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Un billete único en una página web: el plan de Bruselas para reservar viajes en tren por Europa “en cuestión de minutos”

La Comisión Europea obligará a las grandes operadoras como Renfe a compartir la información de billetes con plataformas independientes como eDreams o Booking

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Imagen de archivo de un tren de alta velocidad. (SNFC VOYAGEURS/Europa Press)
Imagen de archivo de un tren de alta velocidad. (SNFC VOYAGEURS/Europa Press)

Bruselas quiere potenciar el tren europeo para convertirlo en el modo de transporte principal para viajar por Europa. La Comisión Europea reconoce que el modelo actual hace muy difícil elegir y comparar los billetes en un viaje internacional, especialmente cuando implica varias conexiones transfronterizas y varias compañías, lo que obliga a rellenar repetidamente sus datos y consultar distintas webs.

“Hay una cosa que los aviones hacen bien: uno busca, compara y reserva en cuestión de minutos en una única plataforma. Esa simplicidad no debería ser un privilegio”, ha apuntado el comisario europeo para la Cohesión y las Reformas, Raffaele Fitto, en una rueda de prensa conjunta con el responsable europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

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En este sentido, Bruselas ha presentado su iniciativa “un viaje, un billete”, que pretende hacer más cómodo el proceso de compra y proteger a los pasajeros ante posibles retrasos en las conexiones. La Comisión Europea ha puesto el foco en las operadoras tradicionales, que en su mayoría son propiedad del Estado (en España es Renfe) y poseen las principales plataformas de venta. Bruselas les obligará a proporcionar información a operadores independientes sobre todas las conexiones, horarios y alternativas posibles. De esta forma, al igual que se hace ya en el mercado hotelero o el aéreo, se permitiría participar en la venta a otras plataformas como eDreams o Booking.

Aunque las medidas también se aplicarían a trayectos nacionales, el Ejecutivo comunitario tiene especialmente en mente los viajes transfronterizos entre países de la UE.

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Pasajeros protegidos si se pierde una conexión

Otra de las grandes medidas es la protección del pasajero en caso de pérdida de conexiones, ya que necesita de varias reservas cuando son trenes operados por varias compañías. Los pasajeros con un solo billete, ha explicado Tzitzikostas, se beneficiarán de una nueva protección integral de sus derechos, que incluye asistencia, cambio de ruta, reembolso y compensación.

“Si un viaje implica varios trenes operados por varias compañías y atraviesan varios países, los pasajeros deberían realizar una única transacción. Así, si el primer tren se retrasa y se pierde una conexión, los pasajeros estarán plenamente protegidos”, ha apuntado la Comisión.

Tras el anuncio, se abrirá el proceso de negociaciones entre la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que deberán llegar a un acuerdo para implementar el texto final. Una vez entre en vigor, las empresas de venta dispondrán de doce meses para ajustar sus páginas web.

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