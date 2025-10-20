Mucho más que un millón de euros: lo que gana (y pierde) el Premio Planeta con Juan del Val y por qué “recuperan la inversión con creces”

Un año más, el Premio Planeta ha anunciado a su ganador, Juan del Val, y ha suscitado una amplia oleada de reacciones en contra. El “polémico” (así lo presentan cada semana en su propio programa, El Hormiguero) escritor y periodista ha logrado recibir el galardón literario más cuantioso del mundo en el ámbito de la literatura en español. Un millón de euros, nada más y nada menos, para el autor de Vera, Una historia de amor.

“El Premio Planeta actúa como un faro para la literatura hispana: reconoce no solo la calidad narrativa, sino también aquellas historias capaces de dialogar con lectores de distintos territorios, generaciones y experiencias”, nos escribía pocas horas antes de la gala en la que se iba a anunciar al ganador Juan José Daza, director de la plataforma de venta online de libros Buscalibros. Sin embargo, pese a que Daza ensalza ese “impulso que supone” el Planeta, lo cierto es que, tras el anuncio del premiado, la reacción en redes sociales fue masiva: “De Val en Peor”.

Esta frase viral encarna una buena parte del descontento con un galardón que, pese a contar con ganadores entre sus filas como Ana María Matute, Mario Vargas Llosa o Eduardo Mendoza, junto a buena parte de los autores más destacados de las letras hispanas de los últimos 75 años, en sus últimos tiempos ha provocado una gran contrariedad por entregar ese mismo premio a personajes, aparentemente, más mediáticos que literarios, como Sonsoles Ónega en 2023 o este año el propio Juan del Val.

Juan del Val, recibiendo el premio. (Lorena Sopena/Europa Press)

Un giro en Planeta y en los lectores

Para Eva Fraile, agente literaria con una amplia experiencia en el posicionamiento de autores, esta tendencia no se debe a un cambio en la “línea editorial del medio”, sino a una profunda transformación “a nivel general de la industria editorial”, que ha ido incluyendo, “dentro de lo que es el espectro literario, a personajes públicos e influencers”. En el centro de este giro, sitúa a los lectores y a la sociedad de consumo, cuya demanda ha hecho que “las empresas se adapten a lo que sus compradores están pidiendo”.

“Muchas veces nos quejamos de ‘Jo, se está perdiendo una buena literatura’, pero sin darnos cuenta también que a veces nos estamos conformando con contenidos más rápidos”, continúa explicando Eva Fraile. Ella no ve polémica en la elección de Juan del Val en concreto. Al contrario, opina que Planeta busca “un tipo de historia o un perfil de autor” que impulse su estrategia de ventas. “¿Realmente necesitan la polémica para crear más marketing? Creo que el Premio Planeta no la necesita para seguir generando interés”.

De fondo, también queda la sospecha de si este premio realmente ha sido elegido por un jurado en las condiciones usuales. Pese a que el nombre del ganador es supuestamente secreto hasta que es anunciado por el jurado en la gala, Juan del Val ya era tendencia en redes antes del anuncio oficial. Sorprende, además, que en una edición récord por la cantidad de obras presentadas, el vencedor sea un conocido empleado de Antena 3, es decir, que al igual que Sonsoles Ónega, figure en la nómina de rostros visibles de una empresa (el grupo Atresmedia) cuyo 40% del capital pertenece, precisamente, a Planeta.

La periodista, escritora y presentadora Sónsoles Ónega recibe el LXXII Premio Planeta. (Europa Press)

La calidad “subterránea” de las obras, según un antiguo jurado del Planeta

Por su parte, Juan del Val ha pasado esta primera semana celebrando el galardón por encima de cualquier crítica. “Los haters me dan igual, me reconfortan”, le contaba a su pareja, Nuria Roca, en su programa de televisión. “Animo a que la lean y luego cuestionen si realmente merece el premio o no”.

Con todo, no sería la primera vez que el libro ganador de un Planeta no hace sino acrecentar la polémica respecto a su ganador. En 2005, el famoso novelista Juan Marsé, miembro del jurado, decidió abandonar el jurado subrayando el nivel “bajo y en algunos tramos subterráneo” de las obras finalistas del galardón. En sus propios diarios, el escritor confesaba que esta era una cuestión que ya le preocupaba desde antes, con una entrada fechada el 13 de diciembre de 2004 en la que describía una reunión con José Manuel Lara (fundador del premio) y Manolo Lombardero (secretario del jurado de entonces). “Insisto en el descrédito que arrastra el Planeta desde hace años”.

“Desde el punto de vista comercial, el Planeta funciona, pero desde la óptica literaria es más que dudoso”, señalaría en una rueda de prensa el escritor, justo después de conocerse a la ganadora de ese año (María de la Pau Janer). Todavía no han trascendido extractos de Vera, una historia de amor.

