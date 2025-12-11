‘Los Goonies’ cumplen 40 años y lo celebran volviendo al cine: el clásico de los ochenta que ha marcado a varias generaciones

Trailer de 'Los Goonies', la mítica película de Richard Donner de 1985

La mítica película Los Goonies regresa a las salas de cine españolas durante un solo fin de semana para conmemorar su 40 aniversario. La película, dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment, se ha convertido en un clásico indiscutible para varias generaciones y, ahora, se podrá disfrutar de nuevo en versión ‘remasterizada’.

La cinta, que llegó a España en julio de 1985, ha sido reconocida como un referente indiscutible del cine de aventuras juvenil. Su historia, centrada en un grupo de amigos que se embarcan en la búsqueda del tesoro del pirata Willy el Tuerto, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular.

El reparto original, integrado por Sean Astin (El señor de los anillos), Josh Brolin (No es país para viejos), Corey Feldman, Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes), Kerri Green y Martha Plimpton, ha alcanzado el estatus de legendario, y la película ha mantenido su vigencia tanto en plataformas de streaming como en la memoria colectiva.

El fenómeno ‘ochentero’ y la vigencia de la nostalgia

El impacto de Los Goonies no se limita a su éxito inicial. Cuatro décadas después, la película sigue generando un culto que se manifiesta en camisetas, tazas, muñecos y todo tipo de objetos de coleccionista. La influencia de la película se extiende incluso a producciones contemporáneas como Stranger Things, que ha recuperado la esencia de las aventuras juveniles y ha acercado el espíritu de los ochenta a nuevas audiencias.

Josh Brolin y Corey Feldman en 'Los Goonies'

El guion, obra de Chris Columbus (Solo en casa), y la dirección de Richard Donner, bajo la supervisión de Spielberg, fueron determinantes para que la película se haya mantenido como un clásico. La cinta puede verse actualmente en plataformas como HBO Max, Movistar Plus+, Filmin o Atresplayer, aunque la experiencia de verla en una sala de cine sigue siendo insustituible para muchos aficionados.

La generación que creció con Los Goonies ha experimentado un ciclo de nostalgia que se renueva con cada aniversario. Así, quienes vieron la película en su infancia han seguido vinculados a ella a lo largo de los años, primero como adolescentes que redescubrieron su valor, después como adultos que la compartieron con sus hijos o la reivindicaron como parte de su identidad cultural. El paso del tiempo ha convertido a los protagonistas en figuras reconocidas en la industria cinematográfica, y el propio filme ha pasado de ser una novedad a consolidarse como un clásico ‘intergeneracional’.

Un legado que trasciende generaciones

El atractivo de Los Goonies reside en su capacidad para conectar con públicos de distintas edades. La película ha sido descrita como una historia sobre niños reales, con sus torpezas y sueños, que afrontan la vulnerabilidad de los adultos y la complejidad de la vida. La aventura, impregnada de melancolía y sentido de la camaradería, ha servido como refugio emocional para quienes buscan revivir la inocencia de la infancia y escapar, aunque sea por un momento, de las preocupaciones cotidianas.

El mensaje de la película, que aborda temas como la lucha contra la especulación inmobiliaria y la defensa de los barrios y la amistad, ha adquirido una nueva relevancia en el contexto actual. Por eso, la historia de los Goonies resuena especialmente entre quienes han visto transformarse sus entornos y han tenido que adaptarse a una realidad marcada por el desencanto y la incertidumbre.

Los niños protagonistas de 'Los Goonies'

El reestreno de Los Goonies en cines, previsto para el viernes 12 de diciembre, representa una oportunidad para que tanto los seguidores de siempre como las nuevas generaciones disfruten de la película en su formato original. La cinta, con una duración de una hora y 54 minutos, recaudó 61.389.680 dólares en taquilla y contó con un presupuesto de 19.000.000 dólares, consolidándose como un éxito comercial y cultural.

Cuarenta años después de su estreno, Los Goonies sigue siendo un símbolo de la nostalgia ochentera y un punto de encuentro para quienes comparten el recuerdo de una época en la que la imaginación y la amistad eran los verdaderos tesoros. Otra de las películas que están de aniversario es Regreso al futuro, de Robert Zemeckis, también producida por Amblin Enterteiment. Por su parte, Steven Spielberg estrenó su primer drama, El color púrpura.