España

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Guardar
Google icon
La 6/49 realiza tres sorteos a la semana (Infobae)
La 6/49 realiza tres sorteos a la semana (Infobae)

¿Participaste en la lotería de la 6/49 y quieres saber si quedaste ganador? Aquí te dejamos los resultados ganadores del sorteo celebrado este sábado 20 de junio, dados a conocer por las Loterías de Catalunya.

Es importante mencionar que la lotería de la 6/49 lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábado, después de las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Ganadores de la 6/49

Fecha: 20 de junio.

Combinación ganadora: 3, 9, 27, 30, 33, 48.

Complementario: 39.

Reintegro: 0.

Joker: 4, 0, 0, 9, 0, 0.

El plan de premios de la 6/49

La lotería de la 6/49 cuenta con una importante lista de premios que alcanza hasta el millón de euros, tanto en su versión tradicional como con los resultados del Joker.

PUBLICIDAD

En el caso de la lotería tradicional el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis de seis: 1.000.000,00 euros

Cinco de seis, más complementario: 25.019,63 euros

Cinco de seis: 1.569,08 euros

Cuatro de seis: 58,28 euros

Tres de seis: 8,58 euros

Reintegró: 1,00 euro

En el caso del Joker el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis números: 100.000,00 euros

Cinco últimos números 10.000,00 euros

Cuatro últimos números: 1.000,00 euros

Tres últimos números: 100,00 euros

Dos últimos números: 10,00 euros

Último número: 1,00 euro

¿No sabes como cobrar tu premio de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como cobrar tu premio de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Cómo cobrar los premios de la 6/49

Hay múltiples formas de cobrar los premios de la lotería de la 6/49, la cual cambia de acuerdo con la cantidad del monto obtenido. 

Los premios que no sobrepasan los 120 euros, por ejemplo, se pueden cobrar en los establecimientos de venta de boletos de las Loterías de Catalunya autorizados. 

En algunos casos y por decisión propia, estos establecimientos pueden pagar premios menores a los 2 mil euros

En tanto, los premios que rebasen los 120 euros pero que sean menores a los 150 mil euros, pueden cobrarse en las oficinas de CaixaBank

Mientras que en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios de las Loterías de Cataluña se pueden pagar todos los premios, cualquiera que sea su cuantía.

Cabe mencionar que si el premio es igual o superior a los 2 mil euros, la persona ganadora deberá presentar su DNI y, en caso de que desee cobrar mediante transferencia, el Certificado de Titularidad Bancaria, así como firmar el correspondiente documento de protección de datos.

Recuerda que cada uno de los boletos ganadores disponen de una fecha de caducidad, es decir, un tiempo límite para poder cobrar el premio. En el caso de los sorteos efectuados por las Loterías de Catalunya los premios vencen 90 días después de la fecha del juego correspondiente.

¿Cómo ganar la 6/49?

Para poder participar en la lotería de la 6/49 necesitas al menos 1 euro, que es el precio de la apuesta mínima. Tienes la posibilidad de adquirir tu boleto en línea o a través de vendedores autorizados en puntos físicos.

Posteriormente, debes de escoger tu combinación ganadora conformada por seis números elegidos entre el 1 y el 49. Puedes elegir tus números de la suerte o dejar que se llenen con números al azar. 

Con la 6/49 tienes la opción de meter más de una apuesta por sorteo para incrementar tus posibilidades de ganar.

Además, al momento de realizar tu apuesta, puedes añadir –por un euro más– el Joker que te da la posibilidad de ganar hasta 100 mil euros extras.

Para ganar el premio mayor, los seis números de tu apuesta deben de coincidir con los resultados del sorteo. Sin embargo, tienes la posibilidad de ganar algún premio desde los tres aciertos.  

Sin mencionar que, además de los seis dígitos de la combinación ganadora, el sorteo arroja tres números más: el Complementario, el Plus –que te permite duplicar el premio del sorteo– y el Reintegro –para recuperar lo invertido en la apuesta–.

Temas Relacionados

Resultado Lotería 6/49 hoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaLotería 6/49 Cataluña España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del sábado 20 de junio de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del sábado 20 de junio de 2026

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 20 de junio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 20 de junio

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Dobletes de Brobbey y Gakpo, más un gol de Summerville, sentencian el triunfo neerlandés ante una Suecia que solo pudo descontar con Elanga

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Adiós al hantavirus: Sanidad “da por cerrada” la crisis tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo

Los 14 pasajeros españoles completan la cuarentena sin incidencias y el brote queda controlado tras semanas de seguimiento

Adiós al hantavirus: Sanidad “da por cerrada” la crisis tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 junio

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol