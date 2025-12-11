España Cultura

‘Los Goonies’ cumplen 40 años y lo celebran volviendo al cine: el clásico de los ochenta que ha marcado a varias generaciones

La película se estrenó en 1985 y se convirtió en un éxito de taquilla inmediato, dejando una huella imborrable a lo largo de las décadas

Guardar
Trailer de 'Los Goonies', la mítica película de Richard Donner de 1985

La mítica película Los Goonies regresa a las salas de cine españolas durante un solo fin de semana para conmemorar su 40 aniversario. La película, dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment, se ha convertido en un clásico indiscutible para varias generaciones y, ahora, se podrá disfrutar de nuevo en versión ‘remasterizada’.

La cinta, que llegó a España en julio de 1985, ha sido reconocida como un referente indiscutible del cine de aventuras juvenil. Su historia, centrada en un grupo de amigos que se embarcan en la búsqueda del tesoro del pirata Willy el Tuerto, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular.

El reparto original, integrado por Sean Astin (El señor de los anillos), Josh Brolin (No es país para viejos), Corey Feldman, Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes), Kerri Green y Martha Plimpton, ha alcanzado el estatus de legendario, y la película ha mantenido su vigencia tanto en plataformas de streaming como en la memoria colectiva.

El fenómeno ‘ochentero’ y la vigencia de la nostalgia

El impacto de Los Goonies no se limita a su éxito inicial. Cuatro décadas después, la película sigue generando un culto que se manifiesta en camisetas, tazas, muñecos y todo tipo de objetos de coleccionista. La influencia de la película se extiende incluso a producciones contemporáneas como Stranger Things, que ha recuperado la esencia de las aventuras juveniles y ha acercado el espíritu de los ochenta a nuevas audiencias.

Josh Brolin y Corey Feldman
Josh Brolin y Corey Feldman en 'Los Goonies'

El guion, obra de Chris Columbus (Solo en casa), y la dirección de Richard Donner, bajo la supervisión de Spielberg, fueron determinantes para que la película se haya mantenido como un clásico. La cinta puede verse actualmente en plataformas como HBO Max, Movistar Plus+, Filmin o Atresplayer, aunque la experiencia de verla en una sala de cine sigue siendo insustituible para muchos aficionados.

La generación que creció con Los Goonies ha experimentado un ciclo de nostalgia que se renueva con cada aniversario. Así, quienes vieron la película en su infancia han seguido vinculados a ella a lo largo de los años, primero como adolescentes que redescubrieron su valor, después como adultos que la compartieron con sus hijos o la reivindicaron como parte de su identidad cultural. El paso del tiempo ha convertido a los protagonistas en figuras reconocidas en la industria cinematográfica, y el propio filme ha pasado de ser una novedad a consolidarse como un clásico ‘intergeneracional’.

Un legado que trasciende generaciones

El atractivo de Los Goonies reside en su capacidad para conectar con públicos de distintas edades. La película ha sido descrita como una historia sobre niños reales, con sus torpezas y sueños, que afrontan la vulnerabilidad de los adultos y la complejidad de la vida. La aventura, impregnada de melancolía y sentido de la camaradería, ha servido como refugio emocional para quienes buscan revivir la inocencia de la infancia y escapar, aunque sea por un momento, de las preocupaciones cotidianas.

El mensaje de la película, que aborda temas como la lucha contra la especulación inmobiliaria y la defensa de los barrios y la amistad, ha adquirido una nueva relevancia en el contexto actual. Por eso, la historia de los Goonies resuena especialmente entre quienes han visto transformarse sus entornos y han tenido que adaptarse a una realidad marcada por el desencanto y la incertidumbre.

Los niños protagonistas de 'Los
Los niños protagonistas de 'Los Goonies'

El reestreno de Los Goonies en cines, previsto para el viernes 12 de diciembre, representa una oportunidad para que tanto los seguidores de siempre como las nuevas generaciones disfruten de la película en su formato original. La cinta, con una duración de una hora y 54 minutos, recaudó 61.389.680 dólares en taquilla y contó con un presupuesto de 19.000.000 dólares, consolidándose como un éxito comercial y cultural.

Cuarenta años después de su estreno, Los Goonies sigue siendo un símbolo de la nostalgia ochentera y un punto de encuentro para quienes comparten el recuerdo de una época en la que la imaginación y la amistad eran los verdaderos tesoros. Otra de las películas que están de aniversario es Regreso al futuro, de Robert Zemeckis, también producida por Amblin Enterteiment. Por su parte, Steven Spielberg estrenó su primer drama, El color púrpura.

Temas Relacionados

Los GooniesPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La preciosa película brasileña que habla de la vejez con elementos de realismo mágico: una fábula poética sobre la dignidad en la tercera edad

Se estrena la última obra de Gabriel Mascaro, galardonada con el Oso de Plata del Festival de Berlín, que presenta una sociedad ‘distópica’ donde los ancianos son recluidos y marginados

La preciosa película brasileña que

Se busca nuevo Aragorn: Viggo Mortensen no regresará en ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’

La ambiciosa nueva producción basada en el universo de Tolkien se plantea un nuevo actor para el icónico papel

Se busca nuevo Aragorn: Viggo

Primer vistazo a la próxima película de Steven Spielberg con un enigmático mensaje: “Todo será revelado”

Algunos misteriosos carteles han aparecido mientras que el primer adelanto se podrá ver en cines con el estreno de la nueva película de ‘Avatar’

Primer vistazo a la próxima

‘La Odisea’ tendrá un prólogo de seis minutos que se podrá ver desde este fin de semana en estos cines

La película de Nolan ya mostró un pequeño adelanto en cines, pero ahora hará lo propio con una introducción de la épica aventura

‘La Odisea’ tendrá un prólogo

Si te gusta ‘Culpa mía’, no te pierdas la nueva apuesta de Prime Video basada en otro libro de la autora súperventas Mercedes Ron

Se estrena en la plataforma ‘Dímelo bajito’, el comienzo de una trilogía juvenil basada en un triángulo amoroso

Si te gusta ‘Culpa mía’,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Madrid amplía

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si alguna vez se te inunda el coche, jamás intentes arrancarlo para ver si funciona”

Los trenes de Eurostar ya no permiten sándwiches de jamón ni queso a bordo: se trata de un problema de salud pública

Las seis empresas españolas elegidas por la OTAN para el programa militar ‘Diana’: del ámbito espacial a los drones

ECONOMÍA

Los expertos de Trabajo proponen

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”