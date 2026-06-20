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Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

El auto acuerda la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno. (Marta Fernández - Europa Press)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno. (Marta Fernández - Europa Press)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja contra el juez Juan Carlos Peinado por las afirmaciones incluidas en el auto sobre Begoña Gómez, en el que se le imponen medidas cautelares, y en el que el magistrado sostiene que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en una eventual fuga de la acusada.

El Ministerio del Interior ha comunicado esta queja en un escrito en el que Fernando Grande-Marlaska advierte de que las “sospechas injustificadas” no se limitan a los agentes concretos encargados del servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

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De esta manera, el departamento ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la “más enérgica queja” contra el magistrado Juan Carlos Peinado por lo que considera un “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en el auto dictado en el caso de Begoña Gómez.

Por su parte, el juez Peinado ha acordado este sábado la apertura de juicio contra la esposa del presidente del Gobierno y ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

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Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días. (Vídeo: Europapress)

La escolta podría facilitar su huida

Este sábado por la mañana, el juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos— y ha decretado medidas cautelares para garantizar que permanezca a disposición de la Justicia, según consta en el auto al que ha tenido acceso Infobae.

En esa resolución, el magistrado justifica las restricciones en la existencia de un riesgo de fuga y llega a plantear que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que integran la escolta de la esposa del presidente del Gobierno podrían intervenir en una eventual huida. El juez responde así a la tesis de la defensa, que sostenía que la condición de esposa del jefe del Ejecutivo implica que Gómez se encuentre en todo momento “acompañada y custodiada por agentes o miembros de los cuerpos de seguridad del Estado”, lo que reduciría el riesgo de evasión.

Sin embargo, Peinado rechaza ese planteamiento y afirma que esa circunstancia no elimina la posibilidad de fuga. En el auto recoge: “Pero lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Begoña Gómez, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Begoña Gómez, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ante ello, el sindicato mayoritario de la Policía, JUPOL, ha reclamado una “rectificación” al juez Juan Carlos Peinado. En su comunicado considera “una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga”.

Además, según han informado a EFE fuentes de su entorno, Begoña Gómez presentará un recurso contra las medidas cautelares impuestas por el juez. Su defensa trabaja ya en la impugnación de estas restricciones tras el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible en lo relativo al procesamiento, aunque sí en lo referente a las medidas cautelares.

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