sino un hombre de lo más dulce y gentil, tal y como afirmaron muchas de sus víctimas. Un perfil extraño, pero sin duda de lo más adecuado para un actor como Channing Tatum, “demasiado guapo” en palabras del propio Manchester, tras ser consultado por Cianfrance, pero quien encarna a la perfección la contradicción entre una persona amable e inteligente pero condenada a cometer errores de lo más estúpidos y que arruinen su vida.

En definitiva, Roofman: Un ladrón en el tejado es una de esas películas que por su propia extraña naturaleza consiguen sorprender y ser tiernas al mismo tiempo, con una historia tan insólita como magníficamente narrada. Mientras Cianfrance sigue ahondando en sus temas recurrentes, parece que ha encontrado un nuevo camino para tomarse la vida menos en serio, aunque sin olvidar la tragedia intrínseca a ella.