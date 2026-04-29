La cantante Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La cantante Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, en un acto que tendrá lugar en Oviedo el próximo 23 de octubre.

La cantante, compositora, artista visual y escritora estadounidense, Patti Smith, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. El jurado ha leído este miércoles a las 12.00 horas el fallo en el Salón Covadonga del Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. El de las Artes es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias. A este premio optaban 55 candidaturas de 30 nacionalidades. Este galardón, que este año alcanza su XLVI edición, se concede a la labor de “creación y perfeccionamiento” en disciplinas como la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas.

D esta forma, la Fundación Princesa de Asturias reconoce la tayectoria a una artista que ha desbordado durante décadas los límites de la música para convertirse en una obra de referencia cultural, literaria y artística. La elección de la cantautora, poeta y artista visual estadounidense confirma la vigencia de una figura que, medio siglo después de Horses, sigue representando una forma de entender el arte como libertad, rebeldía y emoción.

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El fallo del jurado se ha hecho público este miércoles en Oviedo, tras una deliberación en la que Patti Smith fue seleccionada entre 55 candidaturas procedentes de 30 nacionalidades. El premio reconoce la “creación y perfeccionamiento” en disciplinas que abarcan la música, la literatura, el teatro, la fotografía o la pintura, un terreno amplio en el que la artista estadounidense ha dejado una huella singular. Smith, nacida en Chicago en 1946, ha construido una carrera que combina la intensidad del rock con una sensibilidad poética poco habitual en la cultura popular. Su nombre quedó unido para siempre a Horses, un álbum que transformó el mapa del rock y consolidó una voz propia, áspera y luminosa a la vez.

Patti Smith, en una imagen de archivo

Su fuerte conexión con España

En España, su visita al Teatro Real de Madrid el pasado mes de octubre dejó una impresión especialmente viva, hasta el punto de que varios medios la han recordado como una actuación que condensó la energía y la coherencia de toda su carrera. Ese concierto, con Horses interpretado al completo, reforzó la imagen de una artista que sigue conectando con el presente sin renunciar a su identidad. Más allá de la música, Patti Smith ha desarrollado una intensa labor como escritora, con una decena de libros publicados, y como creadora visual. Su obra ha sido reconocida con premios como el National Book Award, la Orden de las Artes y las Letras de Francia y un doctorado honoris causa por la Universidad de Columbia.

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Esa versatilidad explica en parte la relevancia de su nombre dentro del panorama cultural internacional. No se trata solo de una cantante influyente, sino de una autora que ha sabido convertir la experiencia personal y la memoria en materia artística de largo alcance. La concesión del Princesa de Asturias de las Artes a Patti Smith encaja con una tradición del galardón que ha distinguido a figuras de primer nivel en el ámbito cultural como Meryl Streep, Joan Manuel Serrat o Marina Abramovic. La elección subraya también el valor de una obra que ha conectado distintas generaciones y que sigue dialogando con temas como la libertad creativa, la identidad y la resistencia que encarna como nadie la de Chicago.