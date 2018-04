Outlandos d'Amour es el disco debut de la banda conformada por Sting, Stewart Copeland y Andy Summers (que venía a reemplazar al fundacional Henry Padovani). Además de "Roxanne" allí se incluían otros tracks con futuro de clásicos como "So Lonely" y "Can't Stand Losing You". Pero es la canción con nombre de mujer la que llama principalmente la atención, no solo por su cadencia -que los saca del new wave y los acerca al ritmo jamaiquino- sino también por su temática.