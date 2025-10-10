España Cultura

La crónica fúnebre del fundador de la Falange narrada por Paco Cerdà gana el Premio Nacional de Narrativa 2025

‘Presentes’, publicado por Alfaguara, cuenta los 11 días que duró el entierro de José Antonio Primo de Rivera desde el cementerio de Alicante a El Escorial

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar

La crónica del traslado del féretro del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, desde Alicante hasta El Escorial, ha valido al periodista y escritor Francisco Cerdà Arroyo, Paco Cerdà (Genovés, 1985), el Premio Nacional de Narrativa 2025 por su obra Presentes (Alfaguara, 2024). El ganador ya obtuvo el año pasado el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2024.

El jurado, presidido por la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez Salvador, ha reconocido en ella “la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito”, han sentenciado sobre el recorrido de los restos de Primo de Rivera, que duró 11 días. Dotado con 30.000 euros y concedido por el Ministerio de Cultura, el jurado también premia a Cerdà por combinar “a la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto”. Trabajó una década como reportero en Levante-EMV, fue colaborador en Cadena Ser y actualmente en El País y en Cuadernos Hispanoamericanos.

El también autor de 14 de abril (Libros del Asteroide, 2022) relata en esta obra el entierro orquestado para elevar la figura del abogado y político fascista a la categoría de mito. Por ello, ha definido su obra como “una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez”.

La construcción de un mito

Como explicó el autor a Infobae España en septiembre del año pasado, la investigación le llegó de casualidad, cuando vio un vídeo en YouTube de la marcha de primogénito del dictador tres años después de su fusilamiento. “Me impactó toda la estética fascista que se empleó y que se alineaba con la de Mussolini y Hitler. Entonces surgió en mí la necesidad de recrear ese viaje, de reconstruirlo: cómo fue, dónde pararon, quién participaba, cómo se narraba en las crónicas, quién era el muerto y cómo sirvió al nuevo régimen para instrumentalizar su vida”. Sin embargo, quiso dar un paso más allá y mostrar “lo que no se veía”. “Qué estaba pasando debajo de la alfombra, de esa cara B de España en forma de represaliados, de presos, fusilados, de gente en campos de concentración, de los batallones de trabajadores en el exilio, de las mujeres que se habían quedado solas”, relató.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la firma de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la fundación Francisco Franco. Así, ha hecho referencia a la Ley de Memoria Democrática: "Se considera contraria al interés general la apología del franquismo" (Fuente: Ministerio Cultura)

Su trayectoria literaria se caracteriza por el cruce entre periodismo e investigación histórica, como ha ocurrido con esta última obra. Entre sus títulos figuran Los últimos (2017), El peón (2020, Premio Cálamo al Libro del Año), y 14 de abril (2022, Premio de No Ficción Libros del Asteroide y de la Crítica Valenciana). Presentes (2024), ya había recibido el Premio Ojo Crítico de Narrativa. Su obra está traducida al francés y al catalán.

Con este premio, Cerdà se suma a una nómina de autores distinguidos en ediciones anteriores como Raúl Quinto, Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.

Temas Relacionados

LibrosLibros EspañaMinisterio de CulturaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El detective que descubrió quién es Banksy cuenta cómo lo hizo: “Un tío que es rico, tiene dinero o lo utiliza”

El español Francisco Marco investigó la identidad del artista para ganar una apuesta a sus hijos. Su método, seguir el rastro del dinero

El detective que descubrió quién

La ingeniosa reacción de los creadores de ‘Aquí no hay quién viva’ cuando Antena 3 les dijo que “faltaba carne”: “Le preguntamos si le apetecía salir desnudo”

Los hermanos Caballero tuvieron una curiosa forma de darle la vuelta a esta propuesta generando algunas de las escenas más míticas de la serie

La ingeniosa reacción de los

Maruja Mallo, la pintora que desafió su tiempo y la exposición que reivindica su figura en el Reina Sofía: “Fue la artista más singular y heterogénea del siglo XX”

Una exposición sin precedentes recorre la vida y obra de una creadora inclasificable. Más de 200 piezas revelan su mirada radical y su lucha por la igualdad

Maruja Mallo, la pintora que

Eran una enfermera y un trompetista, pero también una pareja de espías en el País Vasco durante el franquismo: “Cada acto era una elección entre vida o muerte”

Jone Laspiur y Eneko Sagardoy protagonizan ‘Karmele’, la nueva película de Asier Altuna basada en la novela ‘La hora de despertarnos juntos’, de Kirmen Uribe

Eran una enfermera y un

Martin se encuentra a sí mismo más de un año y medio después de salir de ‘OT’: “Empecé con unas referencias y una idea muy clara, pero, joder, soy cantante. Tengo una voz que explotar”

Tras un arduo camino de búsqueda, el también actor salido de la edición pasada de ‘Operación Triunfo’, ha encontrado su sonido. ‘Nuevos recuerdos’, producido por Hidrogenesse, es la prueba definitiva de cara a su álbum debut, previsto para 2026

Martin se encuentra a sí
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevas restricciones a partir de

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador de una empresa aeronáutica de baja médica por una lesión en el hombro es pillado por un detective impartiendo clases de boxeo: la Justicia considera procedente el despido

Tarifa de la luz en España este sábado

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”