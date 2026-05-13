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Quedan tres días para ver en Netflix esta película de Hugh Jackman con Zendaya que cambió la carrera del actor después de ‘X-Men’: “Me paran por la calle”

El actor llevaba desde 2009 tratando de convencer a los estudios de este proyecto que, tras una mala primera semana, se alzó hasta convertirse en uno de los musicales más exitosos de la década

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Hugh Jackman en 'El gran showman'. (Chernin Entertainment)
Hugh Jackman en 'El gran showman'. (Chernin Entertainment)

La cuenta regresiva ya comenzó: en solo tres días, El gran showman dejará el catálogo de Netflix, despidiéndose de miles de espectadores que la han colocado entre las películas más vistas de la plataforma. La cinta, protagonizada por Hugh Jackman, no solo supuso uno de los mayores éxitos de la carrera del actor, sino que además le sirvió como demostración de que estaba más que preparado para pasar página con Lobezno, el personaje de X-Men al que había ligado buena parte de su carrera.

El gran showman coincidió con el estreno de Logan, película con la que el actor australiano se despedía de la famosa saga de superhéroes. Intercambiando la acción por los musicales, Hugh Jackman tenía frente a sí el reto de protagonizar la nueva película de Michael Gracey que pretendía contar la historia de P. T. Barnum, un visionario del siglo XIX que se propuso transformar el aburrido entorno de su época en un espacio donde la imaginación y la felicidad fueran accesibles para todos.

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Tráiler de 'El gran showman', protagonizada por Hugh Jackman. (20th Century Fox)

El proyecto personal del actor

En realidad, Jackman llevaba soñando con este proyecto desde 2009, pero a los estudios les costaba confiar en la idea: los musicales no suelen tener un gran éxito en cines y la película apuntaba a necesitar un presupuesto bastante alto (finalmente, sería de 84 millones de dólares). Casi una década después, logró convencerles, aunque las primeras críticas casi arruinan el estreno: El gran showman tuvo un recibimiento frío por parte de la prensa especializada, y en taquilla tuvo un arranque discreto. “Con un estreno tan desastroso solo podía contener mi aliento”, confesó Gracey, quien durante el primer fin de semana recibió decenas de llamadas de “voces aterrorizadas”.

Sin embargo, tras una mala primera semana, el boca a boca transformó la suerte de la película: su recaudación subió más de un 75% y mantuvo a El gran showman durante semanas en la gran pantalla, logrando superar los 350 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Más allá de eso, la banda sonora, con Hugh Jackman demostrando por qué antes de triunfar como actor tuvo una brillante carrera en el teatro musical, fue el disco más vendido a escala mundial en 2018 y batió récords en Reino Unido y Estados Unidos.

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Para potenciar el lado musical de este biopic, Gracey trabajó con Benj Pasek y Justin Paul, quienes ya habían ganado el Oscar por la canción City of Stars, de La La Land. Eso sí, las canciones no fueron lo único que convenció de la película. Otro de sus atractivos era un reparto donde Jackman destacaba por encima del resto, pero que también contaba con estrellas como Zendaya (que hizo de acróbata sin usar un doble de acción), Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson o Yahya Abdul-Mateen II.

El cambio que supuso para Hugh Jackman hacer ‘El gran showman’

Hugh Jackman, al que ahora podemos ver en cines protagonizando Las ovejas detectives, ha admitido en más de una entrevista que el éxito de El gran showman cambió su carrera y su vida. “Me paran por la calle más que por ninguna otra cosa por El gran Showman. Recibo vídeos todos los días”, contaba en una entrevista con la revista Billboard, donde reconoció que esta película le había abierto las puertas “de una forma que nunca creí posible, sobre todo a un público joven”.

La huella de El gran showman se extendería más allá de la pantalla. La producción inspiró una gira internacional de conciertos de Jackman y una adaptación a Broadway, además de una secuela que podríamos ver próximamente. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de descubrir o volver a ver la película original en Netflix, hasta que el próximo 15 de mayo desaparezca del catálogo de la plataforma.

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