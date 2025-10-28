España Cultura

Los Premios Goya ya tienen presentadores: Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los encargados de conducir la gala

El actor y la cantante han sido elegidos como anfitriones para la 40º edición, que se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero

David Pardillos

Por David Pardillos

Rigoberta Bandini y Luis Tosar,
Rigoberta Bandini y Luis Tosar, encargados de presentar los Goya

Los Premios Goya acaban de encontrar a sus presentadores. Tal y como ha anunciado la Academia de Cine, Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la próxima edición de los Premios Goya, la número 40, que tendrá lugar el 28 de febrero en Barcelona. Según la información difundida este martes, ambos artistas asumirán el rol de conducción en una gala que buscará destacar el talento del cine español desde una de las principales ciudades del país.

La tradición de celebrar los Premios Goya afuera de la capital española se mantiene vigente desde 2019. Desde ese año distintas ciudades han albergado el evento: la cita pasó por Sevilla, Málaga (donde coincidió con los dos primeros años de la pandemia), Valencia, Valladolid y Granada. En el caso de Barcelona, la sede de la ceremonia retorna a la ciudad condal después de la edición dirigida por Antonia San Juan, que marcó la primera vez que estos galardones abandonaban Madrid.

La designación de Tosar y Bandini como anfitriones de la ceremonia añade un nuevo matiz al evento, al reunir a una figura reconocida del cine y a una destacada voz de la música actual en España. Con este anuncio, la Academia refuerza la apuesta por la descentralización cultural de sus premios y consolida su vínculo con diferentes escenarios a nivel nacional.

(Noticia en elaboración)

Temas Relacionados

Luis TosarActoresCine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

