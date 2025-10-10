La crónica fúnebre del fundador de la Falange narrada por Paco Cerdà gana el Premio Nacional de Narrativa 2025

La crónica del traslado del féretro del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, desde Alicante hasta El Escorial, ha valido al periodista y escritor Francisco Cerdà Arroyo, Paco Cerdà (Genovés, 1985), el Premio Nacional de Narrativa 2025 por su obra Presentes (Alfaguara, 2024). El ganador ya obtuvo el año pasado el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2024.

El jurado, presidido por la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez Salvador, ha reconocido en ella “la maestría estilística con la que el autor, con un lirismo tan natural como impactante, describe la construcción de un mito”, han sentenciado sobre el recorrido de los restos de Primo de Rivera, que duró 11 días. Dotado con 30.000 euros y concedido por el Ministerio de Cultura, el jurado también premia a Cerdà por combinar “a la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto”. Trabajó una década como reportero en Levante-EMV, fue colaborador en Cadena Ser y actualmente en El País y en Cuadernos Hispanoamericanos.

El también autor de 14 de abril (Libros del Asteroide, 2022) relata en esta obra el entierro orquestado para elevar la figura del abogado y político fascista a la categoría de mito. Por ello, ha definido su obra como “una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez”.

La construcción de un mito

Como explicó el autor a Infobae España en septiembre del año pasado, la investigación le llegó de casualidad, cuando vio un vídeo en YouTube de la marcha de primogénito del dictador tres años después de su fusilamiento. “Me impactó toda la estética fascista que se empleó y que se alineaba con la de Mussolini y Hitler. Entonces surgió en mí la necesidad de recrear ese viaje, de reconstruirlo: cómo fue, dónde pararon, quién participaba, cómo se narraba en las crónicas, quién era el muerto y cómo sirvió al nuevo régimen para instrumentalizar su vida”. Sin embargo, quiso dar un paso más allá y mostrar “lo que no se veía”. “Qué estaba pasando debajo de la alfombra, de esa cara B de España en forma de represaliados, de presos, fusilados, de gente en campos de concentración, de los batallones de trabajadores en el exilio, de las mujeres que se habían quedado solas”, relató.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la firma de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la fundación Francisco Franco. Así, ha hecho referencia a la Ley de Memoria Democrática: "Se considera contraria al interés general la apología del franquismo" (Fuente: Ministerio Cultura)

Su trayectoria literaria se caracteriza por el cruce entre periodismo e investigación histórica, como ha ocurrido con esta última obra. Entre sus títulos figuran Los últimos (2017), El peón (2020, Premio Cálamo al Libro del Año), y 14 de abril (2022, Premio de No Ficción Libros del Asteroide y de la Crítica Valenciana). Presentes (2024), ya había recibido el Premio Ojo Crítico de Narrativa. Su obra está traducida al francés y al catalán.

Con este premio, Cerdà se suma a una nómina de autores distinguidos en ediciones anteriores como Raúl Quinto, Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.