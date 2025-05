La canción que provocó que Sting nunca volviera a grabar un disco con ‘The Police’: “Después de eso ya no quedó ninguna opción”

El cantante Sting durante un concierto en Dinamarca en 2023. (Reuters)

La historia de la música está llena de grandes estrellas que, pese a su espectacular éxito en la industria, han protagonizado una breve carrera. El ejemplo más claro son los integrantes del llamado club de los 27, con nombres como Jimi Hendrix, Janis Joplin o Amy Winehouse, cuyos tempranos fallecimientos provocó que su discografía no llegara a ser tan amplia como los fans hubieran deseado.

Sin embargo, otro caso muy llamativo es el de los grupos que, por desavenencias, también han durado muy poco tiempo juntos sobre el escenario. Los mismísimos The Beatles apenas estuvieron 10 años juntos, una cifra que otras míticas bandas han incluso rebajado, como The Doors (8 años), The Smiths (5 años) o Joy Division (4 años). A esa lista tampoco podría faltar una de las bandas británicas más importantes de finales de los 70 y principios de los 80: The Police.

'The Police', compuesta por Sting (cantante y bajo), Andy Summers (guitarra) y Stewart Copeland (batería y percusión)

“Podíamos mejorar las canciones”

Con cinco álbumes de estudio grabados entre 1978 y 1983, The Police se convirtió en una de las principales referencias de la renovación musical que experimentó el rock en los años 80 en Gran Bretaña. A pesar del éxito cosechado, a partir de Sinchronicity, su último álbum, todos ellos decidieron seguir su camino por separado.

Esta decisión pareció no irle del todo mal a Sting, cantante que entre The Police y su carrera en solitario ha logrado superar los 100 millones de discos vendidos. A pesar de eso, no faltó nunca quien le preguntara por qué no propiciaba un reencuentro con la banda. Sobre todo tras lanzar su primer disco, no parecía que su trayectoria fuera a ser lo que, gracias a temas como Englishman In New York o Shape Of My Heart acabaría resultando.

De hecho, tras ese primer disco con el que no logró el éxito esperado, hubo un intento por parte de todos los exmiembros de The Police de volver a juntarse. “Intentamos regrabar cada tema, porque pensé que para entonces éramos mejores músicos y podíamos mejorar las canciones”. Así que volvieron a reunirse en un estudio de grabación, una idea que, pese a las buenas intenciones, acabó por no dar los frutos esperados.

La canción que provocó el cisma definitivo

Para comprender el motivo del fracaso de esta vuelta a las andadas de The Police, habría que explicar lo que ocurría en los ensayos del grupo. Cada uno de los tres integrantes del grupo tenía una manera diferente de componer e interpretar las canciones, lo que daba lugar a varias fricciones que acababan en violentas peleas dado que ninguno daba su brazo a torcer. Así, pese a que Sting tal vez tenía razón y eran mejores tocando sus instrumentos, lo cierto es que no habían logrado hacer progresos en lo verdaderamente importante: saber trabajar juntos.

“Solo llegamos a grabar un tema antes de que se desatara el caos”. En el estudio, bastó grabar un remix de Don’t Stand So Close To Me, perteneciente a su tercer álbum de estudio, Zenyatta Mondatta, para que saltaran las chispas. “Casi nos peleamos”, confesaba Sting. “Así que después de eso ya no quedó ninguna opción”. Parecía evidente que no podrían llevarse bien nunca, algo que volvió a demostrarse décadas después, cuando entre 2007 y 2008 realizaron una pequeña gira en conmemoración por el 30 aniversario de la creación del grupo.

El origen de "King of Pain", la canción que marcó a Sting

Según se supo más adelante, también en los ensayos anteriores a los conciertos, la tensión entre Sting y Stewart Copeland hacía que ninguno de los dos estuviera a gusto, hasta el punto de que el segundo añadiera algunos acordes de más a una de sus canciones porque Sting le había asegurado de que no se podía hacer. Lo que una sola canción había parecido demostrar, quedaba definitivamente demostrado incluso cuando la música de The Police era algo que ya solo merecía ser celebrado.