Juan Marsé. (Europa Press)

El “rotundo” éxito del Planeta

Dejando a un margen lo literario, si algo no se puede discutir de la opinión de Juan Marsé es que, en efecto, el premio funciona en lo comercial. “Las ventas que se estiman de ejemplares vendidos del ganador y el finalista están entre las 300.000 y 600.000 copias en semanas posteriores”, estima Eva Fraile. Entonces, ¿es rentable toda esa cantidad de dinero invertido en ambos premiados (1,2 millones de euros, contando ambas dotaciones)? “Rotundamente sí”.

Los datos publicados por la propia editorial refrendan esta opinión. En marzo de 2025, Planeta informaba de que Las hijas de la criada, novela premiada de Sonsoles Ónega, había logrado alcanzar el millón de lectores, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta, además, que la autora ha resultado quizá el Premio Planeta más polémico hasta la fecha. Eva Fraile advierte, no obstante, que el beneficio no se queda solo en la cifra de ejemplares vendidos. “El propio premio en sí y la gala ya tienen repercusión mediática, publicidad e incluso vínculos con asistencia de políticos”, resalta.

No parece, por lo tanto, que ese temido “desprestigio” del Planeta repercuta en el número de ventas. Y es que quizá, tal y como considera Eva Fraile, la imagen del galardón no esté en peligro. “El Premio Planeta ya tiene prestigio, nos guste más o menos y estemos más o menos de acuerdo con por dónde van los tiros o a quién premien”. Lo único que tienen que hacer, afirma, es “mantener” esa atención por el premio, algo que, con y sin polémicas, también parece cumplirse.

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025. (Alberto Paredes/Europa Press)

En busca del equilibrio

Una posible explicación a este fenómeno, aunque no se refiriera como tal a este, la dio el propio Juan del Val en su discurso como ganador en la gala. “Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual”, señalaba el autor mientras sujetaba el recién obtenido galardón. A muchos no les pasó desapercibido el contraste entre estas palabras y las del también recién nombrado premio Nobel, László Krasznahorkai. El autor húngaro, conocido por la exigencia de algunas de sus obras, señaló que se alegraba de haber recibido el premio porque demostraba que “la literatura existe por sí misma, más allá de las diversas expectativas no literarias, y que todavía se la sigue leyendo”.

En el debate entre lo comercial y lo literario, Javier Cercas, uno de los últimos escritores ‘prestigiosos’ en ganar el Planeta, ofrece en un artículo de El País, firmado por Sergio C. Fanjul, la respuesta más salomónica: “Solo hay dos tipos de literatura: la buena y la mala; todo lo demás es palabrería”. Las respuestas de Eva Fraile van en la misma dirección, y añade el valor de la literatura comercial como “puerta de entrada” a una literatura “más literaria”. Y es que sí, pese a que hay novelas comerciales que “bajan el nivel” de los libros que se publican a día de hoy, el carácter vendible de un libro no tiene por qué estar reñido con su calidad literaria.

En cualquier caso, la agente literaria insiste en que lo más interesante sería encontrar un punto medio entre ambas tendencias. “Estos premios, que son un altavoz enorme, también tienen una responsabilidad, y creo que lo ideal, en mi opinión, sería que tendieran a tener un equilibrio entre lo comercial y lo literario”. Ella destaca que galardones como el Planeta tienen “el derecho de romper las normas e incluso tirarse al barro buscando lo que es meramente comercial, a la vez que no pierdan de vista también fomentar una buena literatura”. (Infobae España buscó a Grupo Planeta para tener su punto de vista, pero no recibió respuesta).

Paloma Sánchez-Garnica sujeta un ejemplar de 'Victoria', novela ganadora del Premio Planeta en 2024. (Europa Press)

“Ya no sorprende tanto”

“Como lectora, yo lo que pediría es que estos premios me sorprendan y me descubran nuevos autores”, reflexiona Eva Fraile. “De hecho, a mí me gusta mucho mirar los diez finalistas, no solamente al finalista con mayúscula”, reivindica. En sus respuestas, lamenta que el nombre de esas diez personas candidatas a llevarse el premio en la noche de la gala no se conozcan de forma pública.

“De unos años a esta parte, parece que el Premio Planeta ya no sorprende tanto como nos gustaría a los lectores y, también, a algunos profesionales de la industria”, termina diciendo, para matizar a continuación que esa falta de sorpresas se puede deber, más que a una voluntad del propio grupo editorial, a la tendencia en el consumo que lleva tiempo dándose entre los lectores.

“Creo que es un premio que genera muchísima conversación y que refleja ciertas cosas sobre las que nos puede ayudar a reflexionar”, concluye Eva Fraile. “Sobre hacia donde está yendo la industria, qué papel jugamos los lectores en todo esto”. El propósito último del Planeta debería ser, en su opinión, hacernos “mejores lectores”. “De momento, parece que es previsible, y que seguramente pueden hacer las cosas mejor y pueden aportar mucho más, pero también ellos tienen sus razones y sería súper interesante que nos las contasen”.