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Estas son las cinco frases que dice una persona manipuladora

Una psicóloga explica cómo detectar este tipo de conductas

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Es importante detectar los comportamientos de las personas manipuladoras
Es importante detectar los comportamientos de las personas manipuladoras

Aunque muchas personas infravaloren el don de la palabra, la oratoria es una de las disciplinas que mayor impacto puede tener en el día a día. Seguro que has conocido a alguien que, con tan solo hablar, puede conseguir mucho más que otras que se esfuerzan mucho.

Esta habilidad se puede usar, al igual que otras, para actuar bien o para aprovecharte de los demás. En el caso de las personas manipuladoras, el patrón está muy claro: utilizan las palabras para confundir, exagerar, victimizarse o hacer creer al resto que actúan por tu bien.

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Sin embargo, no siempre es fácil detectar este tipo de conductas. Una de las profesionales que conoce esto a la perfección es la psicóloga Alba Guijarro, que ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@talcualtia) en el que explica algunas frases que dicen este tipo de personas.

Cinco frases típicas de una persona manipuladora

La primera es: “Tus amigos no me gustan para ti, solo van contigo porque quieren tema”. Según explica Alba Guijarro, se trata de una frase simple, directa y muy efectiva, ya que coloca a la otra persona ante una elección implícita: o ellos o yo. El problema aparece cuando se empieza a ceder, porque entonces esa dinámica puede convertirse en un patrón cada vez más frecuente.

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La segunda expresión es: “Si me quisieras de verdad, no me pedirías eso”. En este caso, la necesidad de la otra persona se transforma en una supuesta prueba de amor. De este modo, el afecto deja de ser algo sincero para convertirse en una moneda de cambio con la que presionar emocionalmente.

Otra frase habitual es: “Eres demasiado sensible”. Con ella, la reacción emocional pasa a ser el problema, mientras desaparece de la conversación aquello que realmente provocó el malestar. Es una manera de invalidar sentimientos y desviar la atención de la conducta original.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

La cuarta es: “Solo te lo digo porque me preocupas”. Aunque pueda sonar protectora, la psicóloga advierte de que muchas veces se trata de control disfrazado de cuidado. Precisamente por eso resulta más difícil de detectar, ya que despierta gratitud en lugar de activar señales de alarma.

Por último, destaca una especialmente dañina: “Después de todo lo que he hecho por ti”. Se trata de una deuda afectiva utilizada como herramienta de presión. Lo que en apariencia se hizo desde el cariño acaba presentándose como una factura emocional destinada a condicionar la decisión de la otra persona.

Cómo actuar ante una persona tóxica

Cuando se detecta este tipo de conductas, lo más importante es no normalizarlas. Poner límites claros, expresar cómo te sientes y no ceder ante chantajes emocionales suele ser el primer paso para frenar la dinámica. También conviene mantener cerca a familiares o amigos de confianza, ya que las personas manipuladoras intentan aislar a su entorno.

Si cada conversación te genera ansiedad o desgaste emocional, puede ser una señal de alarma. En los casos más intensos, buscar ayuda psicológica resulta clave para recuperar la seguridad en uno mismo, aprender a gestionar la situación y tomar decisiones con criterio.

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