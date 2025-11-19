España Cultura

Álvaro Morte se convierte en Adolfo Suárez en ‘Anatomía de un instante’: “Como fue vendedor de neveras, sabía convencer y conseguir lo que quería”

El actor de ‘La casa de papel’ encarna al ex presidente del Gobierno en la adaptación de la novela de Javier Cercas sobre el 23F

Guardar
El actor Álvaro More se
El actor Álvaro More se transforma en Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'

La serie Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez y producida por Movistar Plus+, llega a la plataforma coincidiendo con el aniversario de la muerte de Francisco Franco, un momento que invita a revisar algunos de los episodios más determinantes de la historia reciente de España.

Esta ficción, que adapta la obra de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23F, se estructura en cuatro capítulos, cada uno centrado en una figura clave de aquellos acontecimientos.

El primer episodio se dedica a Adolfo Suárez, interpretado por Álvaro Morte, quien ha asumido el reto de encarnar al expresidente del Gobierno en un contexto marcado por la falta de ‘desclasificación’ oficial de los hechos y la persistencia de una única versión sobre el golpe.

Cómo ser Adolfo Suárez

La serie explora, a través de la emblemática imagen de los tres hombres que permanecieron en sus escaños durante la irrupción armada de Tejero en el Congreso, las motivaciones y trayectorias de los protagonistas. Junto a Suárez, la ficción aborda la vida de Santiago Carrillo, interpretado por Eduard Fernández, y la del general Gutiérrez Mellado, a quien da vida Manolo Solo. El último capítulo se centra en el juicio posterior al golpe.

El proceso de selección y construcción del personaje de Suárez ha sido especialmente meticuloso. Las directoras de casting Eva Leira y Yolanda Serrano, reconocidas por su influencia en el audiovisual español, han sido determinantes en la elección de Morte para el papel.

Un fragmento del audio libro con voz creado por el canal de YouTube de Penguin Audio

“No podía acercarme a este papel desde el prejuicio, para un actor es lo peor que se puede hacer. Tienes que estar abierto, a ver qué descubres. En mi caso hubo un proceso de investigación, primero a partir del libro de Cercas, donde ya había mucha información. Pero además saber cómo era como político, me interesaba lo que había detrás”, cuenta Álvaro Morte a Infobae España.

La transformación física de Morte en Suárez ha contado con la colaboración del diseñador de vestuario Fernando García, responsable de dotar de credibilidad a todos los personajes a través de trajes y complementos fieles a la época. Sin embargo, el actor ha subrayado que el objetivo no era imitar al expresidente, sino capturar su energía y carisma.

“Intenté analizar su forma de andar, de reírse, de hablar, de mirar, para luego destilarlo y no hacer una imitación, que me parece algo bastante burdo, porque además podía rozar lo ‘caricaturesco’ y es lo peor que le podría ocurrir a esta serie", continúa el actor. “Para mí la clave fue analizarlo como un vendedor de neveras, que sabía convencer y conseguir lo que quería".

Más allá de una prótesis nasal

Para lograrlo, el actor recurre a una interpretación contenida, modificando ligeramente la voz y utilizando una prótesis nasal, pero sobre todo, ha tratado de reflejar la capacidad de Suárez para seducir y convencer a quienes le rodeaban.

El rodaje de las escenas en el Congreso supusieron un desafío emocional para el actor, quien ha descrito la experiencia como “verdaderamente emocionante”, especialmente al recrear la entrada de Tejero, interpretado por David Lorente. El actor ha rememorado también el impacto personal de aquellos hechos, ya que el 23F coincidió con su sexto cumpleaños, lo que le ha permitido conectar de forma especial con el personaje y el contexto histórico.

Manolo Solo como Gutiérrez Mellado
Manolo Solo como Gutiérrez Mellado y Álvaro Morte como Adolfo Suárez, bien de postizos y de maquillaje prostético

La serie ofrece una perspectiva inédita del golpe de Estado, mostrando primeros planos, intercambios de miradas y reacciones directas a la tensión vivida durante la madrugada del 23 de febrero de 1981. La ficción se adentra en los claroscuros de la Transición, un periodo en el que, según Morte, “se hizo lo que se pudo hacer, era muy complicado, la democracia pendía de un hilo”. El actor ha reflexionado sobre las concesiones y sacrificios realizados por diferentes políticos, como la legalización del Partido Comunista y las cesiones de los militares, y ha señalado que muchas cuestiones quedaron sin resolver y continúan influyendo en la sociedad actual.

El encuentro entre Suárez y Carrillo, recreado en la serie, ha sido una de las escenas más significativas para Morte, quien ha destacado la humanidad de ambos líderes al buscar un acuerdo pese a sus diferencias ideológicas. “Dos personas absolutamente enfrentadas que deciden reunirse en un chalet a las afueras de Madrid para hablar, a ver si son capaces de llegar a un acuerdo”.

Eduard Fernández como Santiago Carrilo
Eduard Fernández como Santiago Carrilo y Álvaro Morte como Adolfo Suárez. SOCIEDAD CULTURA SAN SEBASTIÁN

El trabajo de Morte ha sido reconocido por su capacidad para hacer olvidar al espectador la imagen real de Suárez, logrando una interpretación que trasciende la mera imitación física. Tanto las directoras de casting como el equipo de vestuario han coincidido en que el éxito de la caracterización reside en la combinación de carisma, empatía y comunicación, cualidades que el actor ha sabido trasladar a la pantalla. Quizás esta sea la oportunidad para Álvaro Morte de ser reconocido como actor después de su papel de ‘El Profesor’ en La casa de papel, la serie que lo convirtió en un intérprete mundialmente conocido.

Temas Relacionados

Álvaro MorteJavier CercasFrancisco FrancoPlataformasMovistarSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Crítica de la adaptación de ‘El cuco de cristal’, de Javier Castillo: más seria y consistente que el ‘fast-food’ habitual de Netflix

Analizamos la nueva miniserie de la plataforma, basada en un éxito ‘súperventas’: una propuesta sólida, con una ambientación con personalidad y un estupendo reparto

Crítica de la adaptación de

Ni ‘Los Bridgerton’ ni ‘La emperatriz’: la divertida serie de época que acaba de llegar y ya triunfa en Netflix

Basada en la vida de una gran gobernante, esta serie protagonizada por dos jóvenes y grandes actores acaba de aterrizar en la plataforma

Ni ‘Los Bridgerton’ ni ‘La

Esta es la obra de arte moderno más cara de la historia y que ha batido todo los récords en tan solo 20 minutos

El cuadro se coloca en la lista de piezas vendidas por encima de los 100 millones de euros superando nombres como el de Picasso

Esta es la obra de

La carta que Daniel Radcliffe escribió al nuevo Harry Potter y la tierna respuesta que recibió: “Espero que lo esté pasando genial”

El actor que diera vida al popular mago ha revelado la conversación por correspondencia con el joven

La carta que Daniel Radcliffe

La escritora Rachel Kushner firma una de las novelas del año, finalista del Booker Prize: espionaje, ‘ecoactivismo’ y teorías sobre la extinción humana

Entrevistamos a la autora estadounidense por su último libro, ‘El lago de la creación’, una adictiva historia de intrigas políticas y medioambientales

La escritora Rachel Kushner firma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

ECONOMÍA

La vivienda marca su precio

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

¿Tienes derecho a un día de asuntos propios si has pasado todo el año de baja? Esto es lo que dice la ley

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”