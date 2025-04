Primer vistazo y detalles de las películas sobre The Beatles: así será el ambicioso proyecto de Sam Mendes

Imagen de los actores que darán vida a The Beatles

La era de los biopics de cantantes está aquí, si es que en algún momento se fue. El éxito de películas recientes como A Complete Unknown, en la que se abordaba la vida de Bob Dylan, ha confirmado una tendencia que el año pasado ya incluyó a Robbie Williams, Amy Winehouse o Maria Callas. Casi toda banda o artista que se precie está teniendo su adaptación cinematográfica estos últimos años, pero aun faltaba la que precisamente sea la banda más popular y influyente en la historia de la música, The Beatles. Aunque eso está a punto de cambiar.

Tras anunciar hace unos meses que se ponía en marcha un proyecto cinematográfico para adaptar la historia de los Cuatro de Liverpool, la productora Sony y el director a los mandos, Sam Mendes, han querido contar más detalles del ambicioso proyecto. No solo eso, sino que también se ha presentado oficialmente al elenco, a los cuatro actores que se encargarán de dar vida a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. No es que no se conocieran ya, pero hasta ahora faltaba una imagen de ellos y, sobre todo, verlos sobre un mismo escenario.

De esta forma, Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan interpretarán a los cantantes, guitarristas, bajista y batería, respectivamente. El propio Sam Mendes se encargaba de introducirlos al público durante la ComicCon que ha tenido lugar estos días en San Diego, y en la que Sony no perdía la oportunidad de avanzar nuevos detalles sobre el que parece ser el gran proyecto cinematográfico de los próximos años. “Necesitamos grandes acontecimientos cinematográficos para sacar a la gente de casa”, comentaba el director de American Beauty, quien asegura que se trata de “una oportunidad para comprenderlos más profundamente”.

Sam Mendes introduce a los actores que darán vida a los Beatles

Los cuatro de Liverpool a la vez

Lo que más llama la atención de este proyecto en torno a The Beatles ya desde su anuncio es su naturaleza de película múltiple, ya que se aseguró que constaría de cuatro películas distintas en vez de una sola. Una por cada uno de los miembros y una a una para contar la distinta perspectiva de la banda que sentó las bases del rock de los años 60 e inspiró a miles, millones de bandas años después. Sus inicios en The Cavern, su salto a la fama, su desarrollo por distintos estilos musicales y su separación final serán algunos de los temas que recorra la película, a través de los casi diez años que duró el grupo.

Para ello, las cuatro películas dispondrán del catálogo al completo de la banda, algo que había dado más de un quebradero de cabeza a directores anteriores y producciones que buscaban aproximarse de una forma u otra a la banda, como Nowhere Boy o Across the Universe. Será la primera vez que que se conceden los derechos musicales de éxitos de los Beatles como Strawberry Fields, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine y otros tantos, que se podrán escuchar a partir de abril de 2028. Sí, dentro de justo tres años, pero no hay que olvidar que se trata de cuatro películas y no solo una. Solo falta por saber si se estrenarán todas a la vez o sucediéndose por semana, aunque en cualquier caso Mendes quiere que sea una experiencia en la que los espectadores hagan un gran maratón en el cine.