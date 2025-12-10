España Cultura

¿El amor de tu vida o tu primer amor? La comedia romántica con toque fantástico que acaba de llegar a cines

Elizabeth Olsen, Callum Turner y Miles Teller protagonizan este extraño triángulo amoroso en pleno purgatorio

Guardar
Clip en exclusiva de 'Eternity', la comedia romántica con toque fantástico que ya está disponible en cines

Pocas veces el cine ha mezclado comedia romántica con fantasía, pero cuando lo ha hecho han salido algunas de las películas más bellas de su historia: A vida o muerte de Michael Powell y Emeric Pressburger, El fantasma y la señora Muir, La rosa púrpura del Cairo, Big, Atrapado en el tiempo o más recientemente Medianoche en París y Una cuestión de tiempo. Es una combinación infalible que llevaba tiempo sin dejarse caer por la cartelera, pero que ahora ha recuperado músculo con el estreno de su última propuesta: Eternity.

Hace tan solo unos días que llego a cines esta comedia romántica dirigida por el irlandés David Freyne y protagonizada por tres de los actores de moda en los últimos años: Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner. El propio director menciona a Powell y Pressburger o a Lubitsch como claras referencias para tejer este fantástico universo en el que tiene lugar la película. “Se me ocurrían todo tipo de ideas... tenía todo desconcertantemente claro. Lo imaginé como un entorno muy tenso, como una olla a presión, que hacía hincapié en lo angustioso de la imposible disyuntiva de Joan. Para mí, era fundamental que, por desgarradora que fuera la elección para Joan, realmente no hubiera respuesta correcta o incorrecta. No hay buenos ni malos. Me encanta la idea de que el público discuta si su decisión es o no la adecuada”.

Eternity cuenta la historia de tres personas envueltas en este extraño sitio, apodado El Cruce. Larry Cutler (Miles Teller) fallece inesperadamente antes que su esposa Joan (Elizabeth Olsen), y se sorprende al despertar en una caótica estación de paso, donde vendedores aterrorizados comercian con un sinfín de posibles vidas después de la muerte. Aquí, su coordinadora del más allá (Da’Vine Joy Randolph) le informa de que solo tiene una semana para enfrentarse al dilema definitivo: dónde y con quién va a pasar la eternidad. Cuando poco después llega Joan, su mujer, esta descubre que su primer amor, Luke (Callum Turner), ha estado esperando en el limbo durante 67 años para estar con ella. Joan se enfrenta a una elección imposible entre el hombre con el que ha pasado la vida y el hombre que le promete la vida que podría haber vivido.

Para David Freyne, las eternidades
Para David Freyne, las eternidades son la materialización de los deseos humanos. (Captura de video)

Un triángulo amoroso muy particular

“Este no es un triángulo amoroso cualquiera, porque Joan tiene que tomar una decisión sobre el amor que trasciende del marco normal del tiempo y las circunstancias terrenales”, contaba Elizabeth Olsen, gran protagonista de la película . “Esta vez, su decisión es realmente para siempre, y ese aprieto me atrajo mucho. Y también me encantó que David quisiera llevar a estos personajes al mundo imaginario de mayor belleza que se ha creado en el cine”, añadía la actriz, quien en los últimos años ha estado en gran medida opacada por Marvel, donde ha dado vida durante años a la Bruja Escarlata.

“Me encanta que los actores hagan cosas que no esperamos. Lo que más me entusiasmó de Miles y Elizabeth es que todos les hemos visto hacer trabajos dramáticos increíbles, pero no sé si la gente sabía lo divertidos que pueden llegar a ser”, afirma Freyne. “Ambos son extraordinarios a la hora de equilibrar el ritmo cómico con las emociones reales. Sinceramente, no puedo hablar de ellos sin caer en arrebatos embarazosos. Creo que el público se va a quedar boquiabierto cuando vea su trabajo”, reflexionaba Freyne, quien con Eternity ha devuelto a las comedias románticas fantásticas al lugar que merecen.

Temas Relacionados

Comedia románticaEstrenos de cineCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Timothée Chalamet asegura que esta es la mejor actuación que ha hecho jamás: “Es importante que lo diga en voz alta, no quiero que la gente lo de por sentado”

El actor aspira al Oscar con su siguiente proyecto, que llega a los cines el mes que viene

Timothée Chalamet asegura que esta

Russell Crowe critica duramente ‘Gladiator 2′: “No entendieron lo que hizo especial la primera película”

El actor ha revelado sus opiniones después de ver la secuela nuevamente dirigida por Ridley Scott que llegó a cines el año pasado

Russell Crowe critica duramente ‘Gladiator

Adiós a Robe Iniesta, un hombre “libre y sin cadenas” que se convirtió en leyenda del rock español

Líder de Extremoduro, el cantante fue durante tres décadas cuerpo y alma de una banda que rompió moldes por su creatividad y rebeldía

Adiós a Robe Iniesta, un

Muere Robe Iniesta, figura fundamental del rock español y líder de la banda Extremoduro, a los 63 años

El músico extremeño ha sido uno de los referentes de la música en nuestro país a lo largo de décadas

Muere Robe Iniesta, figura fundamental

William González Guevara, el poeta en el exilio que recoge testimonios de la violencia en Centroamérica: “Quiero apuñalar al lector y que salga desangrado”

El escritor nacido en Nicaragua y afincado en España desde los once años publica ‘Cara de crimen’, poemario ganador del Premio Espasa de Poesía donde se retrata la cruda realidad de un país al que no puede regresar

William González Guevara, el poeta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se te enciende esta

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo