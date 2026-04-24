Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Efectos incautados en el último operativo contra el tráfico de drogas en O Salnés. (Europa Press)

Una operación contra el tráfico de drogas en Pontevedra, denominada ‘Helo/Kalidas’, culminó con la detención de 11 personas en la comarca de O Salnés. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinieron alrededor de 40 kilos de sustancias estupefacientes, 19.000 euros en efectivo y diferentes tipos de armas, además de embarcaciones de alta velocidad. Tras dos años, la operación permitió desarticular una organización criminal que distribuía droga en Galicia y otras zonas de España.

Durante la fase final del operativo, desarrollada este miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron de forma simultánea 12 registros en distintas localidades de León, Bilbao, Caldas de Reis, Vigo, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa. En estas actuaciones, los agentes se incautaron de 9,5 kilos de cocaína, medio kilo de heroína, 19.000 euros en efectivo, dos pistolas, un revólver, 11 escopetas y abundante munición.

En Bilbao, las fuerzas de seguridad localizaron además dos lanchas de alta velocidad de entre 10 y 14 metros de eslora, una de ellas equipada con tres motores fueraborda. Este tipo de embarcaciones está prohibido en España. También fueron intervenidos cuatro vehículos, 18 teléfonos móviles, diversos dispositivos electrónicos, un inhibidor de frecuencia y material destinado al pesaje y distribución de drogas.

Agentes de la Policía Nacional custodian una zona en O Salnés durante una operación contra el narcotráfico en 2025. (Europa Press)

Dos años de operación contra el narcotráfico

La investigación comenzó en mayo de 2024 y permitió a los agentes identificar a los principales implicados. Un punto de inflexión se produjo el 3 de octubre de 2025, con la detención del conductor de un vehículo interceptado en Ribadeo, que transportaba en un doble fondo cinco kilos de cocaína y otros tantos de hachís.

Posteriormente, el registro de su domicilio permitió intervenir 3,7 kilos de heroína, 5,4 kilos de cocaína, 10 kilos de hachís, dos kilos de sustancia de corte y dos teléfonos satelitales. El principal sospechoso ingresó en prisión preventiva por orden judicial.

Durante el avance de la investigación, los agentes localizaron además un punto de almacenamiento de drogas vinculado al mismo detenido, donde se incautaron 1,3 kilos de heroína, 600 gramos de cocaína y 100 gramos de hachís.

Agentes de la Policía Nacional participan en la operación antidroga de 2025 en O Salnés. (Europa Press)

Desmantelada una organización criminal

Según los investigadores, la red criminal desmantelada estaba formada por once hombres de entre 41 y 52 años, residentes en distintas localidades de Galicia y Bilbao, entre ellas Caldas de Reis, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Porto do Son y Bilbao.

El operativo se salda con la incautación de 5,5 kilos de heroína, 20 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís y dos kilos de sustancias de corte, además de armas de fuego, dinero en efectivo y embarcaciones de alta velocidad. La operación permitió desmantelar una red con capacidad de distribución a gran escala, activa entre Galicia y otros puntos del territorio nacional.

En el dispositivo han participado distintas unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Vizcaya, el Grupo de Reserva número 7 de Pontevedra, las USECIC de Pontevedra y Bilbao, el Servicio Cinológico de ambas provincias y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, cuya coordinación ha sido clave para el desarrollo de la operación y la ejecución simultánea de los registros y detenciones.