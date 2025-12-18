Zoe Saldana cree que la captura de movimiento debería ser premiada a partir de ‘Avatar’: “Mi esperanza es que más directores sean como James Cameron”

James Cameron está preparado para acabar con 'Avatar' si la saga se vuelve un fracaso: "Si aquí termina, genial"

En el marco del estreno internacional de Avatar: Fuego y Ceniza, la actriz Zoe Saldana destacó la relevancia artística de la captura de movimiento en el cine contemporáneo y expresó el deseo de que la industria audiovisual aumente el reconocimiento a las actuaciones que utilizan esta tecnología. En una reciente entrevista con motivo del estreno de la película, la intérprete resaltó que los avances técnicos no restan valor humano al proceso creativo, sino que presentan nuevas oportunidades interpretativas para los actores.

Durante una entrevista concedida a DiscussingFilm con motivo del lanzamiento de la nueva entrega de Avatar, Saldana afirmó que la tecnología de captura de movimiento representa una herramienta accesible para todos los actores, aunque advierte que requiere dedicación profunda para alcanzar resultados sobresalientes. “Esta tecnología es para todos y cualquiera puede usarla, solo que toma mucho tiempo”, puntualizó la actriz en declaraciones recogidas por DiscussingFilm. Explicó que los efectos más logrados y las interpretaciones memorables solo llegan bajo la dirección de cineastas que asumen el compromiso de trabajar con rigor.

La participación de Saldana en la saga de Avatar, dirigida por James Cameron, ocupa un lugar central en el despliegue de este tipo de tecnología. La intérprete manifestó su admiración por el director y reconoció, según citó el medio mencionado, la paciencia demostrada durante el extenso proceso de producción. “Estoy tan feliz de que James Cameron aceptara este desafío. Él es una persona con generosidad absoluta en cuanto a su tiempo. Esperará tanto como sea necesario para lograr algo correcto y eso lo transmite también a nosotros”, relató la protagonista.

James Cameron, cineasta canadiense y creador de la franquicia, se ha destacado desde el estreno de la primera película de Avatar en 2009 por impulsar innovaciones técnicas que marcaron tendencias en la industria. La saga ha requerido años de desarrollo y postproducción debido a la complejidad tecnológica, incluyendo la captura de movimiento facial y corporal de los actores, lo que ha facilitado la creación de los personajes Na’vi en ambientes hiperrealistas.

Zoe Saldana en el rodaje de 'Avatar'

Un adelantado a su época

La actriz subrayó que la espera prolongada entre entregas refleja la rigurosidad y la honestidad del proceso detrás de las cámaras. Según DiscussingFilm, Saldana considera que “lo que te queda es el reconocimiento de que el proyecto necesitó el tiempo que necesitó para poder ser tan grande, para poder estar tan adelantado a su época”.

Avatar: Fuego y Ceniza llega un par de años después de El sentido del agua y más de una década después del estreno de la cinta original, que recaudó más de 2.900 millones de dólares en taquilla mundial y permaneció durante años como la película más taquillera de la historia. Según relató DiscussingFilm, la protagonista espera que el ejemplo de James Cameron motive a otros directores a priorizar la honestidad y la dedicación por encima de la inmediatez y los atajos. “Mi esperanza es que más y más directores sean como James Cameron, que estén dispuestos a dedicarse por completo, a ser honestos y a no tomar atajos”, sostuvo.

La captura de movimiento, tecnología central en Avatar, consiste en registrar mediante sensores los movimientos y expresiones faciales de los actores para transferirlos a personajes digitales con precisión. Este método, adoptado en diversas superproducciones, ha ampliado los límites expresivos de la actuación y la animación, exigiendo a los intérpretes un dominio técnico y físico considerable.

En palabras de Saldana, el éxito de proyectos como Avatar depende tanto de los desarrollos tecnológicos como del liderazgo artístico: “Mientras la tecnología esté en las manos correctas, las de un director apasionado y entregado, sí, tendremos historias grandiosas como Avatar en el horizonte para nosotros”, sintetizó la actriz. La llegada de la nueva entrega renovó el debate sobre el papel de la tecnología en el cine y su impacto en las prácticas creativas dentro de la industria.