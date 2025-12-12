España Cultura

Los mejores estrenos en cines de la semana: del reestreno de ‘Los Goonies’ a ‘Roofman: Un ladrón en el tejado’

El regreso de la pandilla más aventurera o la divertida película de Channing Tatum inspirada en una historia real protagonizan la cartelera

Guardar

El mes de diciembre entra en su ecuador. Después de una semana protagonizada por los estrenos de Valor sentimental, Five Nights at Freddy’s 2 o la comedia romántica Eternity, nuevos títulos llegan a cartelera. Con la Navidad aun en el horizonte, esta semana ya tiene alguna que otra película de temática navideña, aunque hay opciones de sobra si uno no quiere atiborrarse de turrón cinematográfico estos días.

Rey de reyes es esa película, pero no la única que se deja ver por la taquilla este fin de semana. También hay un reestreno de lo más especial, una extraña película vasca o el regreso de uno de los directores más infravalorados de los últimos años. La Navidad está muy bien, pero hay espacio para todo tipo de propuestas en este mes de diciembre.

Los Goonies

Trailer Los Goonies

Mikey, Bocazas, Data, Gordi y sobre todo Sloth regresan a los cines más de cuarenta años después de su gran aventura. Así es, Los goonies vuelven a los cines con un gran estreno en salas para todas aquellas generaciones que no pudieron ver en la gran pantalla esta fantástica aventura. La empresa es de sobra conocida para muchos, un grupo de jóvenes encuentran una pista de un gran tesoro oculto durante cientos de años, el del pirata Willy el Tuerto. Con ayuda de sus hermanos mayores, más reticentes a seguirles, comienzan a buscar el preciado botín.

Rey de reyes

Imagen de 'Rey de reyes'
Imagen de 'Rey de reyes'

La Navidad se acerca y el cine no es indiferente a ello. El relato de este año no puede ser de lo más extraño, pues se trata de una película sobre la vida de Jesucristo... contada por Charles Dickens. Al famoso autor de Oliver Twist le resulta difícil establecer un vínculo con su imaginativo hijo, Walter, debido a su ajetreada carrera. Después de que Walter interrumpa una de las lecturas de Dickens, éste decide compartir con él la historia de Jesucristo, con la esperanza de salvar la distancia que los separa. A medida que Dickens narra la historia, Walter queda cautivado y experimenta vívidamente los acontecimientos de la vida de Jesús. A través del viaje de Jesús, la relación entre Walter y Dickens se profundiza, culminando en un vínculo de amor forjado a través de la narración.

Kontinental 25′

Imagen de 'Kontinental 25'
Imagen de 'Kontinental 25'

El cine rumano ha dado en los últimos años grandes cineastas y otras tantas películas: Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu... y Radu Jude. Este último presenta ahora Kontinental 25, una lúcida y ácida visión de la situación social en Transilvania, en plena migración digital, gentrificación y sobre todo estallido de las clases marginales. Esta película, que pasó recientemente por el Festival Márgenes de Madrid, cuenta la historia de una apesadumbrada alguacil se ve envuelta en una gran dilema moral después de ser responsable de un desahucio que termina de la peor forma posible: con un suicidio. Desde ese momento, esta mujer busca encontrar perdón, sin saber todo lo que la vida le tiene preparado.

Aro Berria

'Aro Berria'
'Aro Berria'

Otra propuesta de lo más extraña y particular es esta película vasca. En la Donostia de finales de los 70, los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no termina de prosperar. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación social hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.

Roofman: Un ladrón en el tejado

Imagen de 'Roofman: Un ladrón
Imagen de 'Roofman: Un ladrón en el tejado'

Para rematar esta semana de extrañas historias, tenemos Roofman: Un ladrón en el tejado, inspirada en la historia real de Jeffrey Manchester, un ladrón que saqueó más de sesenta McDonald’s hasta ser detenido, con un modus operandi que consistía en entrar por un agujero que cortaba en el techo durante la noche. La cosa no queda ahí, sino que una vez arrestado, Manchester escapó de prisión y vivió escondido en la mítica tienda de juguetes Toys R Us, en la que permaneció oculto durante seis meses. Cahnning Tatum se encarga de dar vida a este imprevisible sujeto, acompañado por Kirsten Dunst o Peter Dinklage en una película dirigida por uno de los directores estadounidenses más infravalorados como es Derek Cianfrance, autor de películas como Blue Valentine y Cruce de caminos o la estupenda serie de HBO Max La innegable verdad.

Temas Relacionados

Los GooniesEstrenos de cineCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La obra maestra de cine bélico que adapta la última novela de uno de los escritores más importantes de la literatura moderna: “Única e inolvidable”

‘Buen trabajo’, una de las películas más destacadas en la filmografía de Claire Denis, subvierte los códigos del género para mostrar una película centrada en la relación entre dos soldados

La obra maestra de cine

David Bisbal sigue llevando la Navidad a Madrid con un nuevo concierto en el barrio de Chamberí

El cantante ha cantado clásicos navideños y algunas de las canciones más conocidas de su discografía en la inauguración del nuevo ‘Work Café’ abierto por el Banco Santander en la capital

David Bisbal sigue llevando la

Indignación por el caos en la compra del ‘LUX TOUR’ de Rosalía y reventas que superan los 1.200 euros: “La verdadera ‘performance’ es vernos pelear por entradas como si fueran agua en el desierto”

La catalana ha colgado el cartel de completo en las únicas ocho fechas en España para su gira de 2026, con cuatro conciertos en Madrid y cuatro en Barcelona

Indignación por el caos en

El libro de una autora española que el ‘New York Times’ considera uno de los mejores del año

Publicado en España el año pasado, ‘El descontento’ ha cruzado fronteras y se ha convertido en una “joya oculta” para el medio estadounidense

El libro de una autora

Barcelona celebrará el centenario de la muerte de Gaudí con un histórico concierto con 200 músicos y el sonido de las campanas ‘perdidas’ de la Sagrada Familia

El Palau de la Música recibirá a artistas y agrupaciones de reputación internacional en una actuación que recorrerá, a través de diferentes etapas o “sueños”, la vida y el pensamiento del famoso arquitecto

Barcelona celebrará el centenario de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ningún hospital privado se ha

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

El día que la trama de hidrocarburos empezó a tambalearse ante la negativa del MITECO: “Esto va a traer problemas. Y muy serios”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Preguntar la edad y el estado civil en un proceso de selección de trabajo no es legal”

Francisco López, abogado: “La Seguridad Social puede suspender el pago de tu pensión en 2026 si no haces esto”

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”