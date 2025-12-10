¿El amor de tu vida o tu primer amor? La comedia romántica con toque fantástico que acaba de llegar a cines

Clip en exclusiva de 'Eternity', la comedia romántica con toque fantástico que ya está disponible en cines

Pocas veces el cine ha mezclado comedia romántica con fantasía, pero cuando lo ha hecho han salido algunas de las películas más bellas de su historia: A vida o muerte de Michael Powell y Emeric Pressburger, El fantasma y la señora Muir, La rosa púrpura del Cairo, Big, Atrapado en el tiempo o más recientemente Medianoche en París y Una cuestión de tiempo. Es una combinación infalible que llevaba tiempo sin dejarse caer por la cartelera, pero que ahora ha recuperado músculo con el estreno de su última propuesta: Eternity.

Hace tan solo unos días que llego a cines esta comedia romántica dirigida por el irlandés David Freyne y protagonizada por tres de los actores de moda en los últimos años: Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner. El propio director menciona a Powell y Pressburger o a Lubitsch como claras referencias para tejer este fantástico universo en el que tiene lugar la película. “Se me ocurrían todo tipo de ideas... tenía todo desconcertantemente claro. Lo imaginé como un entorno muy tenso, como una olla a presión, que hacía hincapié en lo angustioso de la imposible disyuntiva de Joan. Para mí, era fundamental que, por desgarradora que fuera la elección para Joan, realmente no hubiera respuesta correcta o incorrecta. No hay buenos ni malos. Me encanta la idea de que el público discuta si su decisión es o no la adecuada”.

Eternity cuenta la historia de tres personas envueltas en este extraño sitio, apodado El Cruce. Larry Cutler (Miles Teller) fallece inesperadamente antes que su esposa Joan (Elizabeth Olsen), y se sorprende al despertar en una caótica estación de paso, donde vendedores aterrorizados comercian con un sinfín de posibles vidas después de la muerte. Aquí, su coordinadora del más allá (Da’Vine Joy Randolph) le informa de que solo tiene una semana para enfrentarse al dilema definitivo: dónde y con quién va a pasar la eternidad. Cuando poco después llega Joan, su mujer, esta descubre que su primer amor, Luke (Callum Turner), ha estado esperando en el limbo durante 67 años para estar con ella. Joan se enfrenta a una elección imposible entre el hombre con el que ha pasado la vida y el hombre que le promete la vida que podría haber vivido.

Para David Freyne, las eternidades son la materialización de los deseos humanos. (Captura de video)

Un triángulo amoroso muy particular

“Este no es un triángulo amoroso cualquiera, porque Joan tiene que tomar una decisión sobre el amor que trasciende del marco normal del tiempo y las circunstancias terrenales”, contaba Elizabeth Olsen, gran protagonista de la película . “Esta vez, su decisión es realmente para siempre, y ese aprieto me atrajo mucho. Y también me encantó que David quisiera llevar a estos personajes al mundo imaginario de mayor belleza que se ha creado en el cine”, añadía la actriz, quien en los últimos años ha estado en gran medida opacada por Marvel, donde ha dado vida durante años a la Bruja Escarlata.

“Me encanta que los actores hagan cosas que no esperamos. Lo que más me entusiasmó de Miles y Elizabeth es que todos les hemos visto hacer trabajos dramáticos increíbles, pero no sé si la gente sabía lo divertidos que pueden llegar a ser”, afirma Freyne. “Ambos son extraordinarios a la hora de equilibrar el ritmo cómico con las emociones reales. Sinceramente, no puedo hablar de ellos sin caer en arrebatos embarazosos. Creo que el público se va a quedar boquiabierto cuando vea su trabajo”, reflexionaba Freyne, quien con Eternity ha devuelto a las comedias románticas fantásticas al lugar que merecen.