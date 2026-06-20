Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Países Bajos ha arrollado a Suecia por 5-1 en Houston y se ha colocado al frente del grupo F del Mundial, una reacción inmediata tras el 2-2 del debut ante Japón que deja al equipo de Ronald Koeman en disposición de sellar el pase a la siguiente ronda como primero si gana a Túnez en la última jornada.

La victoria neerlandesa se ha sostenido en dos dobletes, los de Brian Brobbey y Cody Gakpo, y en un último gol de Crysencio Summerville en el minuto 89, mientras Suecia solo ha podido recortar por medio de Anthony Elanga después de haber desperdiciado varias ocasiones en la primera mitad.

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Brobbey ha sido el único cambio introducido por Koeman respecto al estreno ante Japón y ha tardado muy poco en justificar la decisión. El delantero ha abierto el marcador a los cinco minutos tras un centro raso de Gakpo y ha ampliado la ventaja poco después, esta vez con asistencia de Denzel Dumfries desde la banda derecha.

Suecia ha quedado sometida de inicio por la velocidad neerlandesa por fuera y por una presión alta que ha anulado durante el arranque a Viktor Gyökeres y ha permitido a la Oranje convertir cada recuperación en una amenaza clara cerca del área rival.

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Suecia reacciona, pero Países Bajos resuelve tras el descanso

Con el 2-0, el encuentro ha cambiado de tono. El equipo de Graham Potter ha encontrado algo de aire con Alexander Isak al frente, ha ganado presencia en campo contrario y ha acumulado tres llegadas claras antes del descanso, pero no ha encontrado el gol.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 20 de junio de 2026 Brian Brobbey, de los Países Bajos, celebra con Denzel Dumfries tras marcar el segundo gol. REUTERS/Phil Noble IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Suecia llegó incluso a marcar antes del intermedio, aunque el tanto de Gustaf Lagerbielke fue anulado por fuera de juego. Gyökeres y Yasin Ayari se toparon con el meta Bart Verbruggen en ese tramo de reacción, en el que los suecos dieron sensaciones más competitivas de lo que reflejaba el marcador.

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La diferencia estuvo en la pegada. Suecia perdonó sus opciones y Países Bajos regresó del descanso con una aceleración definitiva: Gakpo marcó dos veces en nueve minutos y cerró cualquier posibilidad de remontada.

Gakpo celebra uno de sus goles ante Suecia (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

El primero de esos goles llegó tras otro centro raso de Dumfries y el segundo, después de una jugada individual del extremo del Liverpool culminada con un remate al primer palo. Summerville ha sido una de las claves de la segunda parte por su impacto inmediato en las transiciones ofensivas neerlandesas.

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Elanga acorta, pero Países Bajos mantiene el control hasta el final

Potter ha movido el banquillo en busca de respuesta y ha dado entrada a Elanga en el minuto 56 por Alexander Bernhardsson. El atacante, ex del Manchester United y ahora en el Newcastle, apenas ha necesitado tres minutos para firmar el 4-1 en un mano a mano resuelto tras un pase vertical de Isak.

Elanga celebra su gol ante Países Bajos (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Ese gol no ha alterado el guion establecido previamente. Países Bajos ha seguido controlando los espacios ante una Suecia cada vez más rota y Koeman incluso ha podido dosificar esfuerzos con la sustitución de Brobbey en el minuto 71.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia - Estadio de Houston, Houston, Texas, EEUU - 20 de junio de 2026. Crysencio Summerville, de los Países Bajos, celebra el quinto gol junto a Memphis Depay REUTERS/Annegret Hilse IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El cierre ha llegado al borde del final, ya que en el minuto 89, Crysencio Summerville ha rubricado la goleada con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área que ha fijado el 5-1 y ha confirmado el mando neerlandés en el grupo antes del duelo decisivo contra Túnez.