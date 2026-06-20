El Málaga regresa a Primera División ocho años después tras vencer 1-2 al Almería

El centrocampista del Málaga, David Larrubia, tras conseguir el segundo gol de su equipo durante el encuentro de vuelta por el ascenso a primera división que disputaron Almeria y Málaga en el UD Almeria Stadium. EFE / Jorge Zapata.

El Málaga ha vencido al Almería por 1-2 y ha certificado su regreso a Primera División ocho años después, tras resolver a domicilio una eliminatoria que se decidió en la segunda parte y dejar sin respuesta final al conjunto de Rubi, que solo ha podido recortar distancias en el tramo definitivo.

El ascenso se ha cerrado con los goles de Chupe en el minuto 64 y de Larrubia en el 70, antes de que Baptistao marcase para el Almería en el 75 y alimentase una reacción insuficiente para forzar la prórroga.

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El equipo malaguista ya había ofrecido mejores sensaciones en el arranque, con una presión alta y varias llegadas claras, mientras el Almería intentaba ganar metros sin conseguir conectar con continuidad con Arribas y Miguel de la Fuente. La única novedad en el once local ha sido la entrada de Nico Melamed en lugar de Arnau Puigmal.

La primera gran ocasión ha llegado en el minuto cuatro, cuando Dani Lorenzo ha puesto un balón al área tras una recuperación y Chupe, completamente solo, ha enviado el remate por encima del larguero. Poco después, en el 10, el propio delantero ha rematado un centro desde la derecha que ha atrapado sin problemas Andrés Fernández.

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Inicio equilibrado

El conjunto visitante ha vuelto a acercarse en el 13 con un disparo de Joaquín Muñoz que ha tocado en Bonini antes de acabar en manos del guardameta rojiblanco. La réplica más clara del Almería en la primera mitad ha llegado en el 20, con un remate de Miguel de la Fuente tras un centro de Chirino que ha detenido Alfonso Herrero.

Con el paso de los minutos, el partido se ha equilibrado. El Málaga ha manejado algo más el balón antes de la pausa de hidratación, mientras el Almería se ha mostrado firme en defensa y ha buscado profundidad por los costados, aunque sus ataques se han apagado lejos del área.

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La afición del Málaga. (Instagram/malagacf)

Los de Rubi han tenido dificultades para activar a sus hombres más adelantados. En el 38, Stefan Dzodic se ha anticipado a Carlos Dotor para evitar un remate peligroso, y el descanso ha llegado sin goles después de una primera parte marcada por la igualdad y el respeto entre ambos equipos.

La reanudación ha elevado el ritmo del encuentro. La lesión de Murillo ha obligado a Funes a modificar el planteamiento, con la entrada de Niño y el retraso de la posición de Merino, en un tramo en el que el Almería ha tenido una buena ocasión en el 56 tras una combinación que ha terminado con un disparo de Melamed atrapado por Herrero.

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La respuesta del Málaga ha sido inmediata con una llegada de Joaquín que ha exigido una intervención de Andrés Fernández. A partir de ahí, el equipo visitante ha crecido hasta adueñarse del partido, ha empujado al Almería hacia su campo y ha dificultado la salida de balón de los rojiblancos.

Los goles de Chupe y Larrubia deciden el ascenso

El punto de inflexión ha llegado en el minuto 64, cuando una mala salida de balón de Bonini ha permitido a Joaquín asistir a Chupe, que ha batido a Andrés Fernández para adelantar al Málaga. El tanto ha obligado al Almería a asumir más riesgos y ha abierto espacios en la defensa local.

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En el 70, Larrubia ha culminado una rápida acción visitante con un potente disparo que ha ampliado la ventaja. Rubi ha reaccionado con un planteamiento más ofensivo tras dar entrada a Morcillo, Luna y Thalys para buscar una remontada inmediata.

El humor de los hinchas del Málaga por el descenso de su equipo

El Almería ha encontrado premio en el 75, cuando Baptistao ha recortado distancias tras un centro de Luna prolongado por Embarba. En el tramo final, los locales se han volcado sobre la portería rival, pero ni Arribas ni Bonini han encontrado el empate en un desenlace que también ha dejado dos expulsiones, una por cada equipo.

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