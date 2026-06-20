España Deportes

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Dobletes de Brobbey y Gakpo, más un gol de Summerville, sentencian el triunfo neerlandés ante una Suecia que solo pudo descontar con Elanga

Guardar
Google icon

Países Bajos ha arrollado a Suecia por 5-1 en Houston y se ha colocado al frente del grupo F del Mundial, una reacción inmediata tras el 2-2 del debut ante Japón que deja al equipo de Ronald Koeman en disposición de sellar el pase a la siguiente ronda como primero si gana a Túnez en la última jornada.

La victoria neerlandesa se ha sostenido en dos dobletes, los de Brian Brobbey y Cody Gakpo, y en un último gol de Crysencio Summerville en el minuto 89, mientras Suecia solo ha podido recortar por medio de Anthony Elanga después de haber desperdiciado varias ocasiones en la primera mitad.

PUBLICIDAD

Brobbey ha sido el único cambio introducido por Koeman respecto al estreno ante Japón y ha tardado muy poco en justificar la decisión. El delantero ha abierto el marcador a los cinco minutos tras un centro raso de Gakpo y ha ampliado la ventaja poco después, esta vez con asistencia de Denzel Dumfries desde la banda derecha.

Suecia ha quedado sometida de inicio por la velocidad neerlandesa por fuera y por una presión alta que ha anulado durante el arranque a Viktor Gyökeres y ha permitido a la Oranje convertir cada recuperación en una amenaza clara cerca del área rival.

PUBLICIDAD

Suecia reacciona, pero Países Bajos resuelve tras el descanso

Con el 2-0, el encuentro ha cambiado de tono. El equipo de Graham Potter ha encontrado algo de aire con Alexander Isak al frente, ha ganado presencia en campo contrario y ha acumulado tres llegadas claras antes del descanso, pero no ha encontrado el gol.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 20 de junio de 2026 Brian Brobbey, de los Países Bajos, celebra con Denzel Dumfries tras marcar el segundo gol. REUTERS/Phil Noble IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 20 de junio de 2026 Brian Brobbey, de los Países Bajos, celebra con Denzel Dumfries tras marcar el segundo gol. REUTERS/Phil Noble IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Suecia llegó incluso a marcar antes del intermedio, aunque el tanto de Gustaf Lagerbielke fue anulado por fuera de juego. Gyökeres y Yasin Ayari se toparon con el meta Bart Verbruggen en ese tramo de reacción, en el que los suecos dieron sensaciones más competitivas de lo que reflejaba el marcador.

La diferencia estuvo en la pegada. Suecia perdonó sus opciones y Países Bajos regresó del descanso con una aceleración definitiva: Gakpo marcó dos veces en nueve minutos y cerró cualquier posibilidad de remontada.

Gakpo celebra uno de sus goles ante Suecia (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
Gakpo celebra uno de sus goles ante Suecia (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

El primero de esos goles llegó tras otro centro raso de Dumfries y el segundo, después de una jugada individual del extremo del Liverpool culminada con un remate al primer palo. Summerville ha sido una de las claves de la segunda parte por su impacto inmediato en las transiciones ofensivas neerlandesas.

Elanga acorta, pero Países Bajos mantiene el control hasta el final

Potter ha movido el banquillo en busca de respuesta y ha dado entrada a Elanga en el minuto 56 por Alexander Bernhardsson. El atacante, ex del Manchester United y ahora en el Newcastle, apenas ha necesitado tres minutos para firmar el 4-1 en un mano a mano resuelto tras un pase vertical de Isak.

Elanga celebra su gol ante Países Bajos (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
Elanga celebra su gol ante Países Bajos (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Ese gol no ha alterado el guion establecido previamente. Países Bajos ha seguido controlando los espacios ante una Suecia cada vez más rota y Koeman incluso ha podido dosificar esfuerzos con la sustitución de Brobbey en el minuto 71.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia - Estadio de Houston, Houston, Texas, EEUU - 20 de junio de 2026. Crysencio Summerville, de los Países Bajos, celebra el quinto gol junto a Memphis Depay REUTERS/Annegret Hilse IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia - Estadio de Houston, Houston, Texas, EEUU - 20 de junio de 2026. Crysencio Summerville, de los Países Bajos, celebra el quinto gol junto a Memphis Depay REUTERS/Annegret Hilse IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El cierre ha llegado al borde del final, ya que en el minuto 89, Crysencio Summerville ha rubricado la goleada con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área que ha fijado el 5-1 y ha confirmado el mando neerlandés en el grupo antes del duelo decisivo contra Túnez.

Temas Relacionados

Selección Suecia Mundial 2026Selección Países Bajos Mundial 2026Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

El estadounidense ganó el cinturón de peso ligero y derrotó por primera vez a ‘El Matador’

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El empate sin goles en La Rosaleda deja todo por resolver en el UD Almería Stadium

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

La Selección se enfrenta a Arabia Saudí en su segundo partido del Mundial 2026

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El francés, que se despidió del Atlético entre lágrimas y ya prepara su salto a la MLS, anuncia la apertura de Grizi Cards en la calle Alcalá

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

El jugador supo del juicio pasadas las tres de la madrugada en Boston y a escasas horas de su partido frente a Escocia

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”