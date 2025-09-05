La 40º edición de los Premios Goya se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero

25/11/2024 Los Premios Goya se celebrarán el próximo 8 de febrero en Granada. SOCIEDAD CULTURA ACADEMIA DE CINE

La próxima edición de los Premios Goya ya tiene lugar y fecha. Se celebrarán en Barcelona el próximo 28 de febrero, más de 26 años después de la última ocasión en la que tuvieron lugar en la ciudad condal, allá por enero del año 2000. En aquella gala fue Todo sobre mi madre la gran ganadora, aunque hubo otros títulos destacados como La lengua de las mariposas o Solas. Para esta edición ya se postulan títulos como Sirat. Trance en el desierto, Sorda o Romería, que vienen aupadas tras ser elegidas como candidatas por España al Oscar.

Después de una última gala trepidante que se saldó con algo nunca antes visto como fue el triunfo conjunto de La infiltrada y El 47 a Mejor película, esta nueva edición se traslada a la capital catalana. Será una nueva fiesta muy especial ya que buena parte de la industria cinematográfica española procede y se desarrolla en Barcelona, con grandes películas de nuestro cine rodadas allí. Es por ello de esperar algún que otro guiño a títulos como REC, Libertarias o incluso Todo sobre mi madre, aunque ya tuvo un pequeño homenaje en su momento con Pedro Almodóvar y las actrices al completo.

Esta 40º edición se celebrará en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), tal y como ha anunciado el presidente de la Academia del cine español Fernando Méndez-Leite en el anuncio realizado por la institución, junto a un vídeo promocional en el que se podían ver imágenes de la ciudad y de aquella última gala celebrada en la ciudad.

GRANADA, 08/02/2025.- Los actores Eduard Fernández y Carolina Yuste tras conocer el Goya ex aequo a ´Mejor película´ por ´El 47´ y ´La Infiltrada´ durante la 39 edición de los Premios Goya de la Academia de Cine que se celebra este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. EFE/Julio Muñoz

Una gala para celebrar el cine catalán

A la espera de ir situando cuáles pueden ser las películas que estarán en la terna por hacerse con el ansiado cabezón, lo cierto es que se puede esperar una gala llena de estrellas nacionales, pero también internacionales. Los Premios Goya también acostumbran a reconocer a figuras más allá de nuestras fronteras, como ha sucedido en años anteriores con Sigourney Weaver o Richard Gere entre otros, y Barcelona es precisamente el escenario ideal para esta tradición, una de las más queridas por las estrellas del cine como ya se demostró con Vicky Christina Barcelona de Woody Allen.

Pero por encima de las estrellas de Hollywood que puedan venir, esta gala será la idónea para celebrar el cine catalán y las figuras que han formado, forman y formarán parte de él, y que tan grande han hecho la historia del cine español. Actores ya legendarios como Eduard Fernández, Ursula Corberó, Quim Gutiérrez, Jordi Mollá, Loles León, Candela Peña, Ariadna Gil y un sinfín de intérpretes crecidos en tierras catalanas, que verán como más de veinticinco años después acogen la que es la gran fiesta del cine español.