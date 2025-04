El creador de ‘The White Lotus’ responde a la polémica con el compositor: “No me respetaba”

Te irás siendo una persona completamente diferente. La serie original de HBO, #TheWhiteLotus, regresa el 16 de febrero a Max.(Crédito: Max)

La tercera temporada de The White Lotus llegó a su final, y con ella se han resuelto varias incógnitas. No solo las que sucedieron dentro de la pantalla, en la trama de las parejas y familias desplazadas hasta un exótico y lujoso hotel en Tailandia. Hablamos también de lo sucedido fuera de ella, con una polémica centrada en el compositor de la serie y su enfrentamiento con el showrunner y máximo responsable de la producción de Max, Mike White. Es por ello que, con el desenlace de la serie aclarado, este último ha querido salir también a deshacer el entuerto de una vez por todas.

Tal y como confirmaba el compositor de la serie Cristóbal Tapia de Veer hace unas semanas, la sintonía original de la serie era bien distinta de la que había sonado finalmente en ella, y buena parte de culpa la tenía White. “Envié un mensaje al productor y le dije que sería genial, en algún momento, darles la versión más larga con los ooh-loo-loo-loos, porque la gente explotaría si se diera cuenta de que iba a ir allí de todos modos. Le pareció una buena idea. Pero luego Mike lo cortó, no le hizo ninguna gracia”, confesaba de Veer, haciendo ver que White lo había dejado de lado y anunciando por ello que no continuaría: “En ese momento, ya habíamos tenido nuestra última pelea para siempre. Así que estaba diciendo que no a cualquier cosa. Y yo anuncié al equipo hace unos meses que no iba a volver, que me iba”.

La respuesta de White no se ha hecho esperar, y ha coincidido con la conclusión de la serie, momento que aprovechaba el showrunner para aclarar lo sucedido: “Honestamente, no sé lo que pasó, excepto que ahora estoy leyendo sus entrevistas porque decide hacer alguna campaña de relaciones públicas sobre su salida del programa. No creo que me respetara. Quiere que la gente sepa que él es atrevido y oscuro y yo soy, no sé, como si viera un reality. En realidad nunca nos peleamos. Dice que nos peleamos. Creo que nunca me peleé con él, excepto por algunos correos electrónicos. Era básicamente yo dándole notas. No creo que le gustara pasar por el proceso de recibir notas mías porque no me respetaba. Sabía que no trabajaba en equipo y que quería hacerlo a su manera. Me dio rabia que fuera al New York Times a cagarse en mí y en la serie tres días antes del final. Fue una jugada bastante sucia”, afirmaba White.

Imagen de archivo del creador de la serie "The White Lotus", Mike White, y la actriz Jennifer Coolidge. EFE/EPA/MARK EVANS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Planificando el próximo viaje

Sea como fuere, The White Lotus ya prepara su próxima temporada tras el éxito de su tercera entrega, que ha batido récords en Max y ha dejado a la gente con ganas de mucho más. Eso sí, esa nueva temporada sería sin el compositor original, que ha dicho definitivamente adiós al proyecto y quien parece que tampoco trabajará con Mike White en el futuro.

Con respecto a la cuarta temporada poco se sabe, más allá de que está casi confirmada por la plataforma. Solo queda elegir un nuevo escenario para el exótico resort, que siguiendo el orden de las anteriores debería estar ubicado en un continente nuevo (¿Oceanía?) o simplemente no repitiendo el asiático. Lo mismo con el elenco, que volvería a ser uno de los platos fuertes de la serie, aunque el showrunner no descartaba recuperar a personajes de anteriores temporadas haciendo una temporada con todas las estrellas: “Me encantaría hacerlo”.