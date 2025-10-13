España Cultura

18 criminales sueltos en Alaska tras un accidente de avión: la nueva serie de Apple TV+ que recuerda a la película española de Netflix ‘Bajo cero’

Se estrena ‘The Last Frontier: Conspiración en Alaska’, un thriller policíaco en medio de un entorno hostil protagonizado por Jason Clarke

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Jason Clarke protagoniza la serie
Jason Clarke protagoniza la serie 'The Last Frontier: Conspiración en Alaska' en Apple TV+

En 2021 se estrenó en Netflix la película Bajo cero, de Lluis Quílez en la que, en una fría noche cerrada de pleno invierno, una furgoneta policial era asaltada durante un traslado de presos y, algunos, quedarán en libertad. Protagonizada por Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, se convirtió en una de las ficciones más vistas en ‘streaming’ en su momento.

No es que sea una premisa demasiado original, pero lo cierto es que varias características de ese thriller español se repiten en la nueva apuesta de la plataforma Apple TV+ titulada The Last Frontier: Conspiración en Alaska. Por una parte, el paisaje invernal (en este caso ártico) y por otra, las referencias al género del wéstern.

El responsable de este título es Jon Bokenkamp (conocido por su trabajo en The Blacklist) junto a Richard D’Ovidio. En él la acción se despliega tras el accidente de un avión que transportaba a prisioneros federales. De los dieciocho supervivientes, destaca uno de inmediato: Havlock, interpretado por Dominic Cooper, un ‘ex-agente’ de operaciones encubiertas que, tras traicionar a su organización, se convierte en el objetivo de una cacería implacable.

Una investigación policial bajo la nieve

El protagonista, Frank Remnick (Jason Clarke), es un ‘marshal’ estadounidense cuya jurisdicción abarca las regiones más remotas y hostiles de Alaska.

La persecución se complicará con la llegada de Sidney Scofield (Haley Bennett), una agente de inteligencia con un pasado ambiguo y una relación directa con el fugitivo, ya que fue responsable de su entrenamiento. La colaboración entre Remnick y Sidney se verá marcada por la desconfianza y los secretos, mientras ambos intentan capturar a Havlock antes de que ejecute un plan que amenaza la seguridad nacional.

Un accidente de avión liberará
Un accidente de avión liberará a 18 presos de lo más peligrosos en 'The Last Frontier: Conspiración en Alaska' en Apple TV+

La serie se caracteriza por introducir constantes giros y revelaciones, manteniendo la tensión y evitando los caminos previsibles del género. Uno de los aciertos de The Last Frontier reside en su habilidad para “encontrar formas interesantes de aumentar la tensión y mantenerse por delante de la audiencia”.

El guion evita explotar en exceso situaciones como el secuestro de Sarah (Simone Kessell), la esposa de Remnick, optando por alternativas que enriquecen la trama y profundizan en la psicología de los personajes.

El entorno ártico no solo sirve de telón de fondo, sino que se convierte en un protagonista más. La presencia constante de la nieve y el clima extremo influye tanto en la estética como en el desarrollo de la acción (algo que también ocurría en otra serie reciente True Detective: Noche Polar).

Acción y tensión en Alaska

Las escenas de acción, como el accidente aéreo, el enfrentamiento en una presa o la lucha sobre un tren, se ven potenciadas por este escenario inhóspito, que exige a los personajes adaptarse física y emocionalmente.

El reparto contribuye de manera decisiva al atractivo de la serie. Jason Clarke ofrece una interpretación sólida y matizada de Remnick, un hombre obsesivo que lucha por equilibrar su vida familiar con las exigencias de su cargo. Dominic Cooper encarna a un antagonista complejo, cuya mayor fortaleza radica en su capacidad para manipular y anticipar los movimientos de sus perseguidores. Por su parte, Haley Bennett dota a Sidney de una ambigüedad que la convierte en una figura intrigante, capaz de sorprender tanto a aliados como a enemigos.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

La violencia inherente a la premisa (dieciocho criminales peligrosos sueltos en la naturaleza) se refleja en escenas intensas y en la constante amenaza que pesa sobre los protagonistas. La complejidad de la trama, con múltiples recovecos y personajes que no siempre son lo que parecen, añade un nivel de dificultad que incluso los propios personajes reconocen en pantalla.

La ambientación en Alaska, aunque filmada en Quebec y Alberta, aporta una atmósfera única que remite a clásicos del género ártico y a otras producciones ambientadas en el norte, como Doctor en Alaska o Asesinato en el fin del mundo, por poner solo unos ejemplos.

The Last Frontier: Conspiración en Alaska se presenta como un thriller sólido y bien ejecutado, donde cada elemento contribuye a mantener el interés y la sorpresa.

Temas Relacionados

Jason ClarkeDominic CooperJavier GutiérrezKarra ElejaldePlataformasNetflixApple TVSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tim Robinson, el cómico al que amas u odias, regresa con una nueva serie de humor absurdo a HBO Max: “Tan bizarro y raro como David Lynch”

El siempre extravagante humorista estrena en la plataforma ‘La empresa de las sillas’, sobre la paranoia del mundo laboral en el que vivimos

Tim Robinson, el cómico al

Gustavo Santaolalla, compositor de algunas de las bandas sonoras más famosas del siglo XXI: “A día de hoy no sé ni leer ni escribir música”

El productor y cantautor argentino, responsable de la música de series como ‘The Last of Us’ o películas como ‘Brokeback Mountain’, prepara una gira europea que lo llevará por Valencia, Barcelona, Málaga y Cartagena

Gustavo Santaolalla, compositor de algunas

Queda restaurado el cuadro atacado por pintura por dos activistas de ‘Futuro Vegetal’ en protesta por el 12-O

La obra de José Garnelo fue agredida sobre las dos de la tarde del domingo por “siglos de opresión, explotación y genocidio”

Queda restaurado el cuadro atacado

Ni ‘Salvar al soldado Ryan’ ni ‘Dunkerque’: la película bélica que cuenta la historia real de un soldado pacifista que se convirtió en un héroe de guerra

Mel Gibson dirige esta destacada obra de cine ambientado en la Segunda Guerra Mundial por la que Andrew Garfield recibió su primera nominación al Oscar

Ni ‘Salvar al soldado Ryan’

La curiosa relación entre Diane Keaton y Woody Allen: de inspirarse en su noviazgo para una de sus mejores películas a defender al director frente al ‘Me Too’

La actriz y el director colaboraron hasta en ocho películas diferentes, manteniendo una estrecha relación incluso después de dejar de ser pareja

La curiosa relación entre Diane
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Huelva confirma

La Audiencia de Huelva confirma la validez de un testamento que firmó una mujer teniendo Alzheimer: no se pudo demostrar la falta de capacidad mental

Si no te apartas correctamente en estos casos, la DGT te sancionará

Generali tendrá que pagar una indemnización a dos víctimas de un accidente de tráfico porque el informe del detective que presentaron estaba sesgado

La Justicia anula la condena de 11 años de prisión a un trabajador de Barajas al que vincularon a una red de narcos por un abrazo

Los gestos que forjaron la relación de España con Palestina: de la mano tendida de Adolfo Suárez al embargo de armas de Rajoy

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 octubre

Precio del oro en España hoy lunes 13 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo prepararse para la resolución del INSS tras 18 meses de baja médica: “No es un simple papel, se decide tu futuro laboral y económico”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de octubre

Cotización del euro frente al dólar hoy 13 de octubre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González