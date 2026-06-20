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El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El francés, que se despidió del Atlético entre lágrimas y ya prepara su salto a la MLS, anuncia la apertura de Grizi Cards en la calle Alcalá

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Griezmann, durante el homenaje en el Metropolitano. (EFE/Mariscal)
Griezmann, durante el homenaje en el Metropolitano. (EFE/Mariscal)

Antoine Griezmann ha cerrado su capítulo en el Atlético de Madrid. Hace apenas unos días, Movistar Plus estrenaba Enamorado del Atleti, el documental producido por Atleti Studios que recoge desde dentro su último partido como rojiblanco: desde la salida en su casa con Marcos Llorente hasta el vestuario vacío, las lágrimas y la despedida ante su gente en el Riyadh Air Metropolitano.

No obstante, el ‘Principito’ no se va del todo. Ahora, aunque su nueva etapa esté en la MLS, el francés ha anunciado su siguiente proyecto en la capital: una tienda física dedicada a su otra gran pasión, los cromos y las cartas coleccionables, en la calle Alcalá 94.

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El delantero, que tiene un viaje de ida y vuelta con el Atleti, (se marchó al Barcelona en 2019 y regresó después para reconciliarse con una afición que tardó en perdonarle) ha confirmado la apertura de Grizi Cards, un espacio que promete convertirse en un punto de encuentro para coleccionistas de todo tipo.

Griezmann abre una tienda de cromos en la calle Alcalá
Griezmann abre una tienda de cromos en la calle Alcalá. (Euro Soccer Cards)

Un negocio que viene de lejos

Grizi Cards no nace de la nada. El proyecto físico es la evolución de la tienda online que Griezmann puso en marcha en septiembre de 2022, especializada en cartas deportivas de NBA, NFL, béisbol y fútbol, con marcas como Topps Chrome o Panini Prizm.

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No es, además, su primera incursión en el mundo de las cartas coleccionables. En 2021 ya se sumó como inversor a Sorare, la plataforma francesa de fútbol fantasy con cromos digitales en la que también participa Gerard Piqué, y que con la entrada de ambos futbolistas llegó a alcanzar un valor de mercado de 50 millones de euros

El propio Griezmann ha sido el encargado de presentar la nueva tienda a través de un vídeo en sus redes sociales, donde mostró el local todavía en obras y recorrió cada una de sus futuras zonas. “Tenía mucha ilusión por abrirla en Madrid, porque Madrid es mi casa. Va a molar mucho, a veces estaré, a veces no”, ha comentado el delantero en un vídeo subido a sus redes, dejando claro que, aunque su día a día estará a miles de kilómetros, seguirá de cerca el proyecto.

El emotivo mensaje de Simeone a Griezmann

Cromos de NBA, One Piece y una zona VIP con champagne

El local contará con un espacio dedicado a las cartas individuales y a las cajas selladas de NBA, NFL, Disney, Star Wars y One Piece, además de piezas de la propia colección personal de Griezmann. Habrá también una persona realizando directos de apertura de sobres, que podrán seguirse a través de Grizzi Breaks.

En la planta inferior se ubicará la zona VIP, pensada para que los clientes puedan abrir sus compras en un ambiente más exclusivo, con sofás, televisión y servicio de cafetería y restaurante.

La despedida de Antoine Griezmann en el Metropolitano. (Europa Press)
La despedida de Antoine Griezmann en el Metropolitano. (Europa Press)

El albúm de Grizi Cards

El catálogo de Grizi Cards incluye piezas de gran valor, como una carta 5/5 de Manu Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker (con fragmentos de sus camisetas de partido) valorada en 2.490 euros, o cajas selladas que superan los 1.700 euros. Pero para Griezmann el proyecto va más allá de lo económico: conecta su infancia en Borgoña, cuando coleccionaba cromos como cualquier niño, con su presente como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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