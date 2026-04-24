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Brian Cox reconoce que se quedó fascinado por la belleza de Brad Pitt en ‘Troya’: “Se me caía la mandíbula”

El actor de ‘Succession’ ha revelado que ver al que interpretase a Aquiles le dejó obnubilado “a pesar de ser heterosexual”

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Brian Cox asegura que quedó fascinado con Brad Pitt en 'Troya'
Brian Cox asegura que quedó fascinado con Brad Pitt en 'Troya'

El actor Brian Cox, conocido por su papel en la serie Succession, compartió una anécdota que revela el impacto que le provocó la presencia de Brad Pitt durante el rodaje de la película Troya en 2004. Durante una conversación con Vanity Fair, Cox, de setenta y cinco años, recordó su experiencia en el set y no ocultó su asombro ante la apariencia de Pitt, quien interpretó a Aquiles en la superproducción dirigida por Wolfgang Petersen. En el video, Cox repasó distintos momentos de su carrera y se detuvo especialmente en su participación en Troya, donde dio vida a Agamenón. El actor subrayó que el ambiente de trabajo fue positivo y resaltó la calidad del reparto, que incluía a figuras como Orlando Bloom, Eric Bana, Brendan Gleeson, Diane Kruger y Sean Bean. Sin embargo, el encuentro con Pitt fue lo que más lo sorprendió.

“Recuerdo que, en un momento, simplemente me quedé agog al ver a Brad, porque nunca lo había visto con ese tipo de vestuario”, comentó Cox, aludiendo a los atuendos clásicos, habituales en las producciones inspiradas en la antigüedad. “Nosotros ya habíamos pasado por esas grandes épicas de vestuario, porque venimos del teatro clásico, siempre sin pantalones. Brad entró y yo me quedé con la mandíbula en el suelo porque era tan increíblemente hermoso”, expresó el actor durante el diálogo. Cox admitió abiertamente que la belleza de Pitt lo dejó sin palabras, pese a que, como él mismo aclaró con humor, es heterosexual. “Quiero decir, soy heterosexual, pero pensé: ‘¡Vaya! Dios mío, este tipo es impresionante’”, dijo, entre risas. “¿Qué posibilidad tiene uno de compartir pantalla con este hombre tan bello?”, reflexionó el actor.

La revelación de Cox sobre la impresión que le causó Pitt en el set de Troya subraya cómo la presencia física puede influir incluso entre colegas con una larga trayectoria en el cine y el teatro. El testimonio de Cox, quien cuenta con décadas de experiencia en producciones históricas y épicas, resalta el efecto que la figura de Pitt tuvo entre los profesionales involucrados en la película. Durante la producción de Troya, Cox no fue el único que quedó impactado por el ambiente y el reparto. El propio actor señaló que la experiencia fue enriquecedora gracias al trabajo conjunto con actores reconocidos y a la magnitud del proyecto. Cox mencionó que trabajar en una película de tales características, con grandes decorados y escenas multitudinarias, supuso un desafío y una oportunidad de crecimiento profesional.

Brian Cox como Agamenón en 'Troya'
Brian Cox como Agamenón en 'Troya'

La versión de Pitt

Por su parte, Brad Pitt también ha hablado en ocasiones anteriores sobre su paso por Troya. En una entrevista concedida a The New York Times Magazine en 2019, el ganador del Óscar manifestó que la película representó un punto de inflexión en su carrera. Pitt confesó que, aunque no fue una experiencia dolorosa, no quedó satisfecho con el resultado final y que la forma en que se contó la historia no coincidía con sus expectativas. El actor explicó que había aceptado el papel en Troya tras retirarse de otro proyecto y que fue una decisión ligada a compromisos con el estudio. Pitt consideró que la película adoptó un enfoque comercial, centrado en resaltar la figura del héroe, y que eso le hizo replantear sus futuras elecciones como actor. A partir de ese momento, decidió involucrarse solo en historias que considerara de mayor calidad, lo que marcó un cambio en la dirección de su carrera.

El rodaje de Troya reunió a un reparto internacional y se convirtió en una de las grandes producciones épicas de la década. La película, inspirada en la mitología griega y la Ilíada de Homero, se destacó por su despliegue visual y la interpretación de figuras reconocidas del cine. La anécdota de Brian Cox añade una mirada personal al detrás de escena, revelando cómo la convivencia en un set puede generar momentos inesperados y memorables. El recuerdo de Cox sobre Brad Pitt demuestra que, incluso en el competitivo mundo del cine, la admiración entre colegas puede surgir de la manera más espontánea. El impacto que la imagen de Pitt provocó en el experimentado actor británico se mantiene como una curiosidad dentro de la historia de Troya, una película que, más allá de su recepción crítica, dejó huella tanto en el público como en quienes participaron en su realización.

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