España Cultura

La 40º edición de los Premios Goya se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero

La gran fiesta del cine español se trasladará a la ciudad condal, donde no se hacía desde el año 2000

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
25/11/2024 Los Premios Goya se
25/11/2024 Los Premios Goya se celebrarán el próximo 8 de febrero en Granada. SOCIEDAD CULTURA ACADEMIA DE CINE

La próxima edición de los Premios Goya ya tiene lugar y fecha. Se celebrarán en Barcelona el próximo 28 de febrero, más de 26 años después de la última ocasión en la que tuvieron lugar en la ciudad condal, allá por enero del año 2000. En aquella gala fue Todo sobre mi madre la gran ganadora, aunque hubo otros títulos destacados como La lengua de las mariposas o Solas. Para esta edición ya se postulan títulos como Sirat. Trance en el desierto, Sorda o Romería, que vienen aupadas tras ser elegidas como candidatas por España al Oscar.

Después de una última gala trepidante que se saldó con algo nunca antes visto como fue el triunfo conjunto de La infiltrada y El 47 a Mejor película, esta nueva edición se traslada a la capital catalana. Será una nueva fiesta muy especial ya que buena parte de la industria cinematográfica española procede y se desarrolla en Barcelona, con grandes películas de nuestro cine rodadas allí. Es por ello de esperar algún que otro guiño a títulos como REC, Libertarias o incluso Todo sobre mi madre, aunque ya tuvo un pequeño homenaje en su momento con Pedro Almodóvar y las actrices al completo.

Esta 40º edición se celebrará en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), tal y como ha anunciado el presidente de la Academia del cine español Fernando Méndez-Leite en el anuncio realizado por la institución, junto a un vídeo promocional en el que se podían ver imágenes de la ciudad y de aquella última gala celebrada en la ciudad.

GRANADA, 08/02/2025.- Los actores Eduard
GRANADA, 08/02/2025.- Los actores Eduard Fernández y Carolina Yuste tras conocer el Goya ex aequo a ´Mejor película´ por ´El 47´ y ´La Infiltrada´ durante la 39 edición de los Premios Goya de la Academia de Cine que se celebra este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. EFE/Julio Muñoz

Una gala para celebrar el cine catalán

A la espera de ir situando cuáles pueden ser las películas que estarán en la terna por hacerse con el ansiado cabezón, lo cierto es que se puede esperar una gala llena de estrellas nacionales, pero también internacionales. Los Premios Goya también acostumbran a reconocer a figuras más allá de nuestras fronteras, como ha sucedido en años anteriores con Sigourney Weaver o Richard Gere entre otros, y Barcelona es precisamente el escenario ideal para esta tradición, una de las más queridas por las estrellas del cine como ya se demostró con Vicky Christina Barcelona de Woody Allen.

Pero por encima de las estrellas de Hollywood que puedan venir, esta gala será la idónea para celebrar el cine catalán y las figuras que han formado, forman y formarán parte de él, y que tan grande han hecho la historia del cine español. Actores ya legendarios como Eduard Fernández, Ursula Corberó, Quim Gutiérrez, Jordi Mollá, Loles León, Candela Peña, Ariadna Gil y un sinfín de intérpretes crecidos en tierras catalanas, que verán como más de veinticinco años después acogen la que es la gran fiesta del cine español.

Temas Relacionados

Premios GoyaBarcelinaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Prado cambia de color: el museo inicia una obra de renovación cromática para su galería central

El centro va a abandonar su icónico gris en una serie de obras acometidas en dos fases que finalizarán para el mes de octubre

El Prado cambia de color:

‘The White Lotus’ encuentra destino para su cuarta temporada: este es el país donde se rodará su siguiente entrega

Tras pasar por Hawái, Sicilia o Tailandia, la aclamada producción de HBO busca nueva parada

‘The White Lotus’ encuentra destino

Quién es el nuevo rey de la animación japonesa (con permiso de Miyazaki): dónde ver sus películas

El director ha presentado en Venecia su nueva película, una lectura de Hamlet que ha sorprendido y emocionado por su poderosa imaginación y su mensaje pacifista

Quién es el nuevo rey

Los mejores estrenos de la semana: de ‘Expediente Warren: El último rito’ a ‘Romería’ o la nueva película de Ester Expósito

La nueva y última aventura de la pareja de demonólogos o el nuevo éxito de Carla Simón protagonizan la cartelera

Los mejores estrenos de la

Guía de las mejores obras de teatro este otoño: clásicos reinventados, danza perturbadora y el regreso de ‘1936’ con entradas agotadas en Madrid

Repasamos algunas de las citas imprescindibles que tendrán lugar en los próximos meses en los diferentes territorios del país

Guía de las mejores obras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido en Castelldefels un violador

Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

El proyecto clave por 70 millones que Defensa instalará en plena España vaciada: así será el centro tecnológico ‘Numant-IA’

ECONOMÍA

Una abuela se niega a

Una abuela se niega a pagar sus facturas de luz porque le obligan a hacerlo por internet: “Cuando llegas a cierta edad te conviertes en insignificante”

La CNMV autoriza la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 1

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo