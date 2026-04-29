A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Los jugadores del Atlético de Madrid (REUTERS/Nacho Doce)

Atlético de Madrid y Arsenal protagonizan una de las semifinales más esperadas de la Champions. El club rojiblanco recibe en el Metropolitano a los Gunners, donde los de Diego Simeone buscarán aprovechar la localía y el impulso de su afición para sacar ventaja en esta fase decisiva del torneo continental.

El Atlético de Madrid ha tenido un recorrido destacado en esta edición de la Champions. En cuartos de final, el equipo rojiblanco superó al FC Barcelona con un marcador global de 3-2. Ese resultado les permitió acceder a las semifinales y continuar en la lucha por un puesto en la gran final del certamen europeo. Además, el equipo llega en un buen momento anímico tras la victoria obtenida el pasado sábado en LaLiga EA Sports. En ese encuentro, disputado en el Metropolitano, el Atlético venció al Athletic Club por 3-2, con dos goles de Sorloth y uno de Antoine Griezmann, lo que refuerza la confianza del plantel en una etapa clave de la temporada.

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Pese a la buena dinámica, el Atlético de Madrid tendrá que afrontar este compromiso con algunas ausencias importantes. Pablo Barrios, pieza fundamental en el centro del campo, no podrá estar presente. En defensa, hay dudas sobre la disponibilidad de Giménez, quien probablemente no llegue a jugar, mientras que Hancko, defensor eslovaco, podría estar en condiciones de ser convocado por Simeone. También está la incógnita sobre la presencia de Ademola Lookman, cuya participación aún no está confirmada. Estas bajas y dudas suponen un desafío para el cuerpo técnico, que deberá ajustar el planteo táctico para mantener la solidez del equipo ante un rival de jerarquía.

Los jugadores del Arsenal en un entrenamiento (Reuters/Matthew Childs)

El rival del Atlético, el Arsenal, llega como líder de la Premier League y como primero de la fase liga de la Champions. En los octavos de final, el conjunto inglés eliminó al Bayer Leverkusen y en cuartos de final dejó en el camino al Sporting CP. Ahora, el equipo que dirige Mikel Arteta afronta un duro reto en el Metropolitano, en una eliminatoria que se prevé muy equilibrada y donde ambos buscarán un resultado positivo de cara al partido de vuelta.

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El camino del Atlético en el torneo ha sido exigente desde fases tempranas. En la ronda previa de dieciseisavos de final, el equipo madrileño superó al Brujas con un global de 7-4, mostrando una ofensiva efectiva. En octavos de final, los colchoneros se enfrentaron al Tottenham y ganaron la eliminatoria por un ajustado 7-5. Finalmente, el triunfo ante el FC Barcelona por 3-2 en cuartos de final consolidó la candidatura del Atlético como uno de los equipos más competitivos de la presente edición de la Champions League. El rendimiento en el Riyadh Air Metropolitano ha sido clave y el objetivo es mantener esa fortaleza jugando en casa ante el Arsenal.

A qué hora y dónde ver el partido

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 21 horas. La importancia de un buen resultado en el encuentro de ida es fundamental para las aspiraciones del conjunto español, que quiere avanzar a una nueva final de la Champions y repetir las gestas logradas en temporadas anteriores bajo la dirección de Simeone.

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Ambos se midieron por la fecha 32 de la Liga de España

Para quienes deseen seguir el encuentro por televisión, la transmisión estará a cargo de los canales M+ Liga de Campeones HDR (M442 O116), M+ Liga de Campeones (M60 O115) y LaLiga TV Bar, disponibles en la plataforma Movistar Plus+. Con el apoyo de su hinchada y la experiencia de sus figuras, el Atlético de Madrid confía en sacar adelante un duelo de máxima exigencia ante un Arsenal que ha mostrado solidez a lo largo del torneo.