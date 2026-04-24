Se buscan extras para la próxima película de Disney: Girona acogerá un casting para ‘Enredados’

Imagen de 'Enredados'

La compañía The Walt Disney Company ha anunciado la apertura de un casting presencial en Girona para seleccionar figurantes y bailarines que participarán en la nueva adaptación en acción real de la película Enredados. El proceso de selección se llevará a cabo el lunes, 27 de abril, en la Fira de Girona, ubicada en el paseo de la Devesa, en horario de 10:00 a 19:00 horas. La organización ha advertido que el acceso podría cerrarse antes si se alcanza el aforo máximo previsto.

La convocatoria está dirigida a hombres, mujeres y niños de entre 4 y 80 años, ampliando notablemente el perfil habitual de aspirantes en este tipo de producciones. Según informó la organización, los menores de edad deberán acudir acompañados por un familiar, y todos los interesados deberán presentar un documento de identidad en vigor o el NIE para formalizar la inscripción. El trabajo será remunerado como parte de la producción de la nueva película. La selección se realizará únicamente de manera presencial, sin proceso online disponible. La búsqueda incluye perfiles muy diversos, ya que también se requieren bailarines —profesionales o amateurs— de hasta 70 años, sin limitaciones de origen o apariencia. Esta amplitud responde a la intención de Disney de reflejar una comunidad plural en las escenas multitudinarias que formarán parte del largometraje.

El Barri Vell de Girona será uno de los escenarios principales del rodaje. Esta zona histórica se transformará para representar parte del reino ficticio en el que transcurre la historia, inspirada en el clásico cuento de Rapunzel, de los hermanos Grimm. El equipo de producción ha elegido este emplazamiento por su arquitectura y ambiente, que facilitarán la recreación de la atmósfera fantástica de Enredados. Aunque Girona ocupará un papel destacado, la base principal del rodaje se instalará en la Ciudad de la Luz de Alicante, uno de los complejos audiovisuales más relevantes de España. Otras localizaciones confirmadas incluyen el Castillo de Santa Bárbara y la Catedral de Burgos, lo que permitirá dotar a la película de una variedad de paisajes y escenarios emblemáticos.

Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de Enredados (Composición: Disney/REUTERS)

Un nuevo gran rodaje para España

El rodaje comenzará en junio de 2026 y se prevé que se prolongue durante unos ocho meses, según los planes de la productora. Esta extensión permitirá cubrir las diversas etapas de grabación y posproducción, así como coordinar los desplazamientos del equipo entre las distintas localizaciones. La dirección de la nueva versión de Enredados estará a cargo de Michael Gracey, conocido por su trabajo en musicales y películas de gran formato. El reparto principal incluye a Teagan Croft en el papel de Rapunzel y a Milo Manheim como Flynn Rider. La actriz Kathryn Hahn interpretará a la Madre Gothel, uno de los personajes centrales del relato.

Con este elenco, Disney retoma el universo de la cinta animada estrenada en 2010, adaptando la narrativa clásica a un formato con actores reales y escenarios naturales. La selección de intérpretes y localizaciones busca aportar una nueva dimensión visual y dramática al universo de Enredados. La elección de figuras reconocidas y jóvenes talentos responde a la estrategia de la compañía para atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes disfrutaron de la versión animada original. Al mismo tiempo, la producción en territorio español supone un impulso para la industria audiovisual local y la generación de empleo en las ciudades seleccionadas.