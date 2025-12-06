Un experto en cine advierte sobre la compra de Warner y HBO Max por parte de Netflix: “No solo tendríamos menos puntos de vista, sino que algunos estarían censurados”

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma (Composición fotográfica)

Netflix anunció este viernes la compra de Warner Bros. —también son dueños de la plataforma de streaming HBO Max—, el estudio fundado por los hermanos de dicho apellido en 1923, por unos 71.200 millones de euros. La noticia ha sacudido al sector audiovisual y ha dejado muchas incógnitas para el público y los amantes del cine.

Entre las voces más críticas destaca la de Carlos Brioso (@carlos.brioso), divulgador de cine y series y fundador de la productora Kememole, que advierte que esta operación, lejos de ser un alivio para los consumidores que celebran la posibilidad de pagar “una plataforma menos”, supone un riesgo profundo para la diversidad creativa y para el propio ecosistema democrático.

“Más allá de que no sabéis cómo funciona un monopolio, creo que hay mucha gente que no es consciente de por qué esto es una malísima noticia”, ha explicado en un vídeo de TikTok. El creador considera que el debate público se está centrando en aspectos como “si va a haber menos estrenos en cine o si Netflix acabará subiendo los precios” cuando el verdadero problema es estructural. La fusión, según afirma, reduce drásticamente la cantidad de perspectivas diferentes en la ficción. “Eso siempre es malo. Habrá menos gente decidiendo qué se produce y qué no, y todos responderán a los mismos intereses”, señala.

“Todos responderán a los mismos intereses”

En un sector donde la diversidad de miradas es condición para la innovación y para el debate cultural, la homogeneización supone un empobrecimiento generalizado. “Que la producción y la distribución se concentren en unas pocas grandes empresas no es malo para la economía, es malo para el mundo”.

El divulgador recuerda que la ficción no es un mero entretenimiento: “El problema es que la ficción que vemos configura cómo vemos el mundo y condiciona cómo pensamos, porque muestra cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo somos y cómo queremos ser. Las historias nos ayudan a conocernos y también a conocer y acercarnos a los demás, a ser críticos con la realidad y a imaginar mundos mejores, y limitar el punto de vista genera sociedades más pobres”

Netflix and Warner Bros Discovery logos are seen in this illustration created on December 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La operación recuerda, necesitará la aprobación del gobierno estadounidense, cuya regulación antimonopolio está atravesada por intereses políticos. La actriz y activista Jane Fonda o el actor Mark Ruffalo se han mostrado en contra de la compra. En una columna de opinión publicada por el medio The Ankler, la ganadora de dos premios Oscar alerta de que esta decisión “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”.

Mención a este acuerdo también lo menciona Brioso en su vídeo. “Esta fusión ahora tiene que pasar el visto bueno del gobierno estadounidense y atendiendo a lo que está pasando en los últimos años en Estados Unidos, no sería descabellado que condicionara la aprobación de la operación a que Netflix se comporte como un ciudadano estadounidense modélico". “No solo tendríamos menos puntos de vista, sino que ese estaría censurad”, añade.

Y aun en el supuesto de que la fusión no prospere, el experto subraya que Netflix ganaría igualmente tiempo estratégico: “Habrá conseguido paralizar a la competencia durante un año o año y medio, porque mientras la fusión no se haga efectiva, Warner y HBO no pueden tomar decisiones estratégicas”. La conclusión del creador es clara: “De una manera o de otra, con esta noticia todos perdemos”.