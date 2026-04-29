Patti Smith, Premio Princesa de Asturias, más allá de la música: su gran obra literaria, con libros que siguen impactando en las nuevas generaciones

Patti Smith, además de alcanzar el reconocimiento con su música, también se ha consolidado como una autora literaria

La artista Patti Smith acaba de ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias a las Artes consolidando su importancia dentro de la cultura contemporánea que trasciende los límites de la música.

Además de su faceta como cantante y compositora, como icono en general, Patti Smith lleva años consolidando una sólida obra literaria —que entrelaza poesía, ensayo autobiográfico y artes visuales— y sigue atrayendo nuevas generaciones gracias a títulos emblemáticos como Éramos unos niños, Pan de ángeles o El libro de los días.

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Uno de los pilares de su prestigio literario fue Éramos unos niños, que fue reconocido con el National Book Award en 2010. Esta autobiografía relata la relación entre Patti Smith y el fotógrafo Robert Mapplethorpe durante los años 60 y 70 en Nueva York, conformando un testimonio directo de la escena artística y social de la época.

La importancia de ‘Éramos unos niños’

Esta obra se ha convertido en el libro más fotografiado y compartido por adolescentes y jóvenes adultos en redes sociales durante el mes de enero de 2026. Este renovado impulso generacional surge porque muchos lectores encuentran en la obra una fuente de inspiración ante contextos de incertidumbre e inestabilidad, lo que lo sitúa como una lectura emblemática entre quienes buscan referentes literarios en tiempos de cambio.

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La obra más emblemática de Patti Smith, 'Cuando éramos unos niños' (Lumen)

El camino literario de Smith parte de la necesidad de derribar barreras de género, tanto artísticas como identitarias, que tradicionalmente han condicionado los cánones culturales.

La autora levantó su carrera desde la precariedad en la Nueva York de los setenta, acompañada de Mapplethorpe. A través de su escritura, ha plasmado vivencias personales, reflexiones sobre la pérdida y el proceso creativo, y recuerdos de una infancia jalonada por mudanzas y el constante esfuerzo de construir su propia identidad en el seno de una familia trabajadora.

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Éramos unos niños continúa recibiendo atención tanto crítica como lectora. Su valor radica en la honestidad con la que Smith narra su inicio junto a Mapplethorpe, alejándose del mito para centrarse en episodios de dificultades materiales y búsqueda vital. La amistad y el aprendizaje emergen como ejes de la obra, lo que ha capturado la atención de un público joven que se identifica con la idea de hallarse y reinventarse antes de alcanzar el éxito.

Patti Smith en sus años de juventud

Pan de ángeles, actúa a la vez como secuela y ‘precuela’ de Éramos unos niños. Aporta un enfoque confesional e introspectivo sobre la vida de Smith, desde su infancia en Chicago y Filadelfia hasta su etapa familiar en Michigan junto a Fred ‘Sonic’ Smith y sus hijos. Cuestiones privadas como la hija que dio en adopción o dudas sobre la paternidad cobran relevancia en esta memoria desde la intimidad. Smith revisa su niñez en complejos de vivienda social, desplegando la observación de la belleza y la vulnerabilidad presentes en sus recuerdos de adolescencia.

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En el registro de bitácora introspectiva se ubica M Train, una especie de diario literario en el que Smith construye capítulos a modo de estaciones ferroviarias. Sus páginas recorren la cotidianeidad, las pérdidas y ausencias, utilizando gestos ordinarios —como tomar café o caminar a solas— para trazar una correspondencia entre lo cotidiano y lo universal.

La evolución narrativa de Patti Smith

En títulos como El año del mono, Smith se adentra en una prosa ‘autoficcional’ y surrealista donde mezcla elementos oníricos, simbólicos y reales para abordar el paso del tiempo y la experiencia de la soledad. La obra fusiona realidad e imaginación, alternando lo cotidiano y lo extraordinario en el relato autobiográfico.

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Patti Smith y su libro 'Pan de ángeles', en España editado por Lumen.

Devoción articula su estructura en tres partes, alternando ensayo, exposición narrativa y pasajes de ficción. Contiene relatos de viajes, homenajes a figuras como Simone Weil, y una meditación acerca de la creación y la obsesión artística.

Con El libro de los días, el diálogo entre palabra e imagen alcanza un desarrollo destacado. La obra toma como punto de partida la cuenta de Instagram de Smith, transformando un archivo fotográfico personal y reflexiones diarias en un diario público. Efemérides, aniversarios y recuerdos familiares dialogan aquí con textos poéticos y homenajes a figuras culturales y amistades —como William Burroughs, Allen Ginsberg o Sam Shepard—, en una aproximación íntima a la memoria colectiva a partir de lo cotidiano.

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La cantante Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, en un acto que tendrá lugar en Oviedo el próximo 23 de octubre.

El testimonio artístico de Patti Smith se distingue por su capacidad para narrar desde la vulnerabilidad y la transparencia. Un episodio ejemplar lo constituyó su intervención en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en 2016 (ella fue quien lo recogió), donde, al emocionarse, pidió disculpas en público, mostrando una autenticidad infrecuente en los reconocimientos oficiales. Smith mantiene una confianza constante en que la ciudad o el público la sostendrán cuando entrega su arte de forma total, un principio que ha orientado tanto su literatura como su música.

La influencia de Patti Smith en diferentes formatos, del álbum Horses a sus actuaciones y libros, se refleja en su actividad escénica que sigue en activo. Una verdadera fuerza de la naturaleza de la que se puede disfrutar y aprender tanto a través de sus canciones como de sus reflexiones.

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