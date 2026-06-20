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Muere una niña de 4 años tras ahogarse en la piscina de un hotel en Lanzarote

La menor fue rescatada del agua, pero falleció a pesar de las maniobras de reanimación

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La piscina de un hotel (Freepik)
La piscina de un hotel, en una imagen de archivo.(Freepik)

Una niña de 4 años ha fallecido este sábado tras ser rescatada de la piscina de un hotel en Playa Blanca (Lanzarote) con signos de ahogamiento. El socorrista inició las maniobras de reanimación siguiendo las instrucciones telefónicas facilitadas desde la sala operativa del 112, mientras se desplazaban los servicios de emergencia, pero cuando el personal sanitario llegó al lugar, únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la menor.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, los hechos tuvieron lugar sobre las 13:30 horas, cuando una llamada alertó de que habían sacado del agua a una menor que necesitaba asistencia sanitaria urgente. La respuesta del dispositivo de emergencias se activó de inmediato, movilizando recursos sanitarios y de seguridad hasta el hotel donde se produjo el incidente.

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Durante la atención telefónica de la emergencia, un enfermero coordinador presente en la sala operativa del 112 comprobó que la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Ante esta situación, facilitó al socorrista las instrucciones necesarias para iniciar sin demora las maniobras de reanimación cardiopulmonar, con el objetivo de mantener las constantes vitales hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Mientras las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se dirigían al lugar, se mantuvo la asistencia guiada por teléfono. A su llegada al hotel, el personal sanitario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, en un intento de revertir la situación.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados tanto en el lugar del suceso como posteriormente por los equipos médicos desplazados, no fue posible revertir la parada cardiorrespiratoria, y finalmente los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor.

En el operativo también participaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local, que colaboraron en el aseguramiento del entorno para facilitar la intervención de los equipos de emergencia.

Además, se activó un helicóptero medicalizado como medida de apoyo, aunque no llegó a ser necesaria su intervención directa una vez confirmado el desenlace. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Dos menores fallecen en Tarragona tras un accidente en la playa

A este suceso se suma el caso de un menor de 13 años que ha fallecido este sábado de madrugada en el Hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente ocurrido el viernes por la tarde en la playa de l’Arrabassada. El menor permanecía ingresado en estado grave desde el momento del suceso, en el que ya había fallecido otro menor por ahogamiento.

Ambulancia del SEM.
Ambulancia del SEM.

Los hechos se produjeron en torno a las 15:30 horas del viernes en una zona rocosa de la playa, cuando tres menores tuvieron dificultades para salir del agua. La situación motivó la activación inmediata de un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron seis ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), junto con un helicóptero medicalizado, entre otros.

Los servicios de emergencia realizaron maniobras de asistencia en el mismo punto del incidente, donde uno de los menores falleció. Mientras los otros dos fueron trasladados al hospital, donde uno de ellos ha fallecido esta madrugada y el tercero continúa ingresado bajo observación médica.

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