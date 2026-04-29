España

Bruselas pone a los arroceros españoles contra las cuerdas: aprueba importaciones de arroz a bajo precio con el apoyo del campo europeo

Los agricultores españoles reclamaron en la votación activar salvaguardas cuando las exportaciones a Europa aumentasen un 20%, pero no superaron el escrutinio

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Imagen de archivo de la siembra del arroz en el coto arrocero
Imagen de archivo de la siembra del arroz en el coto arrocero. (Carme Ripollés / Europa Press)

“Nos sentimos defraudados”. Esa ha sido la respuesta del campo español a lo acontecido este jueves en el Parlamento Europeo. Con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, Bruselas ha aprobado el Sistema de Preferencias Generalizadas, un mecanismo comercial que permitirá a 65 países exportar sus productos al bloque europeo con aranceles reducidos durante la próxima década, una medida que ataca directamente al trabajo de los productores de arroz españoles.

Según explicaron desde el parlamento, el acuerdo tiene como objetivo apoyar la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de estos Estados aunque, desde el lado comercial, pondrá a competir a los agricultores de arroz españoles con las importaciones procedentes de países como Camboya o Myanmar. “Europa debe proteger a sus sectores en toda la Unión. Si creemos en una verdadera soberanía alimentaria estratégica del continente no tiene sentido que hundamos a sectores estratégicos”, han lamentado desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

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En la votación, los eurodiputados españoles apoyaron al sector, pero no fue suficiente para convalidar las exigencias de países productores, como la aprobación de cláusulas de salvaguarda más intensas. Además, desde las asociaciones agrarias españolas ha lamentado que “los países no productores hayan actuado con una actitud egoísta” con la única pretensión de obtener importaciones masivas a bajo precio.

En concreto, el campo español reclamó un umbral de salvaguarda del 20%, “una medida mínima para poder reaccionar a tiempo ante el crecimiento de las importaciones, especialmente desde países beneficiarios del programa Todo menos armas”, han indicado desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). Según la asociación, los niveles actuales de entrada de arroz ya han provocado una saturación del mercado y caídas significativas en los precios en origen, con un impacto directo en los productores españoles.

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La Unión Europea e India han anunciado este martes las bases de un acuerdo de libre comercio "histórico" con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses. (Fuente: Comisión Europea)

Unas salvaguardias más laxas que en el acuerdo con Mercosur

Pese a que los productores españoles exigían clausulas más duras, el parlamento Europeo terminó por convalidar salvaguardas para el arroz cuando las importaciones hayan aumentado un 45% comparado con la media de una década. según ha explicado UPA, esto supone que se activará cuando se pasen las 570.000 toneladas anuales de arroz importado, lo que consideran “inútil” ya que a partir de las 200.000 toneladas “ya se producen efectos negativos en el mercado”.

Ante esta situación, los agricultores han señalado que Bruselas ha dado el visto bueno a unas clausulas que difieren mucho de las aprobadas para el acuerdo comercial con Mercosur, donde las salvaguardias se activan a partir del 5% de variación de precios, lo que pone en relieve “la desprotección que sufrirán los productores de arroz”, que también verán como las importaciones aumentan desde Mercosur y Australia.

Desde Asaja han lamentado que a las nuevas importaciones procedentes de estos 65 países resta sumarles las cerca de 60.000 toneladas procedentes del Mercosur, que incrementará de forma significativa la presión sobre el mercado, y otras 8.500 toneladas procedentes de Australia, donde se incluyen arroz integral y preparado y supondrá un nuevo factor de competencia directa para el sector europeo.

La organización de jóvenes agricultores ha señalado que la suma de todos estos factores -a los que se deben añadir los sobrecostes provocados por la guerra en Oriente Medio- junto con la posible alta de la producción en la próxima campaña de España, puede provocar un escenario de “grave desequilibrio entre oferta y demanda”, por lo que han reclamado una revisión “urgente” de las políticas comerciales europeas para garantizar “una competencia justa” y evitar el “deterioro irreversible” del sector arrocero español.

Además, desde UPA han exigido al Gobierno “que auspicie un plan de protección al sector productor de arroz español, cuyo futuro está en serio peligro por estas importaciones masivas a bajo precio y protegidas por cláusulas inútiles en la práctica y un etiquetado que oculta a los consumidores el origen del producto”. Junto a estas exigencias han señalado que la industria envasadora de arroz está “jugando de forma irresponsable, hundiendo el porvenir de los agricultores que le proporcionan las materias primas”.

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