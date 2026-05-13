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Una caminata rápida a la semana puede tener el mismo efecto que salir tres veces a andar, según un estudio

Ambas actividades físicas realizadas durante el mismo tiempo ayudan a reducir la grasa corporal

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Un grupo de personas paseando en un día soleado (AdobeStock)
Un grupo de personas paseando en un día soleado (AdobeStock)

Hacer una caminata rápida a la semana puede tener el mismo efecto que salir tres veces a andar, asegura un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hong Kong (HKUMed). Ambas actividades realizadas durante la misma cantidad total de tiempo pueden ayudar por igual a la pérdida de grasa.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, ha aportado pruebas científicas sólidas al demostrar que caminar a paso ligero siguiendo un modelo de intervalos, realizado una sola vez a la semana, proporciona mejoras significativas en la reducción de grasa corporal y en la capacidad cardiorrespiratoria en adultos con obesidad central. Estos resultados igualan a los alcanzados con la recomendación tradicional de efectuar el mismo tipo de ejercicio tres veces por semana.

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Ambos regímenes de ejercicio han mostrado disminuciones comparables de la masa grasa corporal, porcentaje de grasa y perímetro de cintura, así como mejoras en la forma física. El estudio sugiere que practicar este patrón de ejercicio solo una vez por semana es una alternativa eficaz y viable para las personas con exceso de grasa abdominal que tienen dificultad para seguir recomendaciones de alta frecuencia por falta de tiempo.

El trabajo se centra en la obesidad central, una preocupación de primer orden debido a los riesgos asociados a la acumulación excesiva de grasa principalmente en la zona abdominal, que se vincula a patologías como las enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y un mayor riesgo de mortalidad, según detallan los autores en Medical Xpress. A pesar de que la actividad física regular es un pilar esencial para el abordaje de la obesidad, los niveles de ejercicio mantenidos entre adultos con esta afección suelen ser insuficientes en la práctica cotidiana.

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Una mejora en la capacidad cardiorrespiratoria

El equipo dirigido por el profesor Parco Siu Ming-fai, jefe de la División de Kinesiología de la Escuela de Salud Pública de HKUMed, ha realizado un ensayo controlado en el que se ha reclutado a 315 adultos chinos de 18 o más años, con sobrepeso y obesidad central. Los participantes se han distribuido aleatoriamente en tres grupos diferenciados: uno se sometía a una única sesión semanal de entrenamiento a intervalos, el segundo hacía tres sesiones, y un grupo de control tan solo asistía a sesiones de educación sanitaria de 2,5 horas cada quince días durante cuatro meses.

Tanto la modalidad de una sesión, como la de tres por semana, requerían completar un total de 75 minutos de ejercicio interválico, organizados en una única jornada o divididos en varias. El análisis de los resultados de cada grupo se llevó a cabo midiendo la masa grasa corporal mediante absorciometría de rayos X de doble energía, en tres fases: antes de la intervención, pasada la semana 16 (final del periodo de intervención) y en la semana 32, es decir, cuatro meses después de finalizar los ejercicios.

El análisis de los datos en la semana 16 ha puesto de manifiesto que ambas estrategias de entrenamiento, realizadas tanto una vez como tres veces por semana, conducen a reducciones similares en la masa grasa total, el porcentaje de grasa y la circunferencia de la cintura, siempre que el tiempo total invertido en ejercicio sea igual. Además, se registró una mejoría comparable de la capacidad cardiorrespiratoria respecto al grupo de control, formado solo por quienes participaban en las sesiones educativas.

En el estudio, el entrenamiento basado en intervalos consiste en alternar tramos de ejercicio vigoroso con periodos de recuperación activos de menor intensidad, lo que se perfila como un método eficiente en cuanto a tiempo para reducir tanto la grasa total como la visceral. Normalmente, las guías internacionales recomiendan practicar estos entrenamientos tres veces semanales, aunque esta frecuencia puede resultar impracticable entre quienes disponen de poco tiempo libre o tienen limitado el acceso a instalaciones deportivas.

Episodio: Grasa Parda.

Los datos de la obesidad en España

La obesidad en España ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años, convirtiéndose en una preocupación significativa para la salud pública. Según la última Encuesta Europea de Salud, aproximadamente el 23 % de la población adulta española sufre de obesidad, mientras que un 53 % enfrenta problemas de sobrepeso. Este incremento se atribuye a varios factores, incluyendo cambios en los patrones de alimentación, con un consumo elevado de alimentos procesados y bebidas azucaradas, y una disminución en la actividad física.

La situación también afecta a la población infantil, donde se ha observado un aumento en las tasas de obesidad. Las autoridades sanitarias han expresado su preocupación por las consecuencias a largo plazo que esto puede acarrear, incluyendo un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

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