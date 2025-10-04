España

Detenidos cinco empleados de una tienda Carrefour, acusados de haber robado material durante meses: fueron pillados sacando productos del establecimiento

Los trabajadores se hicieron con un botín de productos de todo tipo y valorado en miles de euros

Por Antonio Duro

Guardar
El logo de Carrefour con
El logo de Carrefour con un carrito REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El pasado 1 de octubre, la policía de la región de Nancy (Francia) arrestó a cinco empleados de un Carrefour, implicados en un robo organizado que se había prolongado durante varios meses. El crimen, que consistió en la sustracción y venta de diversos productos, podría haber generado una pérdida de varias decenas de miles de euros a la cadena de distribución.

Durante varios meses, un grupo de empleados de la tienda había estado vaciando de forma sistemática diferentes secciones del supermercado. De acuerdo con los investigadores, los robos no eran actos impulsivos, sino parte de un plan bien estructurado.

Los empleados, que tenían acceso a diversas áreas del establecimiento, se encargaban de sustraer productos de todo tipo, desde artículos electrónicos hasta electrodomésticos y herramientas, con la intención de revenderlos.

¿Cómo fueron descubiertos?

Este modus operandi pasó desapercibido durante un tiempo, hasta que, a finales de septiembre, las autoridades recibieron una alerta sobre las sospechosas actividades de algunos de los trabajadores de la tienda. Tras una investigación inicial y discreta, las fuerzas de seguridad pudieron confirmar la existencia de una red de robo organizada que operaba desde dentro del propio supermercado.

Una empleada de Carrefour hace compras con vales descuento de 12 euros para clientes y la despiden: la Justicia dio la razón a la empresa.

La operación culminó el primer día de octubre, cuando los cinco empleados fueron detenidos en el acto mientras cometían el robo. La policía, que había estado siguiendo de cerca los movimientos de los sospechosos y sorprendió a los implicados mientras cargaban productos sustraídos en sus vehículos, preparados para ser vendidos.

Tras las detenciones, las autoridades procedieron a registrar los domicilios de los acusados, donde encontraron un gran número de productos robados, acumulados a lo largo de varios meses. El valor total de los objetos incautados es estimado en varias decenas de miles de euros, lo que refleja la magnitud del delito. Los investigadores han señalado que el grupo de empleados actuaba con gran precisión, lo que les permitió llevar a cabo el robo sin levantar sospechas durante un largo periodo de tiempo.

Consecuencias y próximas investigaciones

Los cinco empleados detenidos han sido puestos bajo custodia policial y se enfrentan a cargos de robo, malversación y fraude. Las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance completo de la operación y si hay otros involucrados en el proceso de reventa de los productos robados.

Fotografía de las cámaras de
Fotografía de las cámaras de vigilancia de un supermercado- crédito Mebog

Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación sobre los robos internos en grandes superficies comerciales, donde la confianza en los empleados puede ser aprovechada para perpetrar delitos de gran escala. Además, las investigaciones podrían extenderse a otros establecimientos de la misma cadena para verificar si este tipo de prácticas se repiten en otras ubicaciones, según informa Franceinfo.

Este robo organizado no solo afecta a la empresa en términos de pérdidas económicas, sino que también daña la reputación de la marca, que debe lidiar con las implicaciones legales y el impacto en la confianza de sus clientes. Por lo pronto, el Carrefour de Nancy ha colaborado plenamente con las autoridades en la investigación, y se espera que los responsables sean llevados ante la justicia en los próximos días.

Temas Relacionados

SucesosJusticiaDineroCarrefourEmpresasSentenciasFranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La recomendación de 5 jardineros para deshacerte fácilmente de las malas hierbas

Con la llegada del otoño, las malezas crecen a buen ritmo gracias a las condiciones húmedas

La recomendación de 5 jardineros

Irene, abogada y experta fiscal: “Nos podemos deducir intereses de la hipoteca para comprar la casa, el IBI, la tasa de basuras, los gastos de reparación y conservación de la vivienda”

Quienes gestionan sus alquileres a través de plataformas digitales pueden restar las comisiones cobradas por servicios como Airbnb o Booking

Irene, abogada y experta fiscal:

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

Este domingo 5 de octubre tienen lugar dos de los eventos más multitudinarios de la Hispanidad 2025

Estos son los cortes de

Números ganadores del Super Once del 4 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cortes de

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

El PSOE y la familia desmienten la información sobre la muerte de Fernández Vara

El Supremo tumba la expulsión de un ciudadano dominicano en España al basarse solo en su situación irregular y una detención por malos tratos sin constancia judicial

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 4 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Un hombre recibe 330 veces su salario debido a un error de la empresa, pero gana la batalla judicial y conservará el dinero

Precio Luz en España: las horas más económicas del domingo 5 de octubre

Los alimentos que proceden de Israel y que los activistas quieren boicotear en España: estos son los productos del supermercado que vienen de ese país

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro