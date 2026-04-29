Delitos sexuales, matrimonios forzados y esclavitud moderna: detenidas al menos nueve personas de un grupo religioso de Reino Unido

Vehículos de la policía de Cheshire durante el operativo contra delitos sexuales, matrimonios forzados y esclavitud moderna. (Cheshire Constabulary)

Seis hombres y tres mujeres han sido detenidos en Crewe, una localidad del condado de Cheshire, en el noroeste de Inglaterra (Reino Unido), en el marco de una operación policial vinculada a un grupo religioso. Todos ellos están siendo investigados como sospechosos de presuntos delitos sexuales graves, matrimonios forzados y esclavitud moderna.

El dispositivo ha movilizado a más de 500 agentes de la policía de Cheshire y de fuerzas vecinales, desplegados en torno a las 8:50 de la mañana de este miércoles. La operación se ha desarrollado tras unas denuncias recibidas en marzo de 2026 que alertaban de supuestos delitos cometidos en 2023.

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Según la investigación, la única víctima en todos los casos sería una mujer que formaba parte del grupo en el momento en que habrían ocurrido los hechos, lo que ha centrado las pesquisas en el entorno del grupo religioso identificado como la Religión Ahmadi de Paz y Luz.

Esta comunidad religiosa, que se trasladó en 2021 desde Suecia, está vinculada a una rama del islam y tiene su sede en un antiguo orfanato conocido como Webb House, donde presuntamente residen alrededor de 150 personas.

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Los agentes han llevado a cabo tres registros en la localidad, incluyendo el propio inmueble de Webb House, así como en viviendas situadas en Nantwich Road y Badger Avenue. Estas actuaciones han desembocado en la detención de nueve personas en total. Además, otras 13 personas han sido arrestadas por presuntos delitos contra el orden público, aunque en este caso no estarían vinculadas directamente con la investigación principal.

Una vista aérea de un complejo de edificios en Crewe. (Cheshire Constabulary)

Según la información facilitada por la policía británica, entre los detenidos figuran seis hombres y tres mujeres de nacionalidades mexicana, italiana, estadounidense, española, sueca y egipcia, con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años, investigados por distintos delitos que incluyen trata de personas, agresiones sexuales, esclavitud moderna y matrimonios forzados.

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La investigación sigue abierta

Tras las detenciones, la investigación sigue abierta y en curso, por lo que los agentes continúan registrando el principal inmueble relacionado con el grupo. La operación se desarrolla como un dispositivo internacional, con el apoyo de Europol, la Policía Sueca y la Garda irlandesa.

Asimismo, las autoridades trabajan junto a servicios sociales locales para ofrecer apoyo y protección al resto de miembros de la comunidad. Paralelamente, se han reforzado las patrullas en la zona con el objetivo de trasladar tranquilidad a los vecinos, asegurando que no existe ningún riesgo para la población en general. También se han habilitado varios centros de asistencia social para atender a 56 menores que, según Sky News, recibían educación en el hogar dentro de la comunidad.

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Vehículos y agentes de la policía de Cheshire durante la operación por matrimonios forzados y esclavitud moderna. (Cheshire Constabulary)

Por su parte, el superintendente jefe Gareth Wrigley, de la policía de Cheshire, ha explicado que la operación es el resultado de una investigación “exhaustiva y minuciosa” sobre graves acusaciones que afectan a miembros de este grupo religioso en Crewe.

Wrigley ha insistido en que, aunque los detenidos pertenecen a dicha comunidad, “no se trata de una investigación sobre la religión, sino sobre las graves acusaciones recibidas”. También ha subrayado que la policía trata con la máxima seriedad todas las denuncias de agresión sexual y que su prioridad es garantizar que se haga justicia.

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