La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

El juez Peinado

El sindicato mayoritario de la policía, Jupol, ha reclamado este sábado una “rectificación” al juez Juan Carlos Peinado, tras su afirmación de que los agentes de la escolta de Begoña Gómez podrían “facilitar” su eventual “fuga”, como justificación para ordenar la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez entre las medidas cautelares establecidas antes de su juicio.

El auto firmado por Peinado sostiene que los agentes de seguridad, “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

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El sindicato policial replicó con firmeza: “Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga”, señala el comunicado difundido por Jupol.

Además de la retirada de pasaporte, el juez ha dictado las siguientes medidas cautelares: prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia quincenal ante el juzgado. La defensa de la esposa del presidente Pedro Sánchez había descartado que pudiera huir, alegando precisamente su constante acompañamiento por miembros de los cuerpos de seguridad.

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En el comunicado, Jupol insistió en que “poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. El sindicato subrayó que los profesionales de la escolta de Presidencia “desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”. Jupol consideró “imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”.

El sindicato concluyó que las declaraciones de Peinado “proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”.

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Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días. (Vídeo: Europapress)

“Los policías no actúan al margen de la ley”

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha arremetido este sábado contra el juez Juan Carlos Peinado. Esta organización ha señalado que es “especialmente preocupante” que Peinado formule hipótesis “que sugieran la posibilidad” de que los agentes “colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas”.

“Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Nuestro ordenamiento jurídico es claro al respecto y exige a todo funcionario público actuar siempre dentro de la legalidad”, apuntan en otro comunicado.

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El SUP apunta que el prestigio de la Policía Nacional “se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales”, y que esta “no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas que, sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.

*Con información de agencias