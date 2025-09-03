Channing Tatum revela su fallida audición para dar vida a Thor: “En realidad no quería hacerlo”

Deadpool & Wolverine - Gambito - Channing Tatum (Instagram/Vancity Reynolds)

El actor Channing Tatum es reconocido por muchos papeles: el bailarín de Magic Mike, el futbolista de Ella es el chico, el devoto marido de Todos los días de mi vida o el agente Jenko de Infiltrados en clase y su secuela Infiltrados en la universidad. En los últimos años ha adquirido incluso más importancia por su participación en el Universo Cinematográfico Marvel como Gambito, pero ahora acabamos de descubrir que Tatum pudo dar vida a un gran superhéroe mucho antes, y con él haber tenido el que habría sido el rol más importante de toda su carrera.

Tal y como revela ahora el actor en una entrevista para Variety, cuando estaba en el momento más efervescente de su carrera, Tatum decidió presentarse nada menos que para el papel de Thor en la película que por aquel entonces preparaba Kenneth Branagh. El papel fue finalmente para Chris Hemsworth, pero dejó una gran anécdota en lo que respect a Tatum, que recuerda ahora el episodio: "En realidad no quería ser Thor. Pero quería hacer una audición delante de Kenneth Branagh“, confiesa ahora Tatum, quien lamenta que el propio Branagh se diese cuenta de que no estaba hecho para el papel.

“Después de hacer una toma, me dijo: ”No te muevas. Pon las manos en esta silla. Y me quedé paralizado. Me pilló en mi punto débil. Pasé los siguientes cinco años intentando aprender a estar quieto", admite Tatum. El actor superó aquel bache y ahora prepara su nueva y flamante película, Roofman: Un ladrón diferente. Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de Jeffrey Manchester, un hombre que se dedicó a atracar los McDonald’s a través de colarse por un agujero que él mismo abría desde el tejado. Este hombre fue más tarde descubierto y perseguido mientras que se escondía en una juguetería, para ser más tarde detenido y llevado a la cárcel.

Algunos de los papeles más memorables de Channing Tatum

Un ídolo adolescente convertido en superhéroe por accidente

Mucho ha cambiado desde aquella fallida audición, aunque no se puede decir que a Tatum le haya ido precisamente mal. Durante muchos años se le relacionó con el personaje de Gambito de los X-Men, y el año pasado pudo hacer el sueño realidad a través de dar vida al personaje en la película Deadpool y Lobezno. Una “broma” que ha ido tan lejos como para que ahora Remy LeBeau sea un personaje importante dentro del Universo Cinematográfico Marvel, hasta el punto de formar parte esencial de las próximas entregas de la saga, Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars.

El propio actor ya compartía esta semana sus impresiones del rodaje de esta nueva entrega, que ha sido algo accidentada para él. Tatum sufrió una lesión en la pierna durante el rodaje de Vengadores: Doomsday que le obligó a mantenerse al margen en una de sus escenas más importantes en la película, una batalla nada menos que con el Dr. Doom de Robert Downey Jr. que, tal y como asegura el actor, tuvo que interpretar su doble de acción: “Odio hacerme mayor. ”No se trata del dolor que siento en este momento. Se trata de saber que no puedo volver atrás. Y ahora sé cómo serán los próximos seis meses de mi vida... Odio hacerme mayor... En mi mente, sigo teniendo literalmente 30 años, 26, si soy sincero". A pesar de todo, el futuro del actor se antoja brillante a pesar de que en su momento no estuviese preparado para empuñar el martillo de Thor.