Qué es el norovirus, el causante de un posible nuevo brote en un crucero en Burdeos: sus síntomas no tienen nada que ver con el hantavirus

Algunas partículas de norovirus en el intestino (CDC / CHARLES D. HUMPHREY)

Apenas unos días después del brote de hantavirus en el MV Hondius, en el que murieron tres personas y se han detectado 11 contagiados, las autoridades francesas han aislado a más de 1.700 personas que van a bordo de otro crucero atracado en Burdeos. El motivo nace tras el fallecimiento de un pasajero de 90 años y al menos 50 personas con síntomas compatibles con el norovirus. Esta noticia ha hecho saltar las alarmas de nuevo en la población mundial en menos de una semana.

Sin embargo, aunque un buque de estas características cuenta con varios factores a favor de contraer un virus, lo cierto es que no son “agujeros negros sanitarios”, recalca el doctor Pello Latasa para Infobae. Al final, cuenta con el mismo riesgo de contagio que un convento o un internado. Aun sabiendo esto, existen otras dudas, como la de si esta infección tiene el mismo porcentaje de contagio o si sus síntomas son similares a los del hantavirus o, incluso, el coronavirus.

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Según los análisis previos de expertos sanitarios, no se puede observar ninguna relación entre ambas enfermedades. De hecho, sus síntomas son completamente diferentes. El Diccionario de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) expone que el norovirus es un conjunto de “virus altamente contagiosos que representan una de las principales causas de gastroenteritis viral en todo el mundo”. Coloquialmente se le conoce como el “virus de los vómitos de invierno”, aunque puede atacar en cualquier estación del año.

A diferencia del hantavirus, el virus detectado en el crucero de Burdeos se propaga con extrema facilidad en entornos cerrados y concurridos, destacando de manera específica los hospitales, las escuelas, las residencias de ancianos y, en este caso, los cruceros. La enfermedad, detectada por primera vez en una guardería de Norwalk en 1972, destaca por ser un patógeno muy resistente al medio ambiente, lo que fomenta la probabilidad de contraerla.

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Una muestra de pPartículas de norovirus en estómago

Síntomas del norovirus: un fuerte cuadro gastrointestinal

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aclaran que, aunque a veces se le llama “gripe estomacal”, no tiene relación con el virus de la influenza. El norovirus provoca una gastroenteritis aguda, es decir, una inflamación del estómago o los intestinos. De este modo, sus síntomas más habituales, que suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición, son diarrea, vómitos, dolor de estómago y náuseas.

Además, su duración puede ir de 1 a 3 días en adultos sanos, aunque sus síntomas pueden deshidratar en extremo al infectado por la pérdida constante de líquidos. Por este motivo, la Mayo Clinic determina que esta enfermedad es especialmente fuerte en niños pequeños, personas mayores y pacientes con otras enfermedades. Para acabar con ella, la Clínica de Navarra recomienda un tratamiento principalmente sintomático (reposo e hidratación), ya que “no existe un antiviral específico” ni responden a los antibióticos.

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Cómo prevenir la propagación extrema del norovirus

El norovirus se contrae al consumir agua o alimentos contaminados, por contacto estrecho con infectados o al tocar superficies contaminadas. Mientras que se transmite fácilmente a través de las heces y los vómitos de personas contagiadas. Además, estos virus son “difíciles de eliminar porque pueden soportar temperaturas altas y bajas, y muchos desinfectantes”, según la Mayo Clinic. Entonces, ¿cómo puedo prevenir su contagio?

Diferentes autoridades sanitarias como la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) y la CDC recomiendan lavar las frutas y verduras muy bien y cocinar adecuadamente los mariscos (como las ostras, muy vinculadas al virus) y desinfectar superficies con productos efectivos. Aunque, sin duda, la mejor prevención es lavarse vigorosamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, ya que los “desinfectantes para manos a base de alcohol no son tan eficaces contra el norovirus”, expone Mayo Clinic.

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Esta infografía detalla los principales síntomas del norovirus, como la diarrea y los vómitos, así como las medidas de prevención esenciales y señales de alerta por deshidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hantavirus: una amenaza respiratoria completamente diferente

Como hemos podido observar estos últimos días, los síntomas del hantavirus no tienen nada que ver con los del norovirus. El Ministerio de Sanidad de España ha publicado un informe donde detalla todo lo que se sabe de este brote. Así, a diferencia del cuadro digestivo del norovirus, los hantavirus son una familia de virus que causan afecciones graves como el síndrome pulmonar por hantavirus.

Se contagian de forma predominante por la inhalación de ambientes contaminados con heces u orina de roedores. Aunque, en este caso, el contagio entre pasajeros ha sido posible, ya que el paciente 0 del crucero estaba infectado con la variente Andes. Esta, recordemos, es la única de su familia capaz de transmitirse de un humano a otro.

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Sus síntomas iniciales son como un estado gripal severo con fiebre, dolores musculares, escalofríos y cefaleas. Aunque puede haber síntomas gastrointestinales leves, la enfermedad progresa rápidamente hacia una dificultad respiratoria grave (síndrome cardiopulmonar) que puede ser mortal. Además, el Ministerio de Sanidad cita que “la probabilidad de contagio interpersonal es muy poco probable, solo en casos de contacto muy estrecho y directo”.