El actor de ‘Star Wars’ que denuncia la falta de oportunidades para los afroamericanos: “Puedes hacer de amigo pero si tocan a sus héroes ya es demasiado”

Imagen de John Boyega en 'Star Wars'

La saga Star Wars es probablemente una de las más reconocidas y longevas en la historia del cine. Desde el estreno de su primera película en 1977, que cambió para siempre la historia del cine, la franquicia ha pasado por todo tipo de historias, personajes y directores. Sin embargo, en todos esos años la presencia de actores de una raza distinta a la blanca ha sido prácticamente anecdótica, o al menos eso asegura uno de sus últimos protagonistas, quien ha detallado lo complicado que es salir adelante dentro del universo siendo un actor afroamericano.

“Déjame decirte, Star Wars siempre tuvo la vibra de estar en el espacio más blanco y elitista. Es una franquicia que es tan blanca que una persona negra existiendo en ella es realmente algo”, afirma John Boyega en el documental Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood, en el cual se desarrolla la historia de algunos de los actores afroamericanos que se han convertido en celebridades dentro de la industria a pesar de todo. “Siempre se nota que es algo raro cuando algunos fans de Star Wars intentan decir: ‘¡Bueno, tuvimos a Lando Calrissian y tuvimos a Samuel L. Jackson!’. Es como decirme cuántas pepitas de chocolate hay en la masa de galleta. Es como si lo hubieran esparcido por ahí, hermano”, añadía contundente el actor.

Boyega se encargó de dar vida a Finn en la última trilogía de Star Wars, apareciendo como personaje regular en El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker. En el origen de la saga, Finn es un stormtrooper que reniega del ejército de la Primera Orden y se une a la Resistencia, donde se hace amigo de Poe Dameron (Oscar Isaac) en primera instancia y posteriormente de Rey (Daisy Ridley), con la que también traba una gran amistad. Sin embargo, tal y como asegura el propio actor lo difícil no es aparecer en la saga, sino hacerlo interpretando al gran héroe en vez de a un personaje secundario. “Les parece bien que interpretemos al mejor amigo, pero una vez que tocamos a sus héroes, una vez que lideramos, una vez que somos pioneros, es como: ‘¡Dios mío, es demasiado! Están siendo complacientes”.

Daisy Ridley y John Boyega en 'Star Wars'

Un futuro más abierto

Lo cierto es que en muy poco tiempo la saga ha cambiado y ha intentado paliar este problema que denuncia Boyega con sus últimas producciones. Aunque aun no hay noticias de casting para la continuación cinematográfica, en materia de series la cosa ha estado de lo más repartida. The Mandalorian ha contado con grandes personajes que no eran blancos como Giancarlo Esposito o Carl Weathers, sin contar a otros extranjeros como el chileno Pedro Pascal o el mexicano Diego Luna, gran héroe y protagonista de Andor.

Esta última serie precisamente es la que está más cerca de ver la luz con la que será su segunda temporada. Por el camino quedan otras que han tenido protagonistas afroamericanos, como Ahsoka con Rosario Dawson o incluso The Acolyte con la joven Amandla Stenberg, quien daba vida a la heroína y a la vez antagonista de la obra. En definitiva, hay razones para pensar que las cosas están cambiando y más que lo seguirán haciendo en el futuro, aunque a John Boyega siempre le quede la duda de qué habría sido de las películas con un mayor protagonismo por su parte.