Ni ‘La casa de papel’ ni ‘Lupin’: la serie que cuenta el mayor robo real de lingotes de oro de la historia y que ha sido un éxito en Reino Unido

'The Gold' está inspirada en los acontecimientos de 1983, cuando seis hombres armados irrumpieron en el depósito de seguridad de Brink's-Mat y tropezaron con lingotes de oro valorados en 26 millones de libras esterlinas. (Filmin)

El estreno de la serie The Gold en Filmin ha supuesto la llegada a España de una de las producciones más aclamadas de la BBC en los últimos años. Esta ficción, dirigida por Lawrence Gough y Aneil Karia y escrita por Neil Forsyth, reconstruye el mayor robo de la historia del Reino Unido, un suceso que ha dejado una huella profunda tanto en la memoria colectiva británica como en la cultura popular.

La serie, que ha contado con una nominación a la Mejor Serie Dramática en los Premios BAFTA y ha sido vista por diez millones de espectadores en Reino Unido, se ha convertido en un fenómeno televisivo antes de su desembarco en nuestro país.

El reparto de The Gold está encabezado por Dominic Cooper, Jack Lowden, Hugh Bonneville y Emun Elliott, quienes dan vida a los principales implicados en el caso Brink’s-Mat.

Un caso real que conmocionó a la sociedad en los 80

El argumento se basa en hechos reales ocurridos en noviembre de 1983, cuando seis hombres armados irrumpieron en el almacén de seguridad Brink’s-Mat, situado cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Aunque su objetivo inicial era hacerse con un millón de libras en moneda extranjera, los asaltantes encontraron tres toneladas de lingotes de oro, diamantes y dinero en efectivo, valorados en veintiséis millones de libras (el equivalente a unos 112 millones en 2025).

Este golpe, que en su momento fue considerado el mayor robo jamás cometido a nivel mundial, desencadenó una compleja red internacional de blanqueo de dinero y provocó una serie de muertes y controversias que marcaron la historia criminal británica.

Hugh Bonneville en 'The Gold', creada por Neil Forsyth (Filmin)

La serie se ha nutrido de una exhaustiva investigación y de entrevistas con personas directamente implicadas en los hechos. Neil Forsyth, su creador (autor de la excelente Guilt), ha explicado que su intención ha sido ir más allá del relato del atraco para explorar las consecuencias y ramificaciones del caso, ya que puede que todo el mundo conozca el golpe, especialmente en Gran Bretaña, pero no sabe nada de lo que ocurrió después.

Así, los ladrones originales no supieron qué hacer con el oro y acabaron encarcelados o arruinados. Fueron otra clase de criminales, criminales de guante blanco, quienes acabaron llevándose todos los beneficios de aquel golpe. Hasta ahora, nadie había desvelado, reunido y dramatizado todas las diferentes ramificaciones que se crearon en torno al caso.

El blanqueo del oro y la transformación del botín

Uno de los aspectos menos conocidos del caso Brink’s-Mat, y que la serie aborda con especial detalle, es el proceso de blanqueo del oro robado. Tras el atraco, los lingotes fueron introducidos en una red criminal que los fundió y dispersó, hasta el punto de que la mayor parte del oro nunca ha sido recuperada.

Charlotte Spencer, actriz que interpreta a la inspectora Nicki Jennings, ha destacado en la serie la magnitud de este fenómeno: “Es algo de lo que ya no se oye hablar, y el hecho de que fuera fundido y dispersado, hasta el punto de que cualquier oro que exista ahora, después de los años ochenta, probablemente tenga un poco de Brink’s-Mat... Probablemente tengas un poco de ese material robado en tu muñeca o en tus orejas”, ha relatado Spencer en el marco de la producción.

Jack Lowden en la serie 'The Gold' (Filmin)

La trama de The Gold se centra en la persecución de los responsables y en el entramado de blanqueo, más que en el propio robo. La banda liderada por Micky McAvoy, interpretado por Adam Nagaitis, recurre al estraperlista Kenneth Noye (Jack Lowden) para dar salida al oro, quien a su vez solicita la ayuda del abogado Edwyn Cooper (Dominic Cooper) para legalizar el botín. El detective Brian Boyce, encarnado por Hugh Bonneville, asume la investigación, mientras que los inspectores Nicki Jennings y Tony Brightwell (Emun Elliott) completan el equipo policial, aunque estos dos últimos personajes son ficticios.

Neil Forsyth ha subrayado que su objetivo no era construir una historia de buenos y malos, sino ofrecer una visión matizada de todos los personajes implicados. Así, la influencia de series como Los Soprano es evidente en la construcción de los personajes, que se presentan como personas corrientes, con defectos y motivaciones complejas.

El atractivo del género de atracos

El éxito de The Gold también se explica por el interés que despierta el subgénero de los atracos en la ficción, que en los últimos años ha tenido auténticos ‘hits’ como La casa de papel o Lupin, ambas disponibles en Netflix. En este caso, además, la serie gira sobre la Gran Bretaña de los 80, y sobre cómo el gobierno de Thatcher quiso hacer creer que el sistema de clases había pasado a mejor vida. “Usamos el microcosmos de esta historia para rebatir esa afirmación y demostrar que, a pesar de todas las modernizaciones, esas barreras invisibles pervivieron”, ha declarado el creador.