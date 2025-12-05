Las cinco adaptaciones más importantes de la obra de Javier Cercas: de ‘Soldados de Salamina’ a ‘Anatomía de un instante’

'Anatomía de un instante', 'El autor', 'Las leyes de la frontera', 'Soldados de Salamina' y 'Terra Alta', adaptaciones de las novelas de Javier Cercas

El escritor Javier Cercas (Ibahernando, 1962) se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, y eso que ha tenido muchos. Acaba de ganar por El loco De Dios en el fin del mundo (la novela en la que sigue uno de los viajes del fallecido Papa Francisco), el premio al mejor libro europeo del año.

Además, dos de sus obras, acaban de ser adaptadas en formato serie. La primera, Anatomía de un instante, en la que se adentra en uno de los momentos cruciales de la democracia española: el golpe de Estado de Tejero a través de las figuras de Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

Por otro lado, ha aterrizado en Movistar Plus+, Terra Alta, un thriller gracias al que ganó el Premio Planeta. Un buen momento para recopilar todas las adaptaciones que se han hecho de su extensa obra.

‘Soldados de Salamina’

Portada de la novela 'Soldados de Salamina', de Javier Cercas (Random House)

David Trueba, gran amigo de Javier Cercas, se encargó de llevar a la pantalla esta novela centrada en la Guerra Civil española.

La película introdujo cambios notables respecto al texto original, como la transformación del protagonista en una mujer, Lola Cercas, interpretada por Ariadna Gil, y la sustitución del personaje de Roberto Bolaño por Gastón, encarnado por Diego Luna.

Además, el film optó por ofrecer una visión más libre del relato, presentando un retrato más sombrío de Rafael Sánchez Mazas, figura central de la historia. Fue la representante española para competir en los Premios Oscar de 2004.

Portadas de los libros de Javier Cercas que han sido adaptados al audiovisual español

La trama se articula en torno a Lola Cercas (trasunto del propio autor), una novelista que recibe el encargo de escribir sobre la guerra civil española para un periódico. Durante su investigación, descubre el intento de fusilamiento del falangista Rafael Sánchez Mazas, lo que despierta su interés y la impulsa a profundizar en los hechos.

Para documentarse, David Trueba ha consultó numerosos libros y testimonios sobre la guerra civil española, incluyendo la obra de Sánchez Mazas y uno de los escasos ejemplares de Yo fui asesinado por los rojos de Pascual Aguilar. Además, ha entrevistó a familiares de personas que vivieron el conflicto. No obstante, la novela de Cercas permaneció como su principal fuente de inspiración.

‘El autor’

Javier Gutiérrez en la película 'El autor', de Manuel Martín Cuenca

Manuel Martín Cuenca se centró en uno de los relatos que componían el primer libro de relatos de Javier Cercas publicado inicialmente en 1987 y que se tituló El móvil.

En ella, un escritor sin talento y recientemente separado, dedicará sus mañanas a leer y a escribir mientras escucha las diatribas de sus vecinos. La realidad y la ficción se darán la mano cuando se produzca un asesinato y, ‘el autor’, dude de si él ha sido el responsable por la forma en la que ha manipulado las relaciones entre la comunidad.

El auténtico protagonista de la película fue Javier Gutiérrez, que consiguió el Goya al mejor actor en 2017, aunque estaba acompañado de Antonio de la Torre, Adelfa Calvo (Goya a la mejor actriz secundaria), y la mexicana Adriana Paz, que alcanzó el reconocimiento internacional gracias a Emilia Pérez. También estaba presente Tenoch Huerta, al que hemos visto en superproducciones como Black Panther: Wakanda Forever. Además, la banda sonora corrió a cargo de José Luis Perales.

‘Las leyes de la frontera’

'Las leyes de la frontera', una película de Daniel Monzón

Después de escribir Anatomía de un instante, Cercas publicó en 2012 Las leyes de la frontera, una novela de espíritu quinqui ambientada en la Transición española en la localidad de Girona en un barrio marginal.

El escritor se inspiró en la historia de El Vaquilla para componer el personaje de Zarco, un delincuente que sembrará el caos y que arrastrará a aquellos que lo rodean.

El director Daniel Monzón compuso una inspirada adaptación al ritmo de la música de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba con unas excelentes interpretaciones de Marcos Ruis, Begoña Vargas y Chechu Salgado. Una magnífica ambientación nos sumerge en esos años en los que la heroína irrumpió de forma tan abrupta y dolorosa en la sociedad española.

‘Anatomía de un instante’

Un fragmento del audio libro con voz creado por el canal de YouTube Penguin Audio

Sin duda, era una novela muy difícil de adaptar pero, Alberto Rodriguez ha conseguido componer un thriller político apasionante compuesto por cuatro episodios, cada uno de los cuáles se centra en una figura representativa de ese instante en el que se produjo el golpe de estado del 23F.

Una serie que va mutando de estilo en cada capítulo y que nos ofrece una mirada caleidoscópica alrededor de uno de los momentos decisivos de nuestra historia reciente.

La serie de Movistar Plus+ está protagonizada por unos excelentes Álvaro Morte (Adolfo Suárez), Eduard Fernández (Santiago Carrillo), Manolo Solo (Gutiérrez Mellado), David Lorente (Tejero) o Miki Esparbé como el rey Emérito.

‘Terra Alta’

Miguel Bernardeau en 'Terra Alta', basada en la novela de Javier Cercas

Se trata de la última incorporación al catálogo de Movistar Plus+ y adapta la novela con la que Cercas ganó el Premio Planeta. Un thriller ambientado en una región rural de enorme belleza en la que todavía se encuentran incrustadas las heridas de la Guerra Civil.

En ese contexto, un joven policía, tendrá que enfrentarse a un doble asesinato inesperado, el de una pareja perteneciente a la familia más poderosa del lugar.

En el reparto, Miguel Bernardeau, Iván Massagué, Marta Etura, Goya Toledo, Pablo Derqui, Bea Segura, Francesc Orella y Pere Ponce.

Obviaremos que los capítulos están dirigidos por Eduard Cortés, acusado de acoso sexual por casi 30 mujeres. Por el momento, ha sido su último trabajo antes del escándalo.