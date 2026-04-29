Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 30 de abril: Carmen se enfrenta a Paula y Álvaro da un paso más en su plan

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La serie diaria Sueños de libertad cierra una semana especialmente intensa marcada por las consecuencias de uno de sus giros más determinantes: la muerte de Pelayo. Este suceso, lejos de quedar como un hecho aislado, ha desencadenado una cascada de tensiones personales, secretos y decisiones que han ido escalando capítulo a capítulo hasta desembocar en un jueves cargado de nuevos conflictos, tanto en el ámbito familiar como en el empresarial.

Desde el inicio de la semana, la ficción ha dejado claro que el impacto emocional sigue muy presente entre los De la Reina. El lunes, la preocupación por el estado de salud de Pablo centraba buena parte de la atención, especialmente para Nieves, que no lograba ocultar su inquietud. En paralelo, el ambiente en la familia se tensaba cuando Digna decidía pedir explicaciones a Damián por el despido de Paula, reabriendo heridas del pasado que parecían aún lejos de cicatrizar.

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Ese mismo día, Miguel trataba de acercarse a su padre en un momento especialmente delicado, coincidiendo con un inusual ejercicio de sinceridad por parte de Damián, quien admitía errores ante Julia. Mientras tanto, otras tramas comenzaban a moverse con fuerza: Gorito y Álvaro iniciaban preparativos para una maniobra arriesgada, y el regreso de Carmen a la colonia abría nuevas posibilidades narrativas. A esto se sumaba la promesa de Darío a Marta de ayudarla a encontrar a Fina, una de las incógnitas que sobrevuela la historia.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El martes, los acontecimientos siguieron avanzando con decisiones que marcarían el rumbo de varios personajes. Digna optaba por reincorporar a Paula, aunque bajo condiciones que dejaban entrever futuros problemas. Al mismo tiempo, Gabriel intentaba retomar el control sobre Julia, encontrándose con una resistencia más firme de la esperada. En el plano emocional, Nieves protagonizaba uno de los momentos más delicados al compartir con Miguel una confesión que afectaba directamente a su relación.

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Además, Paula y Tasio aclaraban su situación, Miguel sorprendía a su padre con una petición inesperada y Begoña decidía distanciarse de Eduardo. En paralelo, Marta comenzaba a vislumbrar una posible pista sobre el paradero de Fina, lo que añadía un elemento de intriga que se ha ido intensificando con el paso de los episodios.

Ya en el capítulo del miércoles, el duelo por la muerte de Pelayo se hacía más evidente. Marta, incapaz de gestionar la exposición pública de su dolor, optaba por no asistir a un acto en su memoria. Por otro lado, el reencuentro entre Carmen y David reabría una relación marcada por el pasado, mientras que nuevas revelaciones sacaban a la luz secretos incómodos: Claudia descubría que Valentina conocía desde hacía tiempo la relación entre Mabel y Salva, lo que añadía más tensión a la trama.

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Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Las dudas también comenzaban a instalarse en Carmen, especialmente en lo que respecta a la relación entre Tasio y Paula. A su vez, Salva tomaba una decisión relevante sobre su vínculo con Mabel, y una inesperada visita a Valentina cerraba el episodio dejando varias incógnitas abiertas.

Episodio 551 del jueves 30 de abril

Con este contexto, el capítulo del jueves actúa como punto de inflexión. La tensión se traslada con fuerza al terreno empresarial, donde Gabriel plantea una estrategia para recortar gastos que no logra convencer a los accionistas, generando un nuevo foco de conflicto interno. Un movimiento que pone de manifiesto las dificultades de liderazgo y abre una nueva línea de enfrentamiento dentro de la compañía.

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En el ámbito personal, los choques continúan intensificándose. Manuela reprende a Paula por su actitud hacia Tasio, mientras que Carmen protagoniza un enfrentamiento directo con ella, evidenciando que la relación entre ambas atraviesa uno de sus peores momentos.

Mabel y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por su parte, Marta recibe nueva información de Darío sobre Fina, un avance que podría acercarla a resolver uno de los grandes misterios de la trama. Mientras tanto, otros personajes también se ven envueltos en disputas: Rodrigo recrimina a Cloe su comportamiento relacionado con Valentina, y Álvaro consigue dar un paso más en sus planes al hacerse con datos clave para ejecutar el movimiento que lleva tiempo preparando.

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