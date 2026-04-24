España

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

La mayoría de expedientes se dirigen a Endesa, mientras que el resto están repartidos entre TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja y se suman a la veintena anunciada hace una semana

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Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Europa Press)
Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Europa Press)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la apertura de 15 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracciones “graves” en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025, aunque las prácticas habrían sido producidas en días distintos a este.

Estos expedientes están dirigidos en su mayoría a Endesa, mientras que el resto están repartidos entre TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja y se suman a la veintena anunciada el pasado viernes 17, que estaban dirigidos a Red Eléctrica de España (REE) -con calificación “muy grave”- y a instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables o nucleares) propiedad de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad -por infracciones “graves”-.

“Desde entonces, la CNMC ha continuado con la apertura de otros procedimientos sancionadores”, ha informado la Comisión, que señala que las prácticas se habrían producido el días distintos al 28 de abril del año pasado, fecha del apagón eléctrico.

Todos los expedientes se califican como “graves”

“Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente”, apunta la Comisión.

En este caso, todos los expedientes abiertos han contado con la calificación de “graves”, casi todos por presunta infracción del artículo 65.8 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE), por “incumplimientos del art. 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave”, según ha detallado la organización en un comunicado.

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Solo el expediente de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II AIE (ANAV), participada por Endesa e Iberdrola, está abierto con una infracción “grave” recogida en el artículo 65.34 de la LSE, por “ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado”.

Sin embargo, la CNMC ha recordado en su comunicado que “los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”.

“La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación”, añade el organismo, que informa de que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción y de que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas.

La sanción a Red Eléctrica

Estos nuevos 15 expedientes se anuncian una semana después de la sanción de la CNMC a otras grandes energéticas, con Red Eléctrica a la cabeza. En aquel momento, la Comisión alegó haber detectado como resultado de las investigaciones del cero eléctrico “diversos indicios de incumplimiento”, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas", por lo que había iniciado un proceso para “investigar formalmente esos indicios”, aunque no había detallado las empresas.

Junto a Red Eléctrica fueron sancionadas compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. En su anuncio, la CNMC consideró que el apagón tuvo “un origen multifactorial”, y, al igual que en esta ocasión, aclaró que estos expedientes “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”.

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