Quentin Tarantino considera esta película de 1978 “una emocionante y sangrienta imitación de ‘Tiburón’”: la película de serie B que conquistó al cineasta

Imagen de 'Piraña', de Joe Dante.

Hablar de Tiburón es hacerlo de una de las películas más influyentes de la historia del cine. El clásico dirigido por Steven Spielberg redefinió el suspense moderno y convirtió el miedo a lo desconocido en un fenómeno global gracias a una puesta en escena impecable y a la inolvidable música de John Williams. Sin embargo, el cineasta Quentin Tarantino cree que existe una producción de serie B capaz de capturar la esencia de la misma.

Se trata de Piraña, la cinta de terror estrenada en 1978 dirigida por Joe Dante que sigue a dos jóvenes que, durante un baño nocturno en el lago Lost River, son atacados por unas pirañas modificadas genéticamente. Sus muertes destapan la existencia de un experimento secreto del gobierno conocido como Operación Razorteeth, responsable de haber creado estas criaturas.

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Sin embargo, la situación empeora cuando el ejército de peces comienza a desplazarse en dirección a un complejo vacacional repleto de turistas y niños. Allí, un ecologista interpretado por Bradford Dillman y una investigadora encarnada por Heather Menzies intentarán detener la amenaza antes de que las pirañas alcancen aguas abiertas y el desastre se vuelva imposible de controlar.

“Ingenio y crudeza desmesuradas”

El director de Pulp Fiction y Kill Bill elogió abiertamente esta ficción en una extensa crítica publicada en la web del New Beverly Cinema, el histórico cine de Los Ángeles que el cineasta compró en 2007, para salvarlo de la remodelacón. Tarantino definió la película de Dante como “una emocionante y sangrienta imitación de Tiburón por derecho propio”, tal y como escribió el 16 de febrero de 2020.

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La cinta, escrita por John Sayles, surgió en plena oleada de imitaciones del éxito de Spielberg. Pero, para Tarantino, logró ser algo más. “Piraña destaca por su ingenio y la crudeza desmesurada de su sangriento clímax en un campamento de verano para niños pequeños”, escribió el director.

El cineasta añadió además que la película “parece deleitarse con la idea de poner a niños regordetes y armados en el camino de feroces peces con dientes afilados como navajas”. Para Tarantino, precisamente ese tono excesivo y provocador forma parte del encanto de la producción de Joe Dante.

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Imagen de 'Piraña', de Joe Dante.

En su crítica, también destacó una de las secuencias finales de la película, protagonizada por Bradford Dillman. “En el clímax, tiene un momento de suspenso digno de la original de Spielberg”, aseguró. Tarantino se refería a la escena en la que el protagonista debe sumergirse bajo el agua para cerrar una válvula mientras las criaturas atacan violentamente su cuerpo.

Con el paso de los años, Piraña se ha convertido en una obra de culto para los aficionados al terror y al cine de serie B. Y las palabras de Tarantino han contribuido a reforzar el prestigio de una película que, pese a haber nacido a la sombra del clásico de Spielberg, todavía sigue siendo reivindicada por su violencia, su humor negro y su capacidad para generar suspense.

